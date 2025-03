Lucía Lacarra presenta su nueva compañía en Alicante con "Love Letters"

Lost Letters es el primer y aplaudido trabajo de Lucía Lacarra Ballet, la joven compañía creada por la coreógrafa y bailarina vasca, que se presenta este miércoles en el Teatro Principal de Alicante a las 20.30 horas. La artista de carrera internacional -Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024- lleva a escena esta coreografía de Matthew Golding, quien fue anteriormente bailarín del Royal Ballet de Londres, conformando con ambos un cuerpo de baile de diez bailarines.

Basado en cartas perdidas escritas por soldados desde la guerra, este elegante espectáculo fusiona imágenes cinematográficas con una hermosa coreografía de inspiración neoclásica al son de melodías románticas de Serguéi Rajmáninov y Max Richter, para contar una historia de amor truncado por las circunstancias y reflexionar sobre la capacidad de comunicación real que tenían las cartas, ahora que el contacto se ha vuelto tan fácil e inmediato.

Lucía Lacarra en "Lost Letters" / INFORMACIÓN

A partir de una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, Win, Lost Letters imagina cómo podría haber cambiado el destino de esa mujer si nunca hubiera llegado a sus manos la carta que le envió su esposo. El coreógrafo Matthew Golding ha construido la escena central de Lost Letters sobre la simbólica amapola del recuerdo, una flor empleada para conmemorar a los hombres y mujeres muertos en todos los conflictos bélicos en países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y, en menor medida, en los Estados Unidos.

Una trayectoria sobresaliente

Considerada una de las mejores bailarinas de su generación, la artista guipuzcoana atesora un envidiable palmarés con los premios Nijinsky, Benois de la Danse –el Oscar del ballet-, el Premio Nacional de Danza, entre otros, habiendo sido reconocida como Bailarina de la Década en el Kremlin. Gracias a su anterior espectáculo, In The Still Of The Night (2021) recibió el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en los XXV Premios Max de las Artes Escénicas. Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023, Lacarra recibió en septiembre del año pasado el premio Positano especial y recientemente ha sido nombrada Académica de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Entradas a la venta

Las entradas están disponibles en la web del teatro alicantino, con precios que oscilan entre los 18 euros y los 30 euros.