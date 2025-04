La transformación sinfónica de Celtas Cortos aterriza en Alicante

Una oportunidad para escuchar los clásicos de Celtas Cortos de una forma diferente. La banda vallisoletana se embarca en una gira envolvente para celebrar más de 40 años de trayectoria acompañada por la orquesta sinfónica alicantina Virtuós Mediterrani. Bajo el nombre de Solos ante el peligro, estos conciertos otorgan una nueva dimensión a canciones como 20 de abril, Tranquilo majete o Cuéntame un cuento. Tras su paso por La Nucía y Elche, este recital llega el jueves 3 de abril, a las 20:30 horas, al Teatro Principal de Alicante.

Este recorrido por la historia musical de la banda se presenta en un formato inédito: respaldados por una orquesta sinfónica. Los temas que han cimentado la popularidad del grupo sonarán de manera diferente, con arreglos que modifican las líneas melódicas conocidas hasta ahora. Es una oportunidad única para los seguidores de la banda, quienes también podrán disfrutar en directo de algunos temas de su último trabajo, El mundo al revés, fusionando lo clásico con lo nuevo y demostrando que Celtas Cortos aún tiene cuerda para rato.

"Los temas 'obligados' no faltarán en este repertorio, y algunos ganan muchos puntos al estar acompañados de otro revestimiento sonoro", apunta Alberto García, violinista de la banda. Para lograr este nuevo sonido, se han fusionado con la orquesta alicantina Virtuós Mediterrani, lo que, según el instrumentista, "ha sido un encuentro con el disfrute compartido de hacer música dentro y fuera del escenario".

Una labor que va más allá de lo que se ve sobre en directo. Adaptar todo un repertorio a su versión sinfónica "es un trabajo que se realiza con mucha antelación, prestando atención a los detalles incluidos en los arreglos, muy minuciosos, de Gerardo Estrada", añade Alberto García. El director de la orquesta, afincado en Alicante, se encargó de adaptar el sonido para que fuera abarcable por su plantel de músicos "hace ya más de un año, cuando colaboró en temas orquestados del último disco de Celtas Cortos". Y ahora, esta simbiosis ha terminado por dar el salto a los escenarios de todo el país.

35 personas sobre el escenario

Algunos artistas sienten la necesidad de reinventarse para no caer en la monotonía. Sin embargo, este no ha sido el caso de Celtas Cortos, quienes no tenían nada premeditado y que, por circunstancias de la vida, han cambiado los grandes escenarios por los teatros. "Todo ha surgido de manera natural, porque el entendimiento con la orquesta y su dirección ha sido total desde el principio", explica García. "La propuesta de una gira por teatros, de la mano de Moon World, nos lo puso a tiro y aquí estamos, preparando el concierto que daremos el 3 de abril en el Principal de Alicante".

En un momento en el que la industria está plagada de nuevas propuestas musicales y la competencia es cada vez mayor, Celtas Cortos ha decidido hacer algo diferente, a pesar del riesgo que asumían. "La rentabilidad tiene muchos perfiles, también el económico", expresa el instrumentista vallisoletano. "Mover a 35 personas cada día no es fácil, pero es rentable en lo humano, lo artístico y lo vital", asegura. Las entradas para el concierto están a la venta en la página web del Teatro Principal de Alicante.