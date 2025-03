Uña y carne: Haciendo de la rumba un género viral

Ficha técnica Artistas: Carlos Salado (guitarra y composición) y Antonio Clavería (voz) Procedencia: Alicante y Alcañiz Discos:Lo que el tiempo no sabe borrar (2021), Consume rumba sin moderación (2025) Año de comienzo: 2019

Hay éxitos que llegan sin previo aviso, artistas que irrumpen con fuerza en la escena musical y ofrecen sonidos frescos que revitalizan un género. Ese es el caso de Uña y carne, el dúo que ha conseguido convertir la rumba en un fenómeno viral en España gracias a una propuesta musical innovadora que ha cautivado a miles de personas. Todo comenzó con la película de culto Criando ratas, un largometraje neoquinqui dirigido por el alicantino Carlos Salado y publicado en la plataforma de YouTube. Este experimento, que inicialmente sorprendió como una pieza cinematográfica, dio pie a un proyecto musical que ahora está realizando su primera gran gira nacional por todo el país.

Un proyecto nacido de la mente inquieta del cineasta y compositor alicantino, que dio un salto tan grande al mundo de la música que no ha querido hacer nada más hasta la fecha: "Uña y carne es mi proyecto estrella y he volcado todo mi tiempo, recursos e infraestructuras para poder llevarlo a cabo", comenta. Porque Salado comenzó con el sueño de ser músico, pero por el camino se acabó enamorando del mundo del cine. Ahí llegó su faceta más que conocida como director, aprovechando siempre que podía para dar rienda suelta a sus creaciones musicales en cada uno de sus proyectos: "Quizás no llamaba tanto la atención como ser el director, pero no he dirigido ninguna obra que no tuviera integrada mi música". Así comenzó una locura utópica que años después se ha tornado en veraz.

Con la idea y las canciones listas, solo faltaba una pieza esencial en su experimento, la voz que interpretase sus creaciones. Así llegó a su vida el aragonés Antonio Clavería, que aceptó unirse a la aventura sin pensárselo dos veces. "Era un reto importante conseguir a alguien que encajara perfectamente con el proyecto y que además congeniara conmigo", explica Salado. Tras años de trabajo, canciones que ya son himnos como Pasa el canutito, Mauricio el rey del vicio o Yo me drogo han demostrado que la elección fue la correcta.

"El éxito llegó de repente, pero siempre hemos dicho que un grupo tiene que hacer mucha música para ganarse a la gente. No sirve de nada sacar un disco y pensar que lo tienes todo hecho", explica Salado. Para ellos, la carrera musical es una carrera de fondo, no un sprint, y la paciencia y la constancia son las claves que pueden marcar la diferencia en un mundo cada vez más saturado de propuestas musicales. "El mundo de la música es muy complejo, con mucha competencia y mucho talento, y es difícil conquistar a la gente", reconoce el alicantino.

Uña y carne durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

La música no solo es cuestión de talento, sino de esfuerzo continuo. "Este es un trabajo que se tiene que ganar con esfuerzo, no viene llovido del cielo. Antonio y yo estamos todo el día pensando en el proyecto y en lo siguiente que vamos a hacer", explica. De hecho, esta tenacidad ha conseguido que pasen de tocar ante 100 personas en una sala de Madrid a vender más de 700 entradas en la capital en esta nueva gira.

Próxima parada: Alicante

Después de llenar salas en ciudades como Zaragoza, Valencia y Madrid, la gira de Uña y carne, Consume rumba sin moderación, llega a Alicante. La Sala The One de San Vicente del Raspeig acogerá el próximo viernes 21 de marzo a los seguidores del dúo, quienes podrán disfrutar de un repaso por los grandes éxitos del grupo, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

La gira sigue al lanzamiento de su nuevo disco, que recopila los temas más populares de la banda y cuenta con colaboraciones de artistas como El Canijo de Jerez, Bebe y Lennis Rodríguez. "Un concierto de Uña y carne es una experiencia única, donde hay gente de todas las razas, clases sociales y edades", describe el grupo. En definitiva, sus actuaciones son una "sobredosis de emociones" donde se baila, canta y grita al ritmo de la rumba. Una experiencia casi religiosa que llega este fin de semana a The One.