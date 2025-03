Vega: "Nos han hecho creer que en la industria solo hay hueco para unos pocos"

Una artista dispuesta a ver el mundo arder. Tras dos años de proceso creativo, Vega (Córdoba, 1979) regresó a finales de 2024 con Ignis, un álbum que desafía los procesos de una industria centrada en el consumo rápido. Se trata de un trabajo discográfico nacido sin colaboraciones ni sencillos de adelanto, una utopía en una escena donde se ha extendido la frase "si no sacas contenido, la gente se olvida de ti". Ajena a todo eso, la cantante decide que su público se tome el tiempo de elegir cuáles son sus temas favoritos, "sin imposiciones".

Atiende la entrevista con INFORMACIÓN mientras se mueve por Barcelona, ciudad que acogerá su concierto previo al recital que realizará el viernes 21 de marzo en la sala Magma Club de Alicante. Los asistentes que han acudido a verla en el resto de galas resaltan la "atmósfera especial" que se genera en sus conciertos en vivo. Todos, además, con las localidades prácticamente agotadas. Algo que parece confirmar que el público agradece, de vez en cuando, que los artistas desafíen las normas y muestren su personalidad.

Si hubiese una carrera que enseñase cómo ser artista, jamás enseñaría, en los tiempos que corren, a sacar un disco del tirón, sin ningún single.

Además, soy publicista, lo cual hace que sea aún más curioso que yo misma tome estas decisiones. Es una apuesta musical por volver a otros tiempos, en los que las cosas se hacían de otra manera. No quiero condicionar a mi público diciéndoles qué canción es la mejor del disco. Le tengo fe a todas las canciones que lo componen, y el público es muy soberano; sabe tomar sus propias decisiones. Canciones como Santa Cristina nunca fueron singles, pero son canciones vertebrales dentro de mis repertorios. Decidí sacarlo así para dar al público la oportunidad de tener tiempo para escucharlo tranquilamente y elegir cuáles son sus temas favoritos.

¿Y ha surtido efecto?

A las pruebas me remito. Es un disco que salió en octubre y todavía en marzo estamos hablando de él. De haberlo hecho de otra manera, probablemente habría muerto a las dos semanas de haber salido.

¿Los que han nacido con esta nueva forma de consumo serán capaces de entender esta deriva?

Pueden ser capaces de hacer un camino inverso. De todo te hartas. Igual que la gente que consumía discos a la antigua usanza se hartó y pasó al streaming, ahora hay gente que puede cansarse de las plataformas y descubrir la música de otra forma.

Es un pulso a la industria en toda regla, ¿no le da miedo jugar así con la mano que le da de comer?

Es un pulso y soy plenamente consciente de los riesgos que supone. Las multinacionales han acabado por adoptar un modelo del que son partícipes, dejando a los creadores en un segundo plano. Yo decidí montar un sello discográfico [La Madriguera Records] precisamente para poner al creador y al público por encima de todo. Soy consciente de las puertas que se cierran, pero también creo que se abren otras muchas. En el modelo actual, todo es efímero. Siempre habrá una canción que llegue y se convierta en el hit del momento, y se mantendrá ahí hasta que llegue la siguiente. Para los artistas que realmente queremos hacer una carrera a largo plazo, como la mía, que ya cumple 22 años, es distinto. En mi caso, la edad y la madurez me han permitido cosechar un público fiel que sostiene estas otras formas de entender la música.

Vega actúa este viernes 21 de marzo en Magma Club de Alicante / INFORMACIÓN

Si hubiera más artistas como Vega, ¿la cosa cambiaría?

Lo que he hecho es algo muy costoso que no todo el mundo se puede permitir. Mi carrera es una carrera financiada por los derechos de autor de las canciones que escribo para otros. La vía independiente sería altamente recomendable para todo el mundo si no tuviera los costes económicos que tiene. Si para un artista dentro de una multinacional tiene costes, para un artista independiente los tiene todos. Tú eres el responsable tanto de lo bueno como de lo malo, y de pagar muchas facturas. Pero también te digo otra cosa: ahora mismo no sabría hacerlo de otra forma. Llevo demasiados años siendo completamente autónoma e independiente como para adoptar, de repente, otro tipo de imposiciones y de consumos.

Siempre se habla de la "industria" como concepto, pero, ¿tan poderosa es?

Claro que lo es. Es tan poderosa que es capaz de hacer que los propios artistas se pongan una mordaza. Es capaz de cerrar muchas puertas y los peajes a pagar son altísimos, no solo a nivel económico, sino también emocional. Puedes hacer un trabajo con todo el cariño y ver cómo hay gente influyente que pone palos en las ruedas constantemente, y solo pueden escapar de ahí los que se lo pueden permitir.

Pero todo parece muy utópico. En un mundo de egos, si los artistas se revelaran, la industria siempre sería capaz de conseguir sus reemplazos.

En la música no hay gremio. La industria se ha encargado de hacernos pensar a todos los artistas que solo hay hueco para unos pocos. Falta empatía en la música y reivindicar nuestro papel como proveedores de contenido. Somos los creadores de las canciones y, sin nosotros, no existiría la música. Pero esto es una cuestión, como tú dices, de egos, de carreras y de miedos. Todos tenemos claro lo que queremos, pero no todo el mundo tiene el valor de afrontarlo.

No solo desafía a la industria en el modo, sino también en el contenido. Un disco de Vega es sinónimo de canciones que tienen algo que decir.

Es que no sabría hacer una canción vacía. Lo he intentado y se me da mal o no me llena. Quizás esto tiene que ver más con mis valores como persona. La vara de medir las canciones en castellano cada vez es más baja, y eso que tenemos un lenguaje rico y amplio para contar con matices muchas historias de vida. Para mí es una premisa, y no hay ninguna canción dentro de mi disco cuya letra no acompañe la categoría de la melodía.

Todos sus fans admiten que en sus directos se genera una atmósfera especial. ¿Cómo la definiría?

Es una atmósfera de realidad. Esa que hace que las canciones bonitas te hagan estar muy feliz, pero otras son capaces de destrozarte por completo. Y el público me va a ver ahí sufriendo la primera, porque hablo de experiencias propias, pero escritas de manera que sean equiparables para todo el mundo.

Ignis es la representación clara del fuego, ese que se utiliza para renacer de las cenizas. ¿Ha sentido ese resurgimiento a lo largo de su carrera?

Todos los días empiezo de cero. Antiguamente pensaba que 22 años de carrera deberían pesar en algo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo importante no es mirar el final, sino ver los principios como una nueva oportunidad de hacer las cosas como quieres. Es un privilegio volver a intentarlo constantemente y vivir el presente. Si hubiera hecho mi vida en base a metas, estaría ahora mismo sumida en una frustración y una depresión enorme. Si la vida va a ser fuego, estoy preparada para apagarlo.

Suscríbete para seguir leyendo