Adiós a Los conciertos del Baluarte

San Tosielo y Viscopaf cierran Los conciertos del Baluarte

Mañana, a las 12 del mediodía, el Castillo de Santa Bárbara acogerá el cierre de Los Conciertos del Baluarte con dos actuaciones. En primer lugar llega a Alicante San Tosielo, un dúo formado por Adrián y Pablo, dos artistas que se conocieron a través de las redes sociales y decidieron unirse para ofrecer a su público un directo vibrante con la guitarra como protagonista. Su estilo fresco y pegadizo invita al baile y la diversión. Junto a ellos estarán los alicantinos Viscopaf, un grupo de música alternativa que ha logrado un éxito rotundo con su álbum Discobar. Compuesto por miembros de tres generaciones, su música abarca diversos estilos que combinan en una propuesta única. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Lady Lazarus destilan punk con sello australiano en Cox

El punk de las australianas Lady Lazarus llega a la Vega Baja. / INFORMACIÓN

El cuarteto femenino Lady Lazarus llega mañana a las 22 horas a la Sala TNT Blues de Cox desde Australia y encarnan a la perfección el espíritu rebelde del punk. En poco tiempo han conseguido una enorme repercusión mundial gracias a sus ruidosos e intensos conciertos que las llevarán por medio mundo. TNT Blues, Cox.

Un homenaje musical a Dire Straits en Torrevieja

Brothers in Band recorre con su The Very Best of Dire Straits Show buena parte del territorio europeo transportando al público en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece a la memoria colectiva de varias generaciones. La esencia de la mítica banda llegará esta noche, a partir de las 20.30 horas, en el Auditorio de Torrevieja. Auditorio de Torrevieja.

De Carmesí a Tangerine Flavour, variedad en Euterpe

La Sala Euterpe recibe hoy, a las 22 horas, a Carmesí, la cantautora murciana que ha conquistado los corazones del público. Con una carrera marcada por destacados logros, Carmesí presenta una voz nostálgica y luminosa que transporta a otros mundos a quien la escucha. Mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, será el turno de Tangerine Flavour, un grupo compuesto por músicos provenientes de otras formaciones y que ha brillado en los escenarios junto a grandes como The Waterboys y Los Secretos. Su reciente álbum Space Cowboy ha sido aclamado por la crítica y ahora, con un sonido lleno de frescura y emoción, están llevando su música por toda España. Además, tienen programada una gira por Estados Unidos, con paradas en ciudades como Alabama, Texas y Tennessee, lo que augura aún más éxitos en su carrera. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El arte flamenco llega a un nuevo espacio en Santa Cruz

El tablao flamenco La Guitarrería Santa Cruz acoge una sentida actuación este domingo, a las 21 horas, donde el ilustre bailaor Carlos Carbonell se presentará acompañado de Yanet Molero, con la percusión de El Xiki, el cante de Antonio El Monillo y la guitarra del célebre Félix Amador. La Guitarrería, Alicante.

La música festiva llega a Mutxamel con La Fúmiga

O’Funk’illo, una de las propuestas más destacadas del Primavera al Parc de Mutxamel. / INFORMACIÓN

Hoy y mañana, a las 20 horas, el parque El Canyar de les Portelles de Mutxamel acoge la nueva edición de Primavera al Parc, que marca el inicio de los grandes eventos musicales en la provincia. El festival contará con tres destacados grupos. La Fúmiga presentará su último disco Tot está per fer. Le seguirá Sandra Monfort, de Pedreguer, y Quinto, de Pego. Mañana, a la misma hora, el festival continuará con O’Funk’illo, que celebra más de 25 años de trayectoria con el adelanto de su nuevo álbum Huele a funk. El segundo grupo de la jornada será Colectivo Panamera, que presentará su nuevo disco El recreo dentro de una gira llena de emoción que recorrerá varias ciudades hasta noviembre. El Canyar de les Portelles, Mutxamel.

KRS One pregona su rap combativo por San Vicente

KRS One reivindica su reinado en el hip hop mundial en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

KRS One, uno de los grandes referentes del hip-hop mundial, hará vibrar mañana el escenario de The One, en San Vicente del Raspeig, a partir de las 20 horas, en el marco de su gira europea. Considerado por muchos como el símbolo del rap interncional, KRS One se ha ganado su lugar como uno de los mejores raperos de la historia. Con una vasta carrera, el icónico rapero es conocido por sus letras profundas que abordan temas sociales y de relevancia, lo que le ha permitido conectar con una gran audiencia a nivel global. Y escuchar en directo Sound of da Police es una experiencia que no se puede rechazar. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

La historia se da cita en Elche de la mano de Mocedades

El domingo a las 20 horas, el Gran Teatro de Elche será testigo de un concierto muy especial con la llegada de una retahíla de canciones pertenecientes a Mocedades y El Consorcio, dos nombres que, sin importar el título que adopten, son una leyenda viva de la mejor música española. Tras décadas de éxitos y con temas emblemáticos como Tómame o déjame, Amor de hombre, Secretaria o Eres Tú, esta formación sigue haciendo historia. Actualmente, el cuarteto está compuesto por los hermanos Amaya, Estibaliz e Iñaky Uranga, junto a Carlos Zubiaga. Gran Teatro de Elche. n