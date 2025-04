David Valero: "Me gusta contar historias y que la gente se emocione"

"He aprendido mucho en este rodaje. Aunque sea mi quinta película, para mí ha sido como la primera", indica el alicantino David Valero, director de títulos como Los increíbles, La vida más larga o Scratch, que llega a los cines el próximo 9 de mayo con Enemigos, su nuevo largometraje producido por Atípica Films y Amazon MGM Studios y preestrenado en el Festival de Málaga. Un drama de barrio rodado en Alicante sobre acoso entre adolescentes que plantea dilemas y busca emocionar.

¿Cómo llega un chico de pueblo a tener detrás a Amazon MGM Studios en su película?

Primero se interesó Atípica Films, productores de La Isla Mínima, Grupo 7, La gran familia española, Primos, El Bola... El guión les encantó y empezamos a trabajar. Y ellos contactaron con Amazon para ofrecerles el proyecto, que les gustó y entonces ya arrancamos todo el proceso de preproducción.

¿Le sorprendió?

Fue una gran alegría porque trabajaba con una de las productoras más importantes de España y una plataforma como Amazon.Fue un subidón increíble, era como entrar por la puerta grande y, sobre todo, era conseguir la financiación de golpe (ríe).

¿Cuánto ha costado?

No lo sé

¿Pero le han dado todo lo que ha pedido?

Me han dado bastante, la verdad. Hay un presupuesto generoso (ríe). Yo sé que era alto porque teníamos un gran equipo detrás y han sido siete semanas de rodaje.

¿Eso ha modificado su forma de hacer cine?

Sí que te cambia, porque yo vengo de un cine muy independiente, muy autoral, donde muchas veces yo era la única persona que estaba en el set de rodaje -con Los Increíbles, La vida más larga, El Arca de Noé con Adán Aliaga...-. De repente tienes una producción muy grande donde hay mucha gente que ya tiene un oficio: vestuario, maquillaje, peluquería, atrezo, decorado... Y tú tienes que delegar en todas esas personas. Al principio me costó un poco cambiar el chip de que yo simplemente dirigía. No era productor, no era montador, no era maquillador. Eres el director, siéntate en la dirección. Y fue bonito porque te das cuenta de que tu trabajo es importante, tienes la oportunidad de conseguir lo que quieres porque tus esfuerzos están centrados en la dirección.

¿Qué otras ventajas tiene trabajar en una gran producción?

Contar con un equipo de grandes profesionales, algunos incluso con varios goyas, que apostaban por mí como talento emergente. Los productores han trabajado con grandes directores y yo me sentía muy afortunado de estar con gente así. He aprendido muchísimo en este rodaje. Aunque fuera mi quinta película, para mí era la primera porque era algo desmesurado.

¿Y ha cambiado en algo la historia?

Más que cambiar, se hace mucho más grande. Yo muchas veces pensaba en pequeño. Como vengo del cine independiente, si hay una persecución por la calle digo "esto es muy sencillo, cogemos el coche, nos metemos con la cámara y ya está". Pero aquí te das cuenta de que hay que cortar una calle, meter figurantes, coches, dobles... tenía que pensar en grande. La historia siempre se va modificando, pero el guión es el que había y se rodó tal cual, o se mejoró.

¿Cómo la ve ahora, dos años después de rodarla?

Estoy súper orgulloso. Siempre tienes cosas que cambiar, pero es que la película está tan bien, es una película que además es muy emotiva y creo que hemos conseguido lo que queríamos. Es un gran guion, con grandes actores, una gran factura técnica y una película que emociona. Creo que lo tiene todo.

¿Cómo nace Enemigos?

Del cortometraje Scratch, que rodé en 2016 con Javier Bódalo, que ganó muchísimos premios. La historia tenía algo que me gustaba mucho, un giro de guion que no puedo desvelar, pero que decidí desarrollar y hacerlo en película. Y el germen de todo nace de mi adolescencia, de casos de acoso de un chaval de barrio, que no me tocó a mí, pero sí conocí a gente de mi entorno que tuvo la mala suerte de haber sufrido acoso durante muchos meses, incluso años. Esa persona tan conocida en mi pueblo dejó algo en mí que decidí luego llevar al cine y contar la historia de todos los Chimos [personaje de su película] que sufren acoso por gente como ella.

Además del bullying, ¿de qué más habla la película?

No quiero hacer spoiler, prefiero que el espectador haga su viaje, pero Enemigos habla del acoso y de la importancia de decidir si perdono o me vengo. Esa es la pregunta: ¿qué harías por tu peor enemigo? Habla de bullying y de resiliencia, de seguir adelante, de los sueños, de las metas. Y también es una película que habla de la familia, de la importancia de los valores, de cómo en una familia se debe hablar del amor, de la importancia del perdón y de la empatía.

¿El rap es fundamental para contar una historia de adolescentes?

Claro, la música urbana es un personaje más. Por una parte está la banda sonora, que la compuso Steve Lean, un productor musical muy joven actual, y luego Remate, un compositor de banda sonora. Toda la música es urbana, compuesta por este chaval, y luego hay muchos hits de Mala Rodríguez, Kase O, SFDK. La música tiene un elemento actual, pero también narrativo porque sirve de unión para que los dos protagonistas, tan opuestos, tengan un punto de encuentro donde empezar esta relación de amistad o de debilidad.

¿Cómo ha sido trabajar con jóvenes?

Todos tienen mucho talento, no solo Christian [Checa] y Hugo [Welzel], sino Estefanía de los Santos, Poga, Luna Pamies, Sara Vidorreta... A Luna ya la había visto en El agua, pero creo que es la única del rodaje que tiene esa verdad de la calle; cuando la ves en la película es desgarradora, arrebatadora, se come la pantalla. Y trabajar con todos fue muy sencillo porque primero se ensayó mucho y luego les di mucha libertad a la hora de afrontar los personajes y los diálogos, y ellos aportaron muchísimo.

En 2010 dijo que le gustaría acabar trabajando en Madrid o en Barcelona. ¿Lo piensa hoy?

Creo que puedo seguir trabajando en Alicante. Si en un futuro me voy, no me importaría, pero con lo que estoy haciendo en Alicante creo que puedo llegar a todos los sitios.

Ahora que está en auge el cine de la periferia...

Claro, lo bueno es que al final hemos hecho una película que no ha sido sobre el acoso en Madrid o en Barcelona, sino una película autóctona, cien por cien alicantina, y eso también tienen un valor añadido: poder contar historias de aquí, descubrir otros sitios, otra gente. Me gusta hacer cine desde aquí. Y se puede hacer buen cine. Es cierto que el guion se concibió para rodarlo en Alicante y lo han respetado los productores y la plataforma.

¿Y después de Enemigos, qué?

Tengo varios proyectos, no en marcha, pero sí en la casilla de salida y va a depender todo de cómo vaya Enemigos. Aunque sea una gran película, si no funciona bien en taquilla, la siguiente costará mucho más levantarla. Estoy expectante por ver qué tal funciona en cine porque hay mucho esfuerzo detrás. Vengo de San Vicente, de hacer mis cortos con ayuda de amigos, con mi dinero, con ayuda de la familia. Y como poco a poco en estos 20 años he ido creciendo, espero que todo se alinee para que me permita seguir haciendo cine. Ya tengo dos productoras interesadas que están pendientes de cómo vaya Enemigos, y ahora mismo estoy escribiendo una serie y otra película.

¿Por qué hace cine?

Me gusta contar historias y que la gente se emocione. Hay algo que siempre repito y es que el cine no debe ser una herramienta para que el espectador huya de sus problemas o de la vida, sino un medio para que conecte con la vida y con las emociones. Y me gusta que mi cine sea ese tipo de cine que ayude a la gente a conectar con sus emociones.

¿Y esa sigue siendo la idea desde su primer corto hasta hoy?

No, no. La he ido descubriendo con el paso de los años. O quizás sí estaba ahí, pero aún no había encontrado la respuesta. Yo también he hecho un viaje interno estos años, para conocerme, y me he dado cuenta de que necesito que la gente vea una parte de mí en mi cine, que siempre está ahí, y que esa parte que vean también sea un reflejo de lo que ellos pueden sentir.

¿Cómo ve el cine que se hace en Alicante?

Estoy súper orgulloso, pero realmente al final no hay tanto cine como me gustaría. Hay gente con mucho talento, pero es un cine en el que muy pocos llegan a despuntar. Para mí el referente siempre es Adán Aliaga, que es un poco el capitán de este barco, y luego estamos todos los grumetes, pero hay mucho cine aquí en Alicante que espero que poco a poco se vaya conociendo.

¿Cree que la nueva era de Ciudad de la Luz ayudará?

Sé que están reactivando los estudios, que vienen producciones, no sé si va a afectar a la provincia de Alicante y va a ayudar a que la gente de Alicante, técnicos que están en Madrid, vuelvan aquí para seguir trabajando en producciones grandes. No sabría qué decirte, pero espero que Ciudad de la Luz ayude a que Alicante siga creciendo a nivel audiovisual.

