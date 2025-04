Alicante brinda una semana entera de jazz

Alicante vuelve a festejar el jazz con una semana entera de actividades alrededor del Día Internacional, que pretenden acercar al público esta música desde el arte, la fotografía, la literatura, el baile o el cine pero teniendo como núcleo central este sonido de origen afroamericano, con una quincena de conciertos programados desde este miércoles hasta el próximo 2 de mayo, todo ello organizado desde hace 15 años por la Asociación Cultural Liz Vallet a través de JazzDay Alicante.

Tras la inauguración de la muestra colectiva de JazzArt el pasado 10 de abril -que este viernes ofrece una visita guiada con los quince artistas participantes en el Centro Municipal de las Artes- este jueves, a las 19 horas, se inaugura la segunda: una exposición con las mejores imágenes fruto del primer Concurso de Fotográfico JazzDay Alicante, auspiciado por el diario INFORMACIÓN y El Corte Inglés, en cuyo Ámbito Cultural se instalarán 25 obras.

Otra fotografía de la exposición / Rafa Arjones

Bajo el comisariado del jefe de sección de Fotografía del periódico, Rafa Arjones, en la muestra se exhiben las fotografías ganadoras del concurso (de Fernando Fernández de Córdova y José Luis Cividanes) junto a las de otros artistas, gracias a las impresiones de Wanakay, que se podrán contemplar hasta el próximo 7 de mayo. Actualmente está abierto el plazo para participar en la segunda edición del concurso.

Este será el pistoletazo de salida del festival por el Día Internacional del Jazz, declarado así por la Unesco el 30 de abril de 2011. La ciudad de Alicante fue la primera en España en sumarse a este evento global, que el pasado año reunía en 200 países a más de dos mil quinientos millones de espectadores y participantes.

La música

Los lugares en los que se desarrollarán los conciertos serán en esta 15ª edición el pub Entre Bambalinas, en la avenida Constitución, con actuaciones los días 23 (The Jazz Stickers), 24 (Le Jazz Hot Quartet), 25 (Shenandoah Jazz Proyect) y 26 (Blues con Lucas Bramucci Trio); el nuevo espacio en el parque de Canalejas, Kiosko La Silva 1886, ofrecerá dos conciertos: el viernes 26 con The Funker Brothers y el sábado a mediodía con Jazz Meeting & Carla Vallet; la Plaza San Cristóbal acoge el piano en la calle Sit&Play con Kike Vidal el 26 de abril; The Nest Swing Dance Studio, en la calle Boyero, con Vira León Swingtet at the Radio Station el día 26; y El Refugio de Sant Joan d'Alacant participa los días 26 de abril con Smart Set Quartet y Randy Green y el 2 de mayo con Yuri Storione en live jazz session.

Concierto multitudinario y premios

El Teatro Principal de Alicante volverá a reunir el 27 de abril a más de treinta músicos sobre el escenario en el concierto colectivo y benéfico, cuya recaudación se destina este año a la asociación Aspanion en su 40 aniversario. Este gran concierto contará con el bailaor flamenco Juan Amaya como artista invitado y será precedido por una clase abierta de Lindy Hop a cargo de The Nest Dance Studio en la Plaza Ruperto Chapí.

En ese mismo acto se hará entrega del Premio JazzDay, que este año recae en el cantante Pedro Ruy-Blas, que participará en el concierto. El polifacético artista madrileño presentará también en la librería Pynchon&Co su libro autobiográfico A los que hirió el amor el viernes, día 26. El Premio Liz Vallet a la difusión y promoción de esta música en Alicante se entregará a Antonio de León, propietario del local Desdén en el casco antiguo.

El cantante de jazz Pedro Ruy-Blas será galardonado con el Premio JazzDay / Alba Vigaray

La Fundación Mediterráneo, presentará el día 28 la película Soundtrack to a Coup d´État, un documental sobre el papel del jazz en la descolonización y la Guerra Fría; ofrecerá una conferencia de Jorge García el día 29 sobre la identidad visual del jazz con una pequeña exposición de portadas de discos y celebrará el día 30 un concierto a cargo de la Sedajazz Big Band.

Cierre en la calle

Y para cerrar la programación, el día 30 de abril, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el segundo gran concierto colectivo, esta vez de tarde, con marching band y DJ incluidos. Al terminar y en la sala Skool, una jam session y la mejor música enmarcarán la JazzDay Party "para bailar y tocar en el día en el que el mundo entero se une para celebrar esta música que une estilos, pueblos, culturas con su mágica riqueza", apuntan desde la organización.