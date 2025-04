Estos son los 80 cortos que competirán en el Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante ha anunciado ya los 80 cortometrajes a concurso que participarán en la 22ª edición del certamen, que se celebra del 17 al 24 de mayo. Los trabajos han sido seleccionados entre más de 2.000 propuestas recibidas, cifra similar a la del pasado año, que aspiran a alzarse con alguno de los diferentes premios que ofrece el certamen en seis categorías, que ascienden a 3.000 euros.

Entre las novedades de este año destaca la presencia del Teatre Arniches por primera vez como sede del certamen para la proyección de películas, además de que este año, como festival colaborador de la Academia de Cine, sirve para la preselección de cortometrajes a los Premios Goya en la categoría de animación, además de las categorías de ficción y documental.

Entre los 80 cortometrajes finalistas, una docena de ellos proceden de países como Japón, Reino Unido, Venezuela, México, Estados Unidos, Francia, Italia, Argentina, Polonia, Irán y Cuba, destinados a las secciones de cortos internacionales y LGTBI.

El director del festival Vicente Seva subraya la buena acogida que tiene el certamen entre los cortometrajistas después de más de dos décadas de trayectoria: "Hemos recibido más de 2.000 trabajos, por lo que ha sido muy difícil la selección, pues había una gran calidad y variedad de material. Son cortos que valen mucho la pena y que dejarán huella", señala, tras indicar que predomina el cine social, con temas como la soledad, la inmigración, la tercera edad e, incluso, la dana.

20 cortometrajes españoles de ficción

La organización ha elegido para la sección principal del certamen 20 trabajos: 13 (trece) de Màriam Zelaia; 3.000 elefantes de Miguel Piedrafita e Israel Carrillo; 7 minuts al paradis de Victoria Avinyó; 893 kilómetros de Rubén Guindo; Adiós de Álvaro G. Company y Mario Hernández; Boliche de Helher Escribano; Cólera de José Luís Lázaro; El showman de Cristian Martínez; Los perdedores de Jesús L. Melgares; Frío en las manos de Sergio Checa; Insalvable de Javier Marco; Kamali de Sergio Polo; La paciente desconocida de Freud de Antonia San Juan; Lo que no se ve de María Algora y Mikel Bustamante; Los cómplices de Alberto Evangelio; Medusas de Iñaki Sánchez Arrieta; My Personal U de Rafael G. Sánchez y Álex Cuéllar; Pálpito de Marisa Crespo y Moisés Romera; Pikachu de Ben Fernández y Sexo a los 70 de Vanesa Romero.

"Adiós", de Álvaro G. Company y Mario Hernández / INFORMACIÓN

Entre estos trabajos se encuentran directores alicantinos como Álvaro, G. Company y Mario Hernández, Sergio Checa, recién galardonado en Sant Joan, que también compiten en Alicante Cinema con otros trabajos; el ganador de un Goya Javier Marco, la también actriz Vanesa Romero: Rafael G. Sánchez y Álex Cuellar y Ben Fernández, junto al benidormense Alberto Evangelio o la producción alicantina de Los perdedores. El presentador Luis Larrodera debuta en la producción con 3.000 elefantes.

Estos 20 cortos optarán a los premios de mejor actriz y actor, mejor director y mejor cortometraje.

12 propuestas de animación

Doce han sido los trabajos seleccionados en la categoría de animación: A través de Gala de la alicantina Almudena Sánchez; Adiós de José Prats; Cuando llegue la inundación de Antonio Lomas; Encarna y hueso de Blanca López; Felina de la directora torrevejense María Lorenzo; Hell Troops de los Gallego Bros de San Isidro; La valla de Sam Ortí; Lights de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz; Marcharse de Miguel Medrano; Ray de Raúl Díez; Sweet Cabanyal de Anna Juesas y Sonia Sánchez y Tesoro de Carmen Álvarez Muñoz.

"Felina", de la torrevejense María Lorenzo / INFORMACIÓN

7 cortos documentales

En la sección de cortometrajes documentales se contará con siete trabajos: A flor de piel del alicantino Javier Cuenca; AER de Josue Vergara & El Claroscuro Films; El Santo de Carlo D'Ursi, director, actor y productor afincado en Dénia; Flors de plàstic del sanvicentero Adán Aliaga; La cuarta barra de los alicantinos Thais Peñalver y Santiago García Molina; La huella del barro de Rodrigo Márquez y Lagun de Juan Larrañaga.

10 títulos internacionales de ficción

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional se han seleccionado cortos de diez países: Ángel Guardian de Vasilisa Belokon (Reino Unido); Camino a Itaca de Claudia Molina (Venezuela); Correr el riesgo de la infancia de Luis Fernando Portales Ruíz (México); No te atrevas a filmarme ahora de Cade Featherstone (Estados Unidos); El desliz de Aurélien Laplace (Francia); Cinquantadue de Andrea Bernardini y Sebastiano Casella (Italia); The interpreter de Sofía Rovaletti (Argentina); Time and Again de Jack Vincent (Polonia); Un jarrón no se rompe dos veces de Julian Ortiz González (Cuba) y Victim de Bahman Radanfar (Irán).

"Flors de plàstic", de Adán Aliaga / INFORMACIÓN

10 obras internacionales LGTBI

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante Entiende, contará con diez trabajos: Capitanes de Kevin Castellano y Edu Hirschfeld; Cris de Jonay García; Kokuhaku de Adrià Guxens; Macedonia de Pablo Baena; Me llamo Carla de Jaime Gómez; Misha's girl de Isabel G. Afonso; Misión secreta de Pedro Verdún; No te vayas de Miguel Muñoz Gascón; Piruelas de Carlos Martínez; Solo Kim de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero.

21 cortometrajes en Alicante Cinema

La sección Alicante Cinema estará formada por 21 cortometrajes de realizadores de la provincia: Acabado en cinco de Ángel Puado; Alzhéimer de Iván Fuentes; Amigas de Andrés Romero; Calcetines de Sergio Checa; Ciao, Quico! de Olga Melero; Como me gustaría encontrarte de Andrés López; Confesados de Amanda Ramos; Conversaciones al atardecer de Marisa Tomás Roselló; Dos pasos de José Miguel Santacreu; El Nazareno de Juan Pablo Bargueño y Sergio Checa; El Parque de Agnès Ortega; El reparto de Pablo Espinosa; El viaje de Encarna Fernández; Maruja de Álvaro G Company; Mirada al vacío de Jordi Vegart; Pastís i Corcó de Héctor Jenz; PEC de Ana Torres Martínez; Piezas de Pepe Lillo; Primera cita de Pere Bordera; Sin vergüenza de Mireia Gosálvez y Yo soy cine de José Carlos Serrano Pellín.