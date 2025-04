INFotoperiodistas ALC 24: Un año en la vida de la provincia

INFotoperiodistas ALC 24 comienza con una imagen de la recolecta de la alcachofa en el campo de Elche en enero y culmina con dos imágenes extra de la desolación de la dana en noviembre, pero entre medias cerca de ochenta fotografías recorren la provincia de Alicante a lo largo del pasado año. La obra es fruto del trabajo desarrollado por los ocho fotoperiodistas de la plantilla de este diario y se inaugura este lunes, 28 de abril, a las 19 horas en el Club INFORMACIÓN con la presencia de los autores: Rafa Arjones, Pilar Cortés, José Navarro, Héctor Fuentes, Alex Domínguez, Áxel Álvarez, Matías Segarra y Juani Ruz.

La exposición es solo una pequeña muestra de su trabajo cotidiano -cada profesional toma decenas de fotos al día-, que refleja la diversidad de su labor y reivindica el fotoperiodismo como pilar esencial de la información veraz subrayando la capacidad de análisis y narrativa visual del colectivo.

Realizada en colaboración con la Fundación Frax y comisariada por el jefe de Fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, INFotoperiodistas ALC 24 no solo evidencia el impacto social de la fotografía y el vídeo de prensa, sino que también ofrece una visión innovadora y comprometida de cómo las imágenes construyen relatos colectivos.

La muestra invita a detenerse en cada una de las imágenes y conocer la historia que hay detrás en este calendario visual que recorre la provincia a través de sus acciones civiles, hechos cotidianos o manifestaciones artísticas y deportivas.

Algunas de las fotografías -que también se recogen en un vídeo proyectado en la sala anexa, como ejemplo de la multitarea que realizan- han sido exclusivas que dieron la vuelta al mundo, como la realizada por Arjones del desertor del ejército ruso asesinado a tiros en La Vila en febrero, que fue publicada en el New York Times, entre otros medios; o han sido premiadas, como la del voluntario con la senyera atada a la cintura ayudando a quitar lodo en las calles de Paiporta, galardonada por la revista Cultura Inquieta.

La dana de Valencia es la única temática fuera de la provincia, que los fotógrafos han querido incluir en un gesto de solidaridad con los afectados, ya que tres de ellos se desplazaron como voluntarios al inicio de la catástrofe para documentarla en primera línea.

Imágenes poderosas y premonitorias

Pero también hay otras imágenes igual de poderosas fuera de los sucesos, como muestran los rostros que contemplan una procesión religiosa, la euforia que provoca una canción durante un festival de música, la alegría desatada en una final de fútbol, la desesperación en un desahucio, el enfado en una protesta o la belleza en la limpieza de un rascacielos. Y, aunque apenas aparecen políticos en este itinerario visual, hay fotografías premonitorias de la situación de algunos dirigentes hoy, como una de Carlos Mazón y Salomé Pradas paseando junto a un anuncio que dice: «Houston, I have so many problems».

«Hemos tratado de buscar el equilibrio entre las imágenes informativas y de impacto visual, y no solo ceñirnos a las instantáneas; también hay fotos fruto de reportajes buscados por los propios fotógrafos o de la propia observación de lo que pasa alrededor», explica Arjones, que destaca «la adaptación tan rápida de nuestro trabajo a las nuevas formas de hacer fotoperiodismo con la irrupción del móvil o los vídeos».

Golpe a la conciencia

«Queremos dar el valor que tiene el periodismo serio en esta era de tantas noticias falsas, tantas fake news», señala el presidente de la Fundación Frax, Matías Pérez Such, sobre estas imágenes «que hablan por sí solas y son un golpe a la conciencia del observador».

Datos de la exposición

La muestra permanecerá en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (avenida Doctor Rico, 17, Alicante) hasta el 12 de mayo y después itinerará por toda la provincia, tanto en ciudades grandes como en poblaciones pequeñas.

El horario de visitas es: