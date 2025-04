Elton John rejuvenece junto a Brandi Carlile en 'Who believes in angels?'

'Who believes in angels?' Elton John & Brandi Carlile Universal Pop-rock ★★★★

La máquina de 'pinball' no engaña. Reminiscencia de la época en que Elton John jugaba al millón subido a unos zancos con botas militares en la película 'Tommy', la ilustración de la portada de 'Who believes in angels?' parece sugerir que el músico inglés ha decidido echar la vista atrás en su nuevo disco para darse no tanto un baño de nostalgia como una inyección de juventud. Y lo ha hecho de la mano de la cantautora estadounidense Brandi Carlile, figura de referencia de la música de raíz norteamericana con aristas pop, que aquí comparte con Sir Elton el micrófono y la composición de las canciones (tarea en la que también aparece involucrado el ineludible letrista Bernie Taupin).

La sociedad artística John-Carlile quedó inaugurada en 2009, cuando ambos colaboraron en la canción 'Caroline', y se retomó en 2021 para uno de los cortes del proyecto 'The Lockdown Sessions' del astro británico. Después de poner en julio de 2023 punto final a una larga gira de despedida de los escenarios, John convocó de nuevo a Carlile para empezar a trabajar en un disco conjunto con la producción de Andrew Watt y el respaldo instrumental de músicos como Josh Klinghoffer, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Pino Palladino, pero sus problemas de salud (casi pierde la visión por una grave infección ocular) estuvieron a punto de dar al traste con las sesiones.

Celebrar la vida

Es casi inevitable aventurar que esos percances tal vez tuvieron algo que ver con la renovada energía de unas canciones que, sin perderle la cara a la muerte, animan al oyente a celebrar las cosas buenas de la vida desde diversos frentes. Y ahí caben desde el homenaje a los héroes musicales (la monumental 'The rose of Laura Nyro', que abre el disco, y el arrollador boogie-woogie con ecos glam 'Little Richard’s Bible') hasta el bienintencionado mensaje de esperanza de la hiperbalada 'Never too late', pasando por el inspirador júbilo rockero de 'Swing for the fences' (tal vez el mejor ejemplo de lo bien que armonizan las voces de John y Carlile) y la meditación autoexculpatoria de 'Who believes in angels?'. Nada baja del notable.

El álbum pierde algo de fuelle en el último tercio, pero alcanza el clímax emocional en el tema que lo cierra, 'When this old world is done with me', una conmovedora balada a piano solo en la que Elton John reflexiona con serena sabiduría sobre la mortalidad: "Cuando este viejo mundo acabe conmigo, solo debes saber que llegué hasta aquí para ser destruido en pedazos y esparcido entre las estrellas". Si a sus 78 años el músico británico ha decidido que este sea su epitafio artístico, el resultado es más que convincente. Por fortuna, la apabullante vitalidad de las canciones que lo preceden nos invita a pensar que no va a ser así. Aunque suene a cliché, su mejor disco en bastantes años. Rafael Tapounet

Otros discos de la semana

'Life, death and Dennis Hopper' The Waterboys Sun Label Group Rock-folk-experimental ★★★

Este no es un disco más de The Waterboys, sino una sentida extravagancia: Mike Scott, rindiendo honores al actor de 'Easy rider' en un caudaloso ejercicio de 'patchwork' sonoro (25 canciones) en el que cruza su sello expresivo con injertos de 'easy listening', pasajes fílmicos, zarpazos de rap… Y con citas ilustres: Steve Earle, Springsteen, Fiona Apple. Resulta algo irregular, aunque logros como ese desorbitado 'Hopper’s on top (Genius)' emocionan y te hacen sonreír. Jordi Bianciotto

'Lonely People With Power' Deafheaven Roadrunner Post-metal / Blackgaze ★★★★

En una escena donde la ortodoxia es alabada, quien se sale de la norma merece un especial reconocimiento. Pocos grupos se adelantan tanto al metal y se atreven con muros de sonido guitarreros a lo My Bloody Valentine intercalados con pasajes de 'spoken word' e instrumentación 'dream popera' a lo Slowdive. Deafheaven ya lo hizo en 2013 con 'Sunbather', pero 12 años después confirman que son los únicos a su altura. 'Lonely People With Power' es un disco extenso al que no le sobra nada. De hecho, es en las canciones de largo desarrollo donde más brilla su maraña sónica, que, con una pasión desmedida y a gritos, siempre acaba progresando hasta alcanzar el éxtasis. Patricio Ortiz

'A blade because a blade is whole' Alabaster DePlume International Anthem Canción libre ★★★

Un saxo tembloroso dibuja melodías que de tan frágiles son más arabescos que líneas rectas. Una voz recita serena: "antes esto era mi jardín". O "gracias, dolor, por volver; a menudo me escapo de ti". La música camina en bucle, un coro de voces lo envuelve todo. Minucioso como el trabajo de un orfebre, repetitivo como un mandala. El británico Alabaster DePlume, nombre artístico de fantasía para un artista -músico, poeta- que parece vivir entre las nubes, expresa como nadie lo vulnerable, pero también lo hermoso, en un disco sobre la curación. No apto para cínicos, una oportunidad para descreídos que quieren creer otra vez. Roger Roca