La calidad de Manzanares y la sorpresa de Rufo prenden la Feria de Fallas

Colgó Valencia el cartel de no hay billetes por segunda vez en la recién estrenada Feria de Fallas. No era para menos, con el cartel anunciado. Y para la ocasión, los toros de Jandilla (2º, 3º, 4º y 6º) y El Parrajejo (1º y 5º).

Abrió la tarde Manzanares con un toro muy hecho, cuajado y serio en su expresión del hierro de El Parralejo, que por un kilo no llegó a pesar 600. Desde salida el toro apretó hacia tablas, hecho que no impidió a Manzanares estirarse a la verónica dejando algún buen lance suelto de buena factura. Los primeros tercios de la lidia fueron muy correosos, con un toro que mostró falta de fijeza y poco celo. En la muleta Manzanares que se puso a torear sin probaturas imponiendo su mando y sin dejar pensar al animal. Las tandas fueron cortas para ir creciendo según avanzaba la faena.

Por el pitón izquierdo llegaron las mejores embestidas del toro y las series más conseguidas con mayor ajuste y un recorrido más largo. Toda esa ausencia de clase derivó, no obstante, en cierta emoción en los tendidos, ya que el toro embestía con más temperamento que bravura, pero la faena tuvo argumentos y motivos para la emoción. Una soberbia estocada puso la guinda y Manzanares cortó la primera oreja de la tarde.

Con el cuarto, Manzanares evidenció su momento de madurez e ilusión. El toro fue exigente y nada fácil para estar delante. La faena fue un pulso constante entre toro y torero. Fue uno de esos toros con los que el torero no puede relajarse ni equivocarse, de hecho, en el tramo final de la faena el toro se le vino muy ceñido por el pitón izquierdo siendo casi cogido.

Faena de poderle mucho y de mucha importancia, ya que el toro no regalaba nada. Manzanares lo intentó por ambos pitones y la faena tuvo momentos más lucidos, aunque el peligro del toro estaba siempre presente. Faena vivida con mucha intensidad que Manzanares remató con un pinchazo hondo arriba. Hubo una petición de oreja algo dividida y la presidencia finalmente no concedió el trofeo.

Volvía Roca Rey a la capital del Turia, tras su rotunda tarde de ayer. En su primer toro, el peruano se encontró con una ejemplar desfondado casi desde el inicio. Faltó la emoción. Lo intentó Roca, pero se encontró con un tipo de embestida que había que cuidar más que dominar y así fue muy difícil llegar a los tendidos. Mató de una estocada desprendida.

Tomás Rufo saliendo en hombros de la plaza de toros de Valencia tras su gran tarde. / Antonio Vigueras

Con el que hizo quinto, Roca volvió a brillar. Fue un ejemplar de El Parralejo que no permitió al peruano hacer el torero fundamental pero sí crear e inventar su propia faena, es decir, tirando más del efectismo, que es un recurso taurino cuando el toro no permite otro tipo de planteamiento. Fue una faena de quedarse muy quieto, de dejar que los pitones tocaran su taleguilla y de no moverse del sitio. Alarde de dominio total, una manera de torear que a Roca le funciona francamente bien en plazas como Valencia. La gente está con él, por méritos propios. Mató de una gran estocada y hubo una gran petición de la segunda oreja. La presidencia sólo concedió una, con la bronca del público posteriormente.

Pero la sorpresa de la tarde llegó con el toledano de Pepino, Tomás Rufo. Con el tercero demostró estar a la altura de un cartel de figuras y una plaza de primera. Rufó ayer salió a darlo todo y lo hizo. Estuvo francamente bien con un toro que en los primeros tercios no dijo nada. Fue en la muleta cuando todo fue a más. Rufo supo potenciar todo lo bueno que tuvo su ejemplar de Jandilla, con nobleza y buen fondo. Inició su faena de rodillas en los medios, jugándose el tipo sin alharacas.

Ya incorporado, Rufo enseguida supo ver la embestida del toro por el pitón izquierdo y potenció esa embestida. Las series fueron muy reunidas, muy enroscadas, de toreo muy puro y de mano muy baja. Los muletazos fueron todos largos y profundos, sometiendo a un buen toro que respondió a la exigencia del torero. Lo mató de una gran estocada, lástima que la travesía hizo que el toro no se echara y el descabello lo enfrió todo. Cortó una oreja con petición de la segunda.

En el que cerró plaza, Rufo cortó una oreja a un buen toro de Jandilla con transmisión y empuje. Fue por el pitón derecho por donde llegaron las mejores series. En el tramo final, Rufo no dudó en pisar terrenos de cercanías con un arrimón. Mató de una estocada corta y desprendida pero la muerte del toro fue de bravo y en conjunto Rufo fue premiado con la oreja, que sumada a su primera le abrió la puerta grande de Valencia.