"Soy carne de escenario, es mi sitio, igual que para un león la selva"

Cristina Medina, especialmente popular por interpretar a Nines Chacón en la serie La que se avecina, visita hoy Torre Pacheco como parte del elenco de Tennessee, dos obras cortas y un entremés. La intérprete sevillana, con una trayectoria de más de tres décadas, es protagonista en La marquesa de Larkspur y Háblame como la lluvia, del icónico dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, dos piezas que podrán disfrutarse en el Centro de Artes Escénicas (CAES) de la localidad a partir de las 20.30 horas. Entremedias de ambas habrá, efectivamente, un Entremés del que es autora junto a María Ruiz; un triple homenaje al autor del que nos habla en esta entrevista.

¿Cómo plantean esta interesante propuesta?

Diría que es Tennessee Williams a palo seco, sin escapatoria. O estás trabajándote este personaje y cómo se desenvuelve con el otro, dentro de esa locura, o no te llegas a sumergir en ellos, que son almas perdidas y que no están viviendo en la realidad, porque son algo perturbados. No deja de ser al final un reflejo de nosotros mismos. Lo que planteamos es dos obras cortas, y en el medio está el entremés, para explicarle al espectador quién es Tennessee Williams y en qué se basa su poesía. Es como una pieza didáctica que nos permite comprobar su obra y personajes, y ver también lo importante que era para él la belleza, pero dentro del patetismo. Es como abrir una caja de bombones, para ver los personajes. Todo es frágil, pero se cierra y te vas a tu casa,

¿Cómo ha sido la experiencia en la dramaturgia al encargarse de escribir el entremés?

Pues buscábamos con la dramaturgia que el personaje fuese un poquito excéntrico, para meter al público en ese lenguaje de Williams. Creo que podríamos haber llegado a hacer una obra solo entera del entremés. Para mí ha estado interesante la experiencia.

Habla de sumergirse en el lenguaje de Tennessee Williams. ¿Qué tiene de especial?

En un espectáculo como este, a la mínima se te ven las bragas, como yo digo. O estás concentrada o no tiene sentido. Porque a veces lees el texto y es repetitivo hasta la máxima potencia, porque dice toda la puñetera escena lo mismo. Pero es que lo que tiene especial son sus personajes, porque consigue que te quedes pillado. Por eso lo interesante es el empujón que da a los actores a que trabajemos esos personajes en la interpretación, de la manera más limpia, tranquila y sutil. Y que es una obra trabajada desde la verdad, que para mí es lo importante que tiene que defender un actor, antes de ponerle la fachada a su personaje.

¿Cuándo? Hoy, 20.30 horas ¿Dónde? Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco ¿Precio? 12 euros

¿Cómo es su personaje?

La marquesa es una pobre desgraciada, venida a menos, con aires de haber sido marquesa y haber tenido una infancia en la que soñó con llegar a serlo. Pero realmente vive en un hostalucho de prostitutas y alcohólicos. Tiene esa cosa de no admitir la realidad.

Ese concepto que destacaba la verdad, ¿es lo que le ha hecho mantenerse fiel al teatro toda su trayectoria, donde prácticamente ha participado todos los años en alguna obra?

Soy carne de cañón de escenario. Si fuera como un león en la selva, que ese es su sitio, para mí es el teatro. Mi primera nómina fue en 1992, pero llevaba tiempo en el escenario, en bares y otros registros. Es mi escenario natural, me siento muy a gusto. He podido producir mis propias historias también, y para mí el escenario es la verdad de la emoción que se siente en cada momento, que para mí es la zona de más confort y seguridad del mundo.

Se le conoce por el papel de Nines en La que se avecina. ¿Cuál es el secreto para la longevidad de esta serie y se plantea en algún momento regresar?

El éxito es que la gente se sienta y lo tiene como una serie en la que se va a reír, que es algo muy necesario y a todos no te gusta. Es simple y tan complicado a la vez. Y respecto a mi vuelta, ya es una etapa cerrada, anterior a mi enfermedad. Ahora soy otra persona, algo diferente, con otras cosas prioritarias, como sacar adelante el proyecto social de la Fundación Oncolomeeting, para hacerles la vida más fácil a los pacientes oncológicos futuros más fácil de la que lo he tenido yo.