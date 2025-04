Cuatro espectáculos que no te puedes perder de Abril en Danza

El festival Abril en Danza calienta motores con un taller este martes de la coreógrafa alcoyana Paula Serrano alrededor de la figura de Juana Francés en L'Escorxador de Elche, como antesala a la inauguración oficial el miércoles en el MACA de Alicante con la primera pieza, de entrada libre, titulada I am (t)here de Aurora Bauzà y Pere Jou, desde Cataluña, en un trabajo escénico que explora la interacción entre el cuerpo y la voz.

La programación diseñada este año para la 14ª edición bajo el título de Vibrantes ofrece 22 actividades en una decena de espacios y reúne a 33 compañías y artistas. Ante tal maremágnum, solicitamos a la directora de Abril en Danza, Asun Noales, que destaque cuatro espectáculos imprescindibles y, pese a la dificultad de elección, estos son los seleccionados en busca de la diversidad de propuestas y estilos:

La Terreta Balla

Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo. 24 de abril, 20 horas

Es una de las citas más emotivas y señaladas del festival, ya que "reúne a profesionales destacados de la provincia de Alicante sobre el escenario que están empezando sus carreras en compañías potentes", apunta Noales, con una miscelánea de propuestas difíciles de ver, que incluyen además cuatro estrenos.

La compañía OtraDanza de Elche con Samuel Olariaga y Araitz Lasa ofrecen Al punto; The Bridge Pigato Contemporary, un proyecto nacido de la sinergia entre Italia y Alicante ofrecerá dos piezas: Quite Speech y The Exodus of the Soul; la Joven compañía del CPDA estará presente con una pieza homenaje a la artista Juana Francés de la alicantina Paula Serrano; el Proyecto Good, que dirige Asun Noales también estará presente en el repertorio con una de sus coreografías Back y también con That awful sound reloaded, de Jacob Gómez. Nacho Fizona y Pául Vázquez estrenan The World Ends With You , la santapolera Lucía Aznar presenta por primera vez Anisóptera, la bailarina Rebeca García estrena Florir y Raquel Castelló estrenará también su coreografía Cerdo y pimienta.

The Bridge Pigato Contemporary, con Víctor Brocos y Thomas Benedetti, en La Terreta Balla / Eros Lanini

Silk, Dance Theatre Heidelberg (Alemania)

Teatro Principal de Alicante. 30 de abril, 20.30 horas

Una de las propuestas internacionales de gran formato con una clara influencia española en la producción con el alicantino Iván Pérez como coreógrafo, director artístico de la compañía alemana desde 2018, "que se despide en Alicante de la Dance Theatre Heidelberg con este espectáculo para emprender nuevos proyectos", indica la directora. En Silk, Iván Pérez encuentra inspiración en la historia y la textura de la seda, donde los cuerpos de los bailarines se deslizan con elegancia y sincronización en trajes de seda creados especialmente para esta pieza por el diseñador de moda Alejandro Palomo (Palomo Spain).

"Silk", de Dance Theatre Heidelberg, con Iván Pérez de coreógrafo / INFORMACIÓN

Amae No Kōzō, de Paper Bridge (Bélgica)

Teatre Arniches de Alicante. 3 de mayo, 20.30 horas

La compañía de danza Paper Bridge" está compuesta por dos bailarines de las dos compañías más prestigiosas o referentes hoy en día en Europa, que son Peeping Tom (con la bailarina Eliana Stragapede) y Wim Wabdekeybus (con Borna Babic)" que presentan, por primera vez, una coproducción con el festival en su estreno absoluto. Esta pieza explora la intrincada dinámica de la codependencia en las relaciones humanas: el anhelo de ser amado pasivamente, buscando la complacencia del otro. Su espectáculo Amae fue galardonado con el primer puesto en los Premios de Coreografía y Producción del Concurso Internacional de Coreografía de Copenhague 2022.

"Amae no kozo", con Eliana Stragapede y Borna Babic / INFORMACIÓN

Menospausa, La Tacha Cía.

Gran Teatro de Elche. 4 de mayo, 19 horas

La compañía de flamenco de la ilicitana Natalia Isabel González Sánchez (La Tacha) se encarga de poner el cierre al festival. Después de trabajar con diferentes compañías, la bailaora ha creado la suya propia y dirige su propio tablao en Madrid, La Carbonera. Aquí presenta un espectáculo inspirado en la menopausia, Menospausa, una propuesta que fusiona la intensidad del flamenco con la exploración del cambio hormonal en la mujer. A través de la danza, la música y la narrativa, La Tacha muestra un viaje emotivo lleno de vitalidad y humor.

"Menospausa", de la compañía La Tacha / Farruk

Bonus track

Como propuesta adicional, la directora de Abril en Danza recomienda no perderse tampoco el programa de calle preparado en las tres ciudades los días 2 (Alicante), 3 (Murcia) y 4 (Elche) de mayo, a cargo de las compañías Colectivo Glovo desde Galicia, los aragoneses Qabalum y el estreno de la compañía alicantina Wako Danza.