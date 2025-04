Ilinoise: una carrera desligada del tiempo

Ficha técnica Artista: Ilidia Fernández Procedencia: Alicante Discos: Antes de tiempo (2025) Año de comienzo: 2024

¿Cuántos talentos se habrán quedado en el camino por la idea preconcebida de que es "demasiado tarde"? El relato que se ha formado con el tiempo, ese que plantea que la edad es una barrera cuando se trata de encarar la vida en determinadas situaciones, ha servido para que la alicantina Ilinoise le dé la vuelta a esa creencia y arranque su carrera musical con el álbum Antes de tiempo. Con este disco, derriba mitos y demuestra que la edad no es un handicap a la hora de hacer música.

Compuesto por ocho temas que beben de diversos y variados referentes musicales, fusionando estilos que navegan entre el pop y el rock, la artista declara que el trabajo ha llegado "casi sin darme cuenta, no estaba planificado". Fue un disco nacido de la naturalidad, un proyecto inicialmente pensado como un EP que fue creciendo en fuerza y tamaño conforme surgían más canciones.

Con la producción de Juan Carlos Jiménez y Jorge Guirao Martínez (Second), Antes de tiempo refleja la cada vez más remota posibilidad de hacer música "con calma, con tiempo y en silencio". En una industria donde lo que hace Ilinoise sería casi prohibido, ella desafía las normas no escritas. Las discográficas buscan a artistas jóvenes, que saquen música a un ritmo frenético y con un estilo fácilmente etiquetable. Pero la alicantina rompe con todos los moldes: "No tengo a Warner detrás poniendo pasta, así que me niego a hacer mis canciones de forma predeterminada para gustar a un algoritmo", se sincera.

Es raro encontrar hoy en día artistas tan combativos con el modelo de consumo musical predominante, y verlo en alguien que acaba de presentar su álbum debut y lo hace sin miedo es aún más sorprendente: "Si te soy sincera, no me importa Spotify ni su forma simplista de etiquetar la música. Es una plataforma que juega con cartas marcadas, y las grandes discográficas son las que gobiernan sus listas".

Ilinoise durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Pilar Cortés

Hacer música de manera despreocupada, sin imposiciones, ha sido lo que ha decantado la balanza. Porque escuchar Antes de tiempo es sumergirse en un viaje por épocas y sonidos diversos. Es adentrarse en la mente de una melómana que ha encontrado en la libertad su principal aliada. Suena a pop, pero con toques variados que generan un manto sonoro invitando a seguir explorando su ego artístico. "Estoy en un momento de mi vida en el que no tengo tiempo para explorar, así que tenía claro que mi primer disco tenía que ser bueno", admite Ilidia.

Un sueño cumplido

Ilinoise creció en un hogar donde siempre sonaba música. Esa influencia la llevó a graduarse en el Conservatorio Superior Oscar Esplá de Alicante como músico y pianista. Sin embargo, aunque parecía que su vida estaba predestinada a vivir de la música, la orden de "enderezar su futuro" la obligó a buscar otros caminos. Tras actuar en grupos de versiones, su vida se orientó hacia la dirección de marketing, pero su mente nunca se rindió: "Soy muy cabezota y tomé la decisión de que lo iba a hacer". Así, el creer en ella misma fue lo que cambió su vida. Se mostró segura y decidió dejar atrás las voces internas (y los consejos externos) que le decían "es muy tarde para ti".

Si algo tiene de positivo llegar más tarde de lo habitual al mundo de la música, es que la capacidad financiera para sustentar proyectos de este tipo es mayor con el tiempo. "Es duro pensar que, aunque el talento no dependa del dinero, con 20 años no me hubiera podido permitir hacer esto", comenta. Y ahora, ha logrado cumplir su sueño de presentar su música sobre el escenario.

Tras su paso por el Festival Internacional de San Remo Senior, donde se clasificó para la gran final, presentará las canciones de su reciente álbum debut el 14 de junio en El Gato Cool, ubicado en el casco antiguo de Alicante. En esta pequeña gira la acompañan Pedro Sabater y Adrián Ibáñez a las guitarras, y Alfredo Barroso a la percusión. "Tengo un directo bastante apasionado, donde hago que el público sea parte del espectáculo", señala Ilinoise. Una de sus intenciones es demostrar en vivo que la voz del disco es auténtica. Desafiar lo predominante es jugar contra corriente, pero Ilinoise se muestra segura de hacer lo que quiere y cuando quiere. Ojalá hubiera más artistas como ella.