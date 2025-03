Noches Mágicas se renueva con Vanesa Martín, Vicente Amigo y un homenaje a Dire Straits

El Festival Noches Mágicas continúa sumando estrellas a su alineación para la decimotercera edición, que tendrá lugar del 24 de julio al 10 de agosto en los emblemáticos Jardines de Abril en Sant Joan d'Alacant. Entre las últimas confirmaciones se destacan nombres de renombre como Vanesa Martín, Vicente Amigo y Brothers in Band. Estos últimos ofrecerán un homenaje al mítico grupo internacional Dire Straits con su espectáculo The Very Best of Dire Straits.

Además de estos artistas, el cartel ya incluye una variada selección de géneros y estilos, con otros nombres de relevancia nacional como Rafa Sánchez de La Unión, Bebe, Sara Baras, Los Secretos, El Kanka y Bonnie Tyler, entre muchos otros, que harán vibrar el recinto natural con conciertos únicos en su tipo. Los asistentes no solo disfrutarán de la música, sino también de un ambiente que combinará arte en vivo, performances, gastronomía, moda y artesanía.

Nuevas confirmaciones

Vanesa Martín, una de las artistas femeninas más que queridas del panorama musical español e internacional, regresa a los escenarios con más fuerza que nunca. Con su inconfundible sensibilidad, sumada a la confección de unas letras que tocan el alma, la artista presentará su nuevo trabajo discográfico el viernes 25 de julio en Noches Mágicas, plasmando una colección de canciones inéditas que prometen enamorar a sus seguidores. La gira, que recorrerá las principales ciudades del país y otras internacionales, será un viaje lleno de emociones, música y conexión única con su público.

El alma del flamenco se hará presente con Vicente Amigo, quien estará presente el miércoles 6 de agosto en los Jardines de Abril para presentar su gira Andenes del tiempo, álbum que vio la luz en 2024 y por el que obtuvo una nominación en los Latin Grammy. Creador de un estilo propio e inconfundible, sus composiciones provocan una interpretación con la guitarra que sobresale de manera sublime en cada concierto. Un sexteto de lujo interpretará y hará disfrutar al público de la música y composiciones personales que han hecho de la dilatada y exitosa carrera artística del maestro una referencia indiscutible en el mundo de la música.

Vicente Amigo se erige como uno de los platos fuertes de esta nueva temporada de Noches Mágicas / INFORMACIÓN

Por último, la tercera confirmación de Noches Mágicas recae en Brothers in Band, un proyecto que ha sido reconocido como el mayor espectáculo internacional en homenaje a Dire Straits. Un recital que se encargará de revivir los mejores momentos de la banda británica con un repertorio repleto de clásicos que marcaron una época a través de una puesta en escena impecable y un repertorio cuidadosamente seleccionado.

En The Very Best of Dire Straits, Brothers in Band repasará lo más destacado de la banda británica en un show que transita desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer, y revisitando joyas como News, Why Worry, One World, It Never Rains y muchos otros más en un show de más de 2 horas.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits, lo mismo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra recuerda al Mark Knopfler de una época pasada, aquel que llevaba de la mano a su público con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva. El recital tendrá lugar el 7 de agosto, y reivindicará su posición actual como la banda que mejor reinterpreta los clásicos de la banda británica.

Dónde comprar las entradas

El festival Noches Mágicas se consolida como uno de los grandes referentes culturales del verano, brindando a los asistentes una oportunidad única de disfrutar de la música en directo en un entorno natural incomparable. Los Jardines de Abril se erigen como el lugar idóneo para recibir una amplia selección de propuestas musicales, pero con un aforo limitado debido a las características del emplazamiento. Así, ya ha comenzado la venta de entradas para sus diferentes modalidades. En su pasada edición, más del 80% de las citas colgaron el cartel de "todo vendido". Los interesados pueden consultar los detalles y adquirir sus entradas a través de la página web oficial del evento: nochesmagicas.es.