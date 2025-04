Ocho nuevos espectáculos para el verano en el Principal de Alicante

El Teatro Principal de Alicante suma ocho nuevos espectáculos a su programación de verano en los que predomina la comedia con algunos de los monologuistas del momento del panorama nacional para los meses de julio y septiembre, que también incluyen una actuación de magia y una nueva edición de la Stars Gala, con grandes estrellas del ballet clásico de todo el mundo.

Monólogos con mucho humor

Txabi Franquesa presenta Escocía el viernes 4 de julio. La lucha de un hombre ya en los 40, a caballo entre la juventud y la vejez. Una batalla a cara de perro contra la dicotomía de quien se siente joven, pero su realidad muestra a una persona que está más cerca del Imserso que del movimiento universitario. Esta condición le genera un constante debate entre el optimismo y el pesimismo. Un show familiar, indicado tanto para nostálgicos como para jóvenes futuristas.

El sábado 5 de julio llega Patricia Espejo con el show que lleva su nombre. Natural, espontánea y especialista en el humor absurdo, Espejo se vale de las situaciones disparatadas para generar la risa. Su comicidad se basa en la irracionalidad con un humor alejado de la realidad que, a la vez, se sumerge en su esencia.

Patricia Espejo / INFORMACIÓN

David Navarro presenta su espectáculo No tengo remedio el viernes 11 de julio. Desde que es cómico, Navarro no ha dejado de enfadarse en el escenario con todos aquellos que le hacían la vida imposible y con todo lo que le ponía de los nervios. Ahora ha llegado el momento de hacerlo sobre sí mismo. En No tengo remedio, el artista jienense se sincera, por primera vez, ante su público de todos sus pecados, de sus estúpidas manías, de lo insoportable que puede llegar a ser y lo hace buscando la redención.

El cómico y actor Edu Soto vuelve al Principal el 12 de julio con Más vale solo que ciento volando 'Reloaded'. El comediante regresa con su espectáculo más explosivo e impredecible en el que interpreta a un sinfín de personajes. Monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público se combinan para devolver al directo a este artista inclasificable.

Txabi Franquesa presenta "Escocía" / INFORMACIÓN

El humor continúa el 6 de septiembre con Raúl Antón, que presenta Hay más tontos que ventanas, que se ríe no solo de la sociedad actual, ni de cómo era antes, sino de nosotros mismos. Un espectáculo de humor que explora el ingenio y la absurda realidad de la vida cotidiana, de las costumbres que tienen los de la vieja escuela y las nuevas generaciones.

El 7 de septiembre aterriza Andreu Casanova con Tinder Sorpresa, que invita al público a un safari cómico por toda la selva de aplicaciones para ligar. Tinder Sorpresa es un monólogo que cambiará el concepto sobre estas apps, ya sea el espectador soltero o en pareja. Andreu Casanova, a través de sus propias experiencias, explica sus anécdotas más divertidas y resolverá las cuestiones más inquietantes del ligoteo virtual.

Dakris, el Mago Invisible / INFORMACIÓN

Magia y danza

La magia llega el 18 y 19 de julio de la mano de Dakris, el Mago Invisible, con Nada es lo que parece. Primer Premio Nacional de Magia, este creativo galardonado combina el humor con efectos imposibles y la invisibilidad. Un espectáculo emocionante para toda la familia.

Y el 26 de julio se celebra una nueva edición de Stars Gala, una actuación que reúne a grandes estrellas internacionales del ballet y que, desde su primera edición en 2014, tiene muy buena acogida por los espectadores. Una oportunidad de ver algunas de las piezas más significativas del ballet clásico, así como obras contemporáneas de algunos de los más grandes creadores del siglo XXI.

Venta de entradas

Las entradas ya están disponibles por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. Taquilla en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web:

www.teatroprincipaldealicante.com