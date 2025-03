Las Petunias y The Family Battenberg se unen al Low

La banda madrileña Las Petunias y los galeses The Family Battenberg han sido seleccionados para formar parte del cartel de Low Festival 2025, que se celebrará en Benidorm del 25 al 27 de julio, tras imponerse en el concurso The Spanish Wave, en el que han participado más de 600 bandas.

Gracias a este reconocimiento, ambas formaciones compartirán escenario con artistas de renombre internacional y nacional como Pet Shop Boys, Empire of the Sun, The Kooks, Bomba Estéreo, Viva Suecia y Amaia, entre otros.

La inclusión de Las Petunias y The Family Battenberg reafirma el compromiso del festival con la música emergente y brinda una oportunidad excepcional para que nuevos talentos muestren su propuesta ante un gran público. Con un cartel que combina iconos de la música con apuestas frescas y contemporáneas, Low Festival, en su XV aniversario, se perfila como una de las grandes citas del verano musical.

Las bandas

The Family Battenberg es un cuarteto independiente de garage/psych rock afincado en Cardiff, en el sur de Gales. La banda, que se entrega por completo a su espíritu DIY (Do It Yourself), ofrece sus riffs de guitarra con sabor a rock and roll de los 70 en medio de una mezcla de ritmos Motorik, percusión y un curioso contenido lírico.

La banda galesa The Family Battenberg / INFORMACIÓN

En una escena musical donde muchas bandas luchan por hacerse escuchar, Las Petunias rugen. Este trío madrileño compuesto por Elsa, Natalia y Cecilia ha logrado capturar algo que rara vez se encuentra: la esencia cruda y encantadora de la juventud. Su estilo, una fusión explosiva de rabia punk y melodías pop, no teme ser vulnerable ni irreverente y son una de las voces más emocionantes de la nueva ola underground española. Su primer LP, Creo que soy de porcelana, es un testimonio sonoro de sus ansiedades, romances y el vértigo de ser veinteañeras con mucho que decir.

Edición especial por los 15 años

El cartel de Low Festival sigue sumando nombres con Pet Shop Boys, Empire of the Sun, Bomba Estéreo, The Kooks, Viva Suecia, Amaia o Carolina Durante, entre otros. Bandas que forman parte de los más de 65 artistas que pasan, cada año, por los cuatro escenarios de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Fechas y abonos

El 25, 26 y 27 de julio, el festival de Benidorm vuelve a marcar en el calendario los tres días imprescindibles del verano para todos los amantes de la música.

Los últimos abonos de tres días generales, VIP y VIP POOL están disponibles a 67,99€ hasta el domingo (o agotar cupo) en entradas.com y www.lowfestival.es/abonos/