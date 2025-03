K1ZA: rimas oscuras que dan valor a la salud mental

Ficha técnica Artista: Carmen Mas Procedencia: Alicante Discos:Rap de psiquiátrico (2020), Agua y tiza (2022), Dosis (2024) Año de comienzo: 2020

Crear música desde el alma, sin ningún filtro que edulcore lo que sientes, requiere valor. Es un salto al vacío que va en contra del único propósito que domina la música actual: contentar a la mayoría. La oscuridad del alma es uno de los aspectos menos explorados en la música, a pesar de ser algo que pesa tanto. Es una forma de reflejar los miedos y fantasmas de la intérprete, una manera de mostrarse desnuda ante un público que ha decidido escucharla a pesar de sus defectos. Esta es la principal apuesta de K1ZA, una de las raperas más prometedoras del momento en España.

Fiel a su interior y sin miedo a no encajar en una industria que valora poco las propuestas con personalidad, la alicantina decide firmar un contrato con el diablo para priorizar la verdad por encima de los números. "Entré en el rap sin quererlo y sin plantearme nada. Una vez aquí, descubrí que el dolor me inspira mucho para crear", así de clara se muestra la artista, destacando siempre su lado oscuro, firmado bajo su aka K1ZA. Una rapera que comenzó haciendo música para ella misma, pero cuyas letras terminaron trascendiendo por su originalidad en medio de un mar de propuestas homogéneas. "En ningún momento te planteas llegar a tanto público, pero siempre hay que mantener los pies en el suelo, porque un día haces un vídeo viral y al siguiente no eres nadie".

Conseguir hacerse un hueco en la industria no es fácil, pero K1ZA nunca olvida sus comienzos, porque un artista no es solo el reflejo de su éxito, sino el recuerdo de lo que fue. "Estoy muy orgullosa de mis comienzos y no reniego de ellos. Por eso, en cada actuación lo reivindico cantando el primer tema que publiqué", asegura. Ese pasado, que le cambió como persona y como artista, sigue presente en sus canciones: "Siempre había tenido la muerte muy presente y había llegado a romantizarla". Una adolescencia que sirvió como base para sus primeras composiciones, influenciada por autores que compartían esa misma visión. "Hoy en día, tengo un pánico horrible a morirme, aunque durante una larga etapa de mi adolescencia me influenció y eso está reflejado en muchas de mis canciones".

Dosis de rap oscuro

A finales del año pasado, K1ZA desveló a sus seguidores su obra más personal, Dosis, un disco de rap oscuro que va más allá de la música, explorando las profundidades de la mente humana. Cada tema del álbum se convierte en una dosis de emoción pura, una mirada cruda a los venenos que habitan en su interior. "La idea era crear un disco introspectivo donde la suma de todos los temas fuera más grande que las canciones por separado", revela la artista, cuyas letras se presentan como una reflexión dolorosa y honesta sobre la salud mental.

K1ZA durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

K1ZA no solo ha creado una colección de canciones, sino un viaje emocional en el que cada pista es un veneno distinto, pero que al mismo tiempo, forma parte de un todo. El disco sigue un hilo conductor que guía al oyente a través de sus pensamientos más oscuros y vulnerables, hasta llegar al veneno número trece. Un guiño a la fecha de lanzamiento, el 13 de diciembre, y a la última canción del álbum, Todo al 13, que se convierte en una declaración de intenciones, una apuesta final cargada de significado.

A lo largo del disco, K1ZA cuenta con la colaboración de artistas como Elane, Elio Toffana o Rapsusklei, lo que resalta la importancia de este álbum para ella. "Es un lujo poder contar con gente como ellos en mi disco. Mucha gente ve el tema de las colaboraciones como un negocio, velado por intereses, pero no es mi caso", asegura. Para ella, "cuando piensas en colectivo en lugar de manera individual, ayudas también a crecer la industria".

Para todos aquellos que quieran ser testigos de la lucha interna de K1ZA a través de sus canciones, sin filtros ni máscaras, el nombre de la artista es uno de los confirmados para la nueva edición del festival Rocanrola, que se celebrará el 9, 10 y 11 de octubre en Alicante. Junto a ella, estarán artistas de la talla de Kase.O, Cruz Cafuné y el también alicantino Nach. Es solo el comienzo de una carrera que promete ser apoteósica, pero solo el tiempo podrá confirmar lo que parece imparable. El presente y el futuro del rap llevan su nombre, no lo olvidéis.