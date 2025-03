Un viaje fotográfico por urbanizaciones fantasma en Alicante

A partir de una tarde buceando por Google Maps y darse de bruces con numerosos esqueletos de edificaciones inacabadas, la pareja fotográfica formada por F. Carlos Campillos (Barcelona, 1979) y Andrea Penalva (Alicante, 1987) inició hace cuatro años un viaje por distintos territorios de la península en busca de estas urbanizaciones fantasma . Decidieron reunir en un libro algunas de estas edificaciones y montar una exposición. Era tal el volumen de imágenes que abarcaban que se centraron exclusivamente en la provincia de Alicante, donde ambos residen. La exposición Urbanizaciones fantasma. Tras la huella de la burbuja inmobiliaria en Alicante se inaugura este viernes, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Aigües, con la presentación del fotolibro.

Tras una primera muestra realizada en Ibi, esta es la segunda vez que enseñan el proyecto, formado por 38 fotografías de Campillos de una quincena de urbanizaciones paralizadas o abandonadas de todas las comarcas de la provincia (en el libro aparecen un centenar de imágenes, realizadas por ambos), tanto del interior como del litoral, aunque la costa es, con diferencia, la más poblada de estos «universos espectrales modernos», como los definen.

F. Carlos Campillos, en la urbanización inacabada Serelles en Alcoy / Campillos/ Penalva

Las fotografías disponen de un código QR que cuenta una pequeña historia del proyecto y de algunas urbanizaciones, que derivan a videos o a blogs de esta temática.

«Comenzamos con esto hace cuatro años al descubrir mini ciudades para miles de personas donde no vivía nadie y empezamos a irnos por toda España los fines de semana y en vacaciones para fotografiarlas. Los dos somos ‘exploradores urbanos’, nos conocimos en un foro de fotografía -en 2013 expusieron Los lugares olvidados en Las Cigarreras de Alicante- así que, como no teníamos hijos aún, nos íbamos con la tienda de campaña a explorar», explica Campillos, cuyo proyecto pronto empezó a crecer y sigue aún abierto.

«Solo de la provincia de Alicante tenemos unas 500 imágenes tomadas y 3.000 kilómetros recorridos», indica el fotógrafo, que ha dividido la exposición en cuatro bloques: La costa de los esqueletos, edificios en primera línea de mar proyectados y paralizados, cuyo máximo ejemplo sería el Hotel Atrium Beach; Vivir entre fantasmas, donde conviven quienes compraron su casa con ruinas sin completar, como Serelles, en Alcoy; Montañas de hormigón, donde la construcción arañó el entorno pese a no completar la urbanización; y Campos de golf en tierras de secano, con macrourbanizaciones que utilizaron el campo de golf como gancho, como sucedió en Albatera.

El paisaje es desolador después de haber recorrido 21 urbanizaciones fantasma por la provincia para este proyecto, que no dan por terminado. «Yo creía que sabía lo que había significado la burbuja inmobiliaria y me he dado cuenta de que no. Hemos hablado con concejales, con ecologistas, con vecinos, con extranjeros que han comprado casas y es algo muy bestia. Son universos espectrales creados por la especulación urbana», indica Campillos, que añade que algunas urbanizaciones se han intentado recuperar «y otras han quedado como monumentos de hormigón a la avaricia. Solo el tiempo dirá si es un lago coma o una lenta agonía».

Recorrido de la muestra

La exposición Urbanizaciones fantasma. Tras la huella de la burbuja inmobiliaria en Alicante permanecerá 15 días en Aigües y después se instalará en el Ateneo Republicà de Petrer el 2 de abril y en el Casal Popular Tio Cuc de Alicante, el 9 de mayo.