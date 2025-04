Eliana lleva yendo a los toros desde que tenía tres años. Tal afición le hizo querer devolver a la tauromaquia parte de esas emociones que tantas tardes ha sentido en una plaza. Por este motivo no dudó en meterse de lleno en una tesis doctoral que defendiera, protegiera y explicara a la sociedad el gran tesoro que encierra la tauromaquia. Pero lo que no esperaba es que en su misma facultad de derecho nadie quisiera ayudarla ni orientarla «Ningún profesor quiso encargarse de dirigir mi tesis, no querían que se les vinculara con la tauromaquia, un rechazo que yo misma no esperaba y que me hizo replanteármelo todo».

Ante este inesperado hecho, Eliana, lejos de desistir, buscó todas las fórmulas posibles para sacar adelante su tesis, fuera como fuera: «Pienso que mi afición por la tauromaquia me pudo costar mi tesis doctoral, pero afortunadamente no fue así», señala. Pero el camino que se le presentó entonces no fue nada sencillo. Había que buscar una facultad que quisiera asumir su tesis y profesores que quisieran vincularse a la temática taurina. Sumida en la desesperación y a punto de tirar la toalla, una llamada telefónica lo cambió todo. Al otro lado del aparato estaban Juan Seva y José Manuel Sanes, dos profesores de veterinaria que supieron del problema de Eliana por otros alumnos y que no dudaron en ponerse a dirigir su tesis. Y a partir de ahí, tres años de trabajo que dieron como resultado final un sobresaliente cum laude, la máxima nota para una tesis doctoral.

Su tesis está llena de ejemplos que ponen en valor la importancia cultural que tiene la tauromaquia, como una herencia única, como arte genuino y como seña de identidad a lo largo de los años. También el toro de lidia ocupa un lugar de excepción como el rey de la fiesta y su entorno natural, que es la dehesa, se presenta como un auténtico paraíso genuinamente español, un ejemplo también de la biodiversidad y de la conservación de los entornos naturales. En definitiva, esta tesis muestra toda la grandeza del arte de la tauromaquia desde el nacimiento del toro bravo hasta el propio arraigo cultural que viaja a través del tiempo.

El pasado jueves, el Museo Taurino de Alicante sirvió como escenario para la presentación ante sus paisanos de todo el duro trabajo de estos años. La fotógrafa Verónica Soriano presentó el acto ante un auditorio que llenó las instalaciones del museo. Junto a Eliana Abellán estuvo moderando el debate la concejala de asuntos taurinos, Mari Carmen de España, quien destacó el gran ejemplo de tesón y lucha que nos ha dado a los aficionados la historia de Eliana. La asociación taurina Amigos de Nimes organizó un acto redondo con una protagonista a la que ya no le cuesta recordar su dura travesía para que sirva de ejemplo a quienes vienen detrás: «Quería que la gente supiera la cantidad de dificultades que encontramos los taurinos en todos los estamentos de la sociedad, pero al mismo tiempo quería enviar un mensaje de esperanza, porque con capacidad de lucha y tesón, todo se puede lograr, si en la universidad existe la libertad de cátedra, este es el mejor de los ejemplos».

Eliana todavía se emociona cuando recuerda su examen, su gran exposición pública y la gran nota que obtuvo. Ella misma no pudo dejar de llorar durante casi una hora, pero lo más emocionante fue que todo aquel auditorio que se llenó de jóvenes alumnos también rompió en un gran aplauso general que Eliana no olvidará jamás. El maestro Luis Francisco Esplá estuvo presente aquel día y arropó a Eliana desde el principio. Pasado ese tiempo, Eliana sigue compartiendo su experiencia con quien quiere escucharla y su mensaje sigue siendo el mismo: «Todo se puede conseguir si detrás hay amor, pasión y verdad. Así es la tauromaquia y también la propia vida».