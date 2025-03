Grande Amore y otras propuestas musicales para este fin de semana en Alicante

Nueva lid musical en el fuerte alicantino con Grande Amore

Mañana, a las 12 horas, el Castillo de Santa Bárbara acogerá una nueva entrega de los Conciertos del Baluarte con dos artistas que prometen sorprender al público con propuestas originales. Por un lado, Grande Amore, el proyecto liderado por Nuno Picó, se une a las voces de María y Clara para ofrecer una mezcla explosiva de rock, punk electrónico. Por otro lado, Ruvenruven (nombre artístico de Ruben Segovia), productor y ahora cantante, presentará su primer álbum Plastic Boy, que ha logrado un gran impacto en la escena musical, demostrando que su talento no solo está en la producción, sino también en la interpretación. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

La recopilación vital de Mr. Kilombo arranca en Alicante

Mr. Kilombo llega mañana a la Sala Stereo, a partir de las 22 horas, para presentar su nuevo trabajo Todo este caos. Este concierto marcará el inicio de su gira, que lo llevará por más de 50 ciudades de España y Latinoamérica.. Con muchos proyectos y planes para este año, su actuación promete ser una experiencia única e inolvidable para todos los asistentes. Sala Stereo, Alicante.

Uña y carne y Elyella, destellos de calidad de música en vivo

Esta noche, a las 21 horas, Uña y Carne se sube al escenario de la Sala The One para ofrecer un espectáculo lleno de energía. El dúo alicantino, formado por Carlos Salado y Antonio Clavería, se hizo viral con sus canciones para la película Criando ratas y su éxito continuó con su álbum Consume rumba sin moderación. Su sonido artesanal, lleno de carisma, nobleza y rebeldía, promete hacer vibrar al público. Mañana, a las 19:30 horas, será el turno de Elyella, el dúo de DJs y productores que ha dejado una huella importante en la escena musical. Con una clara y positiva evolución en su carrera, han logrado crear su propio estilo, cosechando en los últimos meses discos de Oro y Platino. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Mirada al rock clásico con la música de Kamikaze Helmets

Kamikaze Helmets se presenta este sábado, a partir de las 11 horas, con entrada gratuita en el jardín de Las Cigarreras. La banda, formada por dos de los músicos más destacados de la escena de rock, blues y funk nacional, ha tocado con artistas de renombre como Aurora and The Betrayers, Lisa and The Lips, Anaut, Martha Reeves and The Vandellas y Swamp Dog. Con influencias de Led Zeppelin, Black Keys y White Stripes, Kamikaze Helmets ofrece una propuesta fresca con un batería cantante y combinando guitarras punzantes y bajos moog sintetizados. Las Cigarreras, Alicante.

Grex, Nat Simons y Fran Mariscal en Sant Joan

Euterpe emplaza esta semana tres conciertos imperdibles con cantautores de gran renombre. El ciclo comienza hoy a las 21 horas con Grex, quien comenzó su carrera cantando por las calles de Madrid. Tras ganar una gran legión de seguidores gracias a las redes sociales, su calidad como compositora y guitarrista ha conquistado a todos con su amplio registro vocal. Mañana, a las 22 horas, será el turno de Nat Simons, otra voz femenina que inició su carrera en Londres, donde fue nominada a los Premios Pop Eyes como mejor voz y artista folk. Tras su regreso a España, ha compartido escenario con artistas como Loquillo, Carlos Tarque o Los Secretos. Su discografía, incluida la obra Felinas, ha dejado una huella profunda en la música de nuestro país. Finalmente, el domingo a las 19:30 horas, Fran Mariscal cerrará el ciclo con su reciente y aclamado álbum Salvajemente frágil. Con una carrera marcada por la experiencia y la pasión, Fran presenta un disco lleno de emociones, describiéndolo como «las mejores canciones que he escrito en mi vida». Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Doble dosis de músicos locales en El Bunker

Mañana, a las 19:30 horas, El Bunker de Alicante recibe a dos grandes figuras de la música local: Pedro Zapata, quien presenta su disco Sin miedo, y la cantante Ilinoise, que debuta con Antes de tiempo, un álbum que fusiona rock, pop y electrónica. Producido por Jorge Guirao y Juan Carlos Jiménez, el disco refleja el paso del tiempo y la superación personal. El Bunker, Alicante.

El funk y el soul renace con un festival en Alicante

El Spring Funky Fest llega mañana para dar la bienvenida a la primavera con un festival único en Alicante. El evento contará con cerca de 25 artistas repartidos en cinco grupos de funk, disco, soul y jazz: JazzStaBien(Jazz Xperience), Soul Temple Funk , Funk Fighters, Avida y La nave del funk. La cita será en el emblemático Blacky Live Music del casco antiguo de Alicante, desde las 21:45 hasta pasadas las 00:30. Blacky Live Music, Alicante.

Los Estanques demuestran que el rock no ha muerto

El buen rock nunca pasa de moda y Los Estanques son la prueba de ello. Esta noche, a partir de las 21 horas, el grupo se presenta en la Sala La Llotja de Elche ofreciendo una muestra de su sólido recorrido musical. Con cada nuevo trabajo, como su último álbum V, el grupo sigue creciendo y sorprendiendo, volando libremente y rompiendo etiquetas. En este disco, Los Estanques afianzan y multiplican sus virtudes vocales y musicales, destacando especialmente en directo. La Llotja, Elche.