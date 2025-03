Dos premios nacionales de Cómic se reencuentran con su primera obra en Alicante

Soy mi sueño, la historia protagonizada por un aviador alemán que dirige una escuadrilla de cazas en la Segunda Guerra Mundial, vuelve a ver la luz 17 años después de su primera y única edición en 2008. Este cómic, firmado por el dibujante alicantino Pablo Auladell con textos del madrileño Felipe Hernández Cava, fue publicado por Edicions de Ponent, del alicantino Paco Camarasa, agotado antes de que este falleciera en 2016.

Esta fue la primera obra en la que trabajaron juntos Auladell y Hernández Cava -ambos galardonados con el Premio Nacional de Cómic en 2016 y 2009, respectivamente, que repetirían colaboración en Lubianka, en 2023- y los dos lidiaron con la descatalogación de Soy mi sueño, «perdido desde hace años en el espacio-tiempo, pero siempre creímos, tanto Felipe como yo, que habíamos hecho muy buen trabajo», apunta el alicantino.

Después de lanzar Lubianka con Norma Editorial, la casa decidió recuperar aquel primer tebeo que, de algún modo, estaba vinculado con esa obra, en tanto que «ambas indagan en la cuestión del mal, en cómo el mal anida en los grandes ideales», como recordaba Pablo Auladell. Tres lustros después Norma ha reeditado esa primera obra que este jueves se presenta a las 19 horas en el Foro Espacio Séneca de Alicante, con la presencia de los autores y del gestor cultural Paco Linares.

Una obra "magistral"

La nueva Soy mi sueño es una edición «ampliada, mejorada y redibujada en algunos aspectos por Auladell, inmejorable», señala Linares, que la califica de «obra magistral» y que ejemplifica «un tipo de cómic que no se hace en la actualidad, de diferentes capas de lectura y tonalidades en las que se entremezcla la realidad y la ensoñación, y donde confluyen dos voces en una misma manera de contar».

Pablo Auladell / Rafa Arjones

La historia se sitúa en 1942, cuando el piloto alemán Erich Hafner dirige una escuadrilla de cazas rumbo al cerco de Sebastopol. Derribado por la artillería soviética, ese Ícaro moderno emprenderá una odisea de autoconocimiento en la que, asistido por una chamana tártara, tratará de rasgar los velos de la vida y el destino con un continente en llamas de telón de fondo.

A juicio de este experto en cómic, estamos ante «una historia de una terrible belleza que trasciende el género bélico, aunque esté ambientado en la Segunda Guerra Mundial, porque plantea un viaje personal y de búsqueda de redención hacia su pasado nazi».

Viñeta de "Soy mi sueño" / Norma Editorial

La nueva versión

En esta nueva versión, Auladell explica que «para sentir el cómic más cercano a lo que hago últimamente, no le he cambiado el dibujo, pero sí le he dado un nuevo color: le quité un bitono rojizo que tenía, que creo que no quedó muy bien, porque en algunas páginas el lápiz pisado por ese color quedaba demasiado agrisado, y he ajustado los tonos de las tintas para que quede más nivelado y una nueva portada. También he quitado un collage fotográfico que llevaba por otras soluciones y he ordenado un poco las viñetas».

«En fin, le he hecho una puesta a punto para hacerlo más cercano a mi forma de trabajo actual y presentarlo con la potencia que yo quiero. Y estoy muy contento con el resultado, han hecho una edición preciosa. Ahora es uno de los libros de los que me siento más orgulloso y enseño sin rubor», manifiesta el dibujante.

Felipe Hernández Cava / Norma Editorial

Obras destacadas

Lubianka y Soy mi sueño son las últimas obras de ambos. Auladell cuenta con títulos destacados como La Torre Blanca, La feria abandonada, El Paraíso perdido (Premio Nacional de Cómic), El sueño de Malinche o Cuaderno Arcaico Muralis, mientras que Hernández Cava ha profundizado en la pre y posguerra española con obras como La memoria de Amorós y El artefacto perverso, el drama de las víctimas de ETA con Hágase el caos y Las oscuras manos del olvido y con Las serpientes ciegas logró el Premio Nacional de Cómic.