Oriana Larisa Kemelmajer gana el 40º Premio de Interpretación Sociedad de Conciertos-Oftalvist

La pianista Oriana Larisa Kemelmajer, procedente de Barcelona, se ha alzado con el Premio de Interpretación Sociedad de Conciertos-Oftalvist en su cuadragésima edición, en una competición muy disputada por los siete finalistas celebrada esta mañana en el Conservatorio Superior de Música de Alicante.

La segunda plaza ha sido para Sofía Ros González, de Santander, que ha tocado el acordeón, mientras que el jurado ha concedido dos menciones de honor a Andreea Braga (Madrid), que ha participado en la especialidad de canto, y Juan Rodes Pintor (Alicante), al piano.

Oriana Larisa Kelmemajer ha expresado su "gran sorpresa" al conocer el veredicto del jurado. "Cualquier músico apreciaría este galardón. Para mí es un gran honor recibir este prestigioso premio, que me motiva a seguir desarrollando mi carrera profesional", ha manifestado la joven pianista, que se ha alzado con los 3.000 euros de premio y la posibilidad de ofrecer un concierto dentro de la programación de temporada de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Los siete finalistas, este lunes, en el Conservatorio Superior de Música de Alicante / INFORMACIÓN

La ganadora ha elegido la música para su vida profesional: "Vengo de familia de músicos: mi padre es violinista y mi madre pianista. Comencé a estudiar música con ella siendo muy pequeña, le pedí que me diese clases. Desde que nací he estado rodeada de un círculo en el que la música clásica tenía una gran presencia, y he sentido siempre una gran afinidad". Con respecto a la labor de la Sociedad de Conciertos ha señalado que "este premio es muy importante para cualquier músico joven que está comenzando su carrera. Me siento muy honrada por sentir que el arduo trabajo que hago es reconocido".

Oriana Larisa Kemelmajer, que ha interpretado la pieza Carnaval Op. 9, de R. Schumann, comenzó su carrera como solista a los doce años, realizando recitales de piano y con orquesta en Argentina, Ecuador, Italia, Suiza, Francia, Alemania y España.

Biografía de la solista ganadora

Kelmemajer ha ganado numerosos reconocimientos: dos Primeros Premios en Argentina (Fundación Catedral y Siete Lagos); 1° Premio Internacional Jóvenes talentos en Cuenca, Ecuador; 1° Premio, Premio Especial Beca y Premio Mozart a la mejor interpretación de la obra clásica Concurso Rising Stars, Marbella, España; 2° Premio y Premio a la mejor interpretación de obra de Beethoven en Concurso Internacional de Villahermosa, México; 1º Premio XVIII Concurso de Música de Cámara Higini Anglès, Reus, Tarragona; 1º Premio XXV Pòdiums de Música de Cámara de Sant Joan de Vilatorrada. Ha participado en diversos festivales en Argentina, Suiza, Francia y España.

Fue distinguida con el Premio Revelación 2022 que otorga la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Ha sido becada por la Fundación Hindemith, Fundación Barrié, Fundación de Música Ferrer-Salat y el Instituto Ramon Llull. Su intensa actividad artística incluye recitales solistas y de música de cámara con distintas agrupaciones, en formaciones de dúos y tríos, con los cuales realiza frecuentes presentaciones en España.

Jurado

El jurado ha estado compuesto por Telma Bonet (en representación de Pilar Poveda), Jesús Gómez, María Moncunill, José Vicente Asensi, Segundo