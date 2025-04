El Festival de Cine de Alicante cierra los premios honoríficos con Adriana Ugarte

La actriz madrileña Adriana Ugarte, nominada al Goya por Cabeza de perro y conocida por el gran público por dar vida a Sara Quiroga en El tiempo entre costuras, recibirá el Premio Ciudad de Alicante del Festival de Cine de Alicante, que cierra con este último anuncio los nombres de los artistas y cineastas homenajeados en la apertura de la vigesimosegunda edición del certamen, que se celebra del 17 al 24 de mayo.

La intérprete recibirá este galardón, que premia la trayectoria de jóvenes actrices y actores del cine español, en la gala inaugural del día 17 en el Teatro Principal de Alicante, junto al cineasta Julio Medem (Premio Ciudad de la Luz) y la también actriz Ana Fernández (Premio de Honor) en una ceremonia presentada por Luis Larrodera.

Actualmente inmersa en el rodaje en Canarias de la película Tal vez, ópera prima de Arima León en la que da vida a la artista circense Pinito del Oro, Adriana Ugarte tiene una destacada trayectoria en cine y televisión, en la que resalta "su versatilidad y talento", según ha manifestado la organización del festival.

Adriana Ugarte interpreta a Pinito del Oro en la película "Tal vez" que rueda en Canarias / Elvira Urquijo/ EFE

"Para mí es un privilegio recibir este premio, me hace muchísima ilusión y me siento muy honrada. Alicante es una tierra magnífica y quiero agradecer de corazón que hayan pensado en mí para este premio. Cosas así me llenan de energía para seguir entregándome y esforzándome en mi profesión con la pasión que siento", ha comentado la actriz homenajeada.

Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, ha destacado la trayectoria de la intérprete madrileña, que inició su carrera protagonizando cortometrajes "y se ha consolidado en nuestro país por su gran talento, ha rodado con directores como Almodóvar y tiene una excelente proyección. Para nosotros es un honor unir el nombre de nuestra ciudad y nuestro festival a Adriana Ugarte, a quien estamos seguros veremos en infinidad de exitosos trabajos".

El Premio Ciudad de Alicante lo recibió el pasado año el actor Javier Pereira. En ediciones anteriores fueron galardonados actores y actrices como Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.

Rodaje de la película "Tal vez" sobre la trapecista Pinito del Oro, interpretada por Adriana Ugarte / Elvira Urquijo/ EFE

Algunos apuntes de Adriana Ugarte

Adriana Ugarte (Madrid, 1985) es una de las actrices más destacadas de la cinematografía y la televisión española actual, con una carrera que abarca más de dos décadas de éxito y versatilidad. Inició su andadura profesional en 2001 con el cortometraje Mala Espina, dirigido por Belén Macías, y desde entonces ha protagonizado diversas producciones que la han consolidado como una de las intérpretes más queridas del panorama artístico español.

En televisión, Ugarte alcanzó gran popularidad con su papel de Victoria Márquez en la serie de TVE La señora (2008-2010), que la catapultó a la fama. Su interpretación de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras (2013) le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica -logró por ambos papeles el premio a mejor actriz protagonista de la Unión de Actores y el Premio Iris, así como un Ondas por El tiempo entre costuras- convirtiéndose en una de las actrices más aclamadas del medio audiovisual. A lo largo de los años, ha continuado destacándose en producciones televisivas como Habitaciones cerradas (2015), Parot (2021) y Heridas (2022), una adaptación española de la exitosa serie turca Madre.

En el ámbito cinematográfico, ha protagonizado películas como Cabeza de perro (2006), de Santi Amodeo, por la que fue nominada al Goya a la mejor actriz revelación; Palmeras en la nieve (2015), junto a Mario Casas; Julieta (2016), dirigida por Pedro Almodóvar; Durante la tormenta, dirigida por Oriol Paulo (2018); Enamorado de mi mujer, de Daniel Auteuil, y Lobo Feroz, dirigida por Gustavo Hernández.

Últimas películas

Su última película estrenada fue El silencio de Marcos Tremmer, de Miguel Ángel García de la Calera, y en la actualidad se encuentra rodando la película Tal vez, que aborda la relación que mantuvieron la trapecista Pinito del Oro, a la que encarna Ugarte en un papel que le lleva a subirse al trapecio, y la poeta Natalia Sosa.