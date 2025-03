Pepe Calvo se adentra en la escritura dramática

El fotógrafo y escritor alicantino Pepe Calvo se estrena en la escritura teatral con la publicación de su primer texto dramático, Zarabanda, que presenta el lunes 31 de marzo, a las 18.30 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

El también colaborador del suplemento de Arte y Letras de este diario estará acompañado en la presentación por la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla; Rosa Monzó, miembro del jurado de los Premios Estruch; Antonio Sempere, crítico de cine de INFORMACIÓN y autor del prólogo del libro; y el poeta José Luis Rico, que leerá un fragmento de la obra. Además, Hünter ha realizado un vídeo con inteligencia artificial sobre la trama de la obra con la voz de Lady Gaga, que se proyectará en el acto.

Zarabanda es la primera obra teatral escrita por Pepe Calvo, autor de tres novelas anteriores (La flor del oráculo, Imagina mi alma y El jardín flotante), que se ha zambullido en la escritura dramática "por abordar una experiencia nueva", explica, tras indicar que es un género que no le es ajeno, ya que, añade, "he leído muchas obras y he ido mucho al teatro desde que era niño con mi padre. No me resultó difícil porque sabía cómo había que escribirlo y lo hice rápido".

Pepe Calvo / INFORMACIÓN

La obra, que escribió en 2014, es "un tríptico con tres historias diferentes: la primera, Anubis, es una conversación entre un escritor en ciernes y otro consagrado; en la segunda, Benigna Dulce, una mujer y un hombre hablan de una próxima obra de teatro; y la tercera, Medalla a la buena conducta, reúne a dos hijos con su padre tras el entierro de la madre y ahí salen a relucir historias familiares", describe el propio autor.

Antonio Sempere apunta en el prólogo que Calvo muestra "un mosaico de personajes reales de carne, hueso, corazón y vida, a través de temas de carácter humanístico, plenos de realismo, en la que los protagonistas desvelan sus cuitas sentimentales, no exentas de rasgos humorísticos, nada banales, que intentan sublimar la dignidad humana".