Jethro Tull y Texas lideran la llegada de un nuevo festival a Alicante

Más oferta musical para Alicante. El Alma Festival se une a la agenda cultural de la provincia para este verano tras su paso por Barcelona y Madrid. Así, el evento ha confirmado a los cinco principales artistas para su edición alicantina: Texas, Travis, Kool & The Gang, Guitarricadelafuente y Jethro Tull, quienes se suman a este evento que refleja la diversidad y calidad artística del festival, con una mezcla de leyendas internacionales y talentos emergentes del panorama actual.

Texas, la famosa banda escocesa liderada por Sharleen Spiteri, inaugurará los conciertos en Alicante el 14 de julio. Después de su exitosa gira por el Reino Unido, donde agotaron entradas en grandes arenas, Texas llevará su aclamado espectáculo en vivo al público alicantino, repasando cinco décadas de música, desde el icónico I Don’t Want A Lover hasta los éxitos más recientes como Mr Haze y Keep on Talking.

El segundo artista confirmado es Guitarricadelafuente, el proyecto musical del conocido cantante y compositor Álvaro Lafuente, que llegará Alicante el 19 de julio estrenando canciones inéditas de su nuevo álbum. El artista ofrecerá un concierto exclusivo en un formato pensado para conectar de forma cercana con su público, interpretando sus grandes éxitos como Guantanamera o Agua y mezcal y nuevos temas que prometen ampliar la larga lista de composiciones que han acabado calando en su público.

Sharleen Spiteri, lider de los británicos Texas / INFORMACIÓN

El 20 de julio llegará a la ciudad uno de los grupos más importantes de la música internacional, los legendarios Jethro Tull, liderados por el carismático Ian Anderson, donde destilarán su clásico e inconfundible estilo que mezcla lo mejor del rock progresivo con los sonidos más representativos del folk. Con más de 50 años de trayectoria, la banda británica promete una noche llena de sus emblemáticas canciones y su característica mezcla de sonidos que no dejará indiferente a nadie.

Apenas unos días después, el miércoles 23 de julio, será el turno de Travis, la aclamada banda escocesa que ha dejado una huella profunda en el indie rock de las últimas décadas. Con melodías envolventes y letras emotivas, Travis hará vibrar el público alicantino con éxitos como Why Does It Always Rain on Me? y Sing. Por último, el 6 de agosto, los míticos Kool & The Gang pondrán a bailar al público con su energía contagiosa y sus clásicos del funk y soul como Celebration y Get Down On It.

Además de estos artistas, la organización del Alma Festival promete una serie de conciertos adicionales que continuarán ampliando su propuesta en Alicante, reforzando su apuesta por ciudades con personalidad y una fuerte conexión con la música en vivo. Este festival se presenta como una experiencia única, donde el público es el verdadero protagonista, en un entorno pensado para hacer de cada noche un recuerdo inolvidable.

Para los interesados en asistir a cualquiera de estos conciertos, el festival ha confirmado que las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 31 de marzo a través de los canales de entradas.com y almafestival.info