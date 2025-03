"El mayor éxito de 'La estrella azul' es que deje huella"

Hay directores eternamente nominados que nunca llegan a ganar un Goya. Usted se lo ha llevado a la primera con su ópera prima. ¿Qué tal sienta este premio?

En realidad estuve nominado al Goya con dos cortometrajes, Os meninos do rio y Gastos incluidos, así que ya sabía lo que era no ganarlo, eso te da cierto estoicismo al acudir a la gala. Y te alegras mucho de ganarlo, pero también tienes más empatía con los compañeros que no lo ganan. También relativizas lo que supone para la carrera, porque no ganarlo no hizo que mi carrera no dejara de seguir creciendo, y por ese mismo motivo no hay que pensar que ganarlo vaya a hacer ahora todo el camino fácil.

¿El Goya de Pepe Lorente como Mejor Actor Revelación le hizo la misma ilusión? ¿Fue también un premio para Mauricio Aznar, quien inspiró su película?

El de Pepe, sin duda, me alegró tanto como el mío. Pepe hizo un trabajo increíble. Hizo el casting en 2019 y dudo que haya muchas películas en la historia del cine español donde el protagonista haya estado vinculado al proyecto durante seis años con tantísimo compromiso como Pepe. Y sí, desde luego, Pepe más que un actor es ya casi una reencarnación de Mauricio y creo que se ha premiado también el carácter tan especial que tenía este.

Su película, en parte, habla de perdedores, todo lo contrario que le ha sucedido con ella. ¿Esperaba que La estrella azul le fuera a dar tantas alegrías?

El director siempre tiene que creer mucho en la película para trasmitirlo y convencer a toda la gente que hay que ir sumando al barco: productores, financiadores, equipo... En ese sentido, yo siempre defendí que la película iría muy bien. Y, en todo caso, hemos ganado dos premios Goya, pero también hemos tenido algunas derrotas: estuvimos a punto de ir a los Oscar y no entramos finalmente, de ocho goyas solo hemos ganado dos... Todo depende de cómo quieras mirar el vaso.

La estrella azul es una película que emociona. ¿Es ese el mayor éxito?

Incluso más que eso. Creo que es una película que marca, al menos a algunas personas. Ese creo que es el mayor éxito, que deje huella. No es una opinión, es algo que me han dicho muchos espectadores, que incluso me han escrito cartas, para decirme que la película les había hecho cambiar de rumbo en su vida. Es algo precioso y eso sí que no me lo esperaba.

Empezó a rodarla en plena pandemia de 2020, y la terminó en 2023. Ahora, desde 2025, ¿cómo ve ese rodaje, ese viaje?

Ha sido un viaje durísimo. Muy bonito por momentos, pero sobre todo ha sido como una expedición al Everest con un temporal terrible alrededor que te impide disfrutar. Rodar una ópera prima ya es complicado, pero hacerlo en medio de una pandemia y entre dos continentes, ya ni te cuento. Lo que veo con mucha satisfacción es que hemos sabido sortear los obstáculos y hacer cima.

La estrella azul, Segundo premio, la película sobre Bob Dylan, A Complete Unknown, los crecientes biopics de cantantes y músicos... ¿El cine es el perfecto aliado de la música?

Yo diría más bien que la música es una gran aliada para el cine cuando se inserta bien, de manera natural, sin abusar de ella. El cine es un arte que puede integrar todas las otras artes y valerse de ellas para generar emociones, y la música es el arte más intuitivo, el que más disfrutamos de niños. Cuando uno sabe aprovecharse de ello en el cine, puede potenciar la emoción de una manera muy inconsciente para el espectador.

¿Tiene alguna película de músicos predilecta?

Pues te sonara raro, pero Coco me gustó mucho, me hizo realmente sentir niño de nuevo y me emocionó. Me gustan mucho algunos documentales, por ejemplo, uno que se llama Sigo siendo, de Javier Corcuera, o Cuba Feliz [que sigue al músico Miguel del Morales, El Gallo]

Creo que se decidió a hacer cine por una canción de Más Birras, el grupo del protagonista de su película. ¿Es cierto?

Sí, por Apuesta por el rock and roll. Es una canción que habla de que siempre tiene sentido apostar por la vocación, aunque eso pueda llevarte a un fracaso material.

A Mauricio Aznar le salvó la música al otro lado del charco, pero no en los años 80 en España. ¿Volvió demasiado pronto? ¿Por qué no se quedó allí?

El viaje del héroe siempre implica un regreso. Él sentía la misión de compartir con sus paisanos lo que él había descubierto, traer ese fuego, aunque eso le costara esfuerzo, sacrificio, penurias...Y el hecho es que esa antorcha ahora está pasando de mano en mano gracias a que Mauricio volvió.

El actor Pepe Lorente en "La estrella azul" / INFORMACIÓN

Ha creado con Pepe Lorente un grupo con la música de La estrella azul. ¿Qué tal les va?

Pues está yendo genial. Hemos hecho 35 conciertos este año y se vienen otros tantos para el año que viene. Nuestro problema casi está siendo el exceso de trabajo para poder dedicarnos también al cine.

¿Cómo se afronta el siguiente proyecto después de un Goya y de tanto éxito?

Con serenidad, de momento quiero descansar, meditar. Me siento un poco como Mauricio al principio de la película, muy acorralado por el ruido, y necesito volver a centrarme en lo esencial.

¿Planea un segundo largometraje, otro corto, una serie?

Me gustaría hacer otro largo. Ya tengo algo en la cabeza, pero aún no puedo contar.