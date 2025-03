John Sanderson bucea en el lenguaje del wéstern

John Sanderson, profesor de cine y traducción audiovisual en la Universidad de Alicante y director del Máster en Arte Dramático Aplicado de la UA, presenta este miércoles en la Academia de Cine su libro La evolución del lenguaje cinematográfico del western en España, en el que recorre el desarrollo en España de un léxico específico vinculado a este género cinematográfico, empezando por la traducción para el doblaje de películas norteamericanas estrenadas en España desde los años 30 hasta los wésterns más recientes.

«El objetivo inicial era analizar el desarrollo de este léxico específico español vinculado al western -palabras como forajido, forastero, etc.- y luego me encontré con los euro-westerns (o spaghetti western), que surgen en los años 60 y hay muchos escritos por guionistas españoles y me pregunté si estos defenderían el idioma o tirarían por este léxico artificial desarrollado por el doblaje, tan alejado del uso normativo español. Me encontré con que no solamente seguían la misma senda sino que le añadían nuevos términos. Es decir, que lo asimilan y lo intensifican», apunta Sanderson.

El profesor ha analizado 65 películas desde La diligencia de John Ford (1939), que es la primera en su estudio, pasando por otras de Howard Hawks, Henry Hathaway o Fritz Lang, hasta los spaghetti western de Sergio Leone o Joaquín Romero Marchent, o los más recientes como Django desencadenado o Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.

Portada del libro de John Sanderson / INFORMACIÓN

En todas ellas, «el lenguaje que nos llega a nosotros de las películas americanas y de los wésterns europeos es el mismo, perdura en el tiempo con los términos de entonces. Si se hiciera un wéstern hoy se mantendría ese lenguaje; lo que no sería tan admisible es que permanecieran los mismos posicionamientos misóginos o racistas de aquellos tiempos, los años 40 y 50, pero el léxico mayoritariamente ha perdurado», explica.

Desde anglicismos como sheriff o marshall, «no ya en el wéstern sino en la vida real, o la frase ‘damas y caballeros’, que en el uso español sería ‘señoras y señores’, pero se ha asentado hasta tal punto que hay una especie de simbiosis colectiva de que en el lejano oeste se hablaba así y en español también».

Sanderson indica que las versiones dobladas las hacían muchas veces españoles afincados en Estados Unidos y, por ejemplo, en La diligencia se aprecia léxico español, como escopeta, que luego se transformaría en rifle, o la palabra mayoral, "que iría desapareciendo después porque sonaba demasiado español".

Wésterns en Alicante

También se apunta en el libro el rodaje en la localidad alicantina de Agost de la película estadounidense El regreso de los siete magníficos, de Burt Kennedy, con Yul Brynner, y otro largometraje norteamericano anterior como Kid Rodelo (1966), de Richard Carlson, con Janet Leigh, cuando los directores de wésterns europeos tenían monopolizados los escenarios almerienses.

Charla online

La charla de John Sanderson, acompañado del historiador José Luis Sánchez Noriega, se puede seguir también online, a las 19 horas, en este enlace.

