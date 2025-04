Iván Pérez: "La danza necesita constancia y apoyo"

¿Cómo es volver a casa después de tanto tiempo?

Me fui con 16 años a Madrid a estudiar y ahora tengo 41, así que ya van 25 años. Volver y presentar mi compañía actual en el Teatro Principal de Alicante es un sueño hecho realidad. Anticipo una noche bastante emotiva, que reunirá familiares, amigos y colegas de la danza con los que sigo conectado.

¿Se fue de España porque no veía futuro aquí o por ganas de aprender en otras tierras?

Me fui gracias a una beca que conseguí en la Convocatoria Nacional de Danza de Castellón para el Nederlands Dans Theater 2 (NDT). Siempre he sido una persona con mucha curiosidad y ganas de aprender, y en el NDT el aprendizaje era interminable así que me enamoré. Tras la beca estuve un año en la IT Dansa en Barcelona pero conseguí un contrato enseguida en NDT2 y regresé. Volver a España fue ya imposible.

Dirige el Dance Theatre Heidelberg desde 2018 y ha coreografiado para el NDT, el Ballet de Moscú, la Compañía Nacional de Danza (CND), el Ballet Nacional de Cuba.... No creo que haya muchos coreógrafos de su generación con esa carrera.

No sé si muchos, pero sí que los hay. Por ejemplo, colegas como los valencianos Marina Mascarell, que dirige el Danish Dance Theatre, y Marcos Morau, el coreógrafo y director de escena de renombre en Europa. Saber que no soy el único que está luchando por elevar la danza y acercarla a la sociedad desde estos contextos de envergadura me motiva muchísimo.

También es el único español que ha creado para el Ballet de la Ópera de París. ¿Cómo fue?

Rafael Bonachela y Sol León han creado también en otras ocasiones, aunque son de otra generación anterior. Creé The Male Dancer en 2018, obra que exploraba la representación del bailarín masculino en escena con música de Arvo Pärt y vestuarios de Alejandro Gómez Palomo. El proceso creativo fue muy especial porque creé todo el movimiento en el estudio y conseguí abrirme y mostrar mi lado más sensible. Nunca olvidaré el estreno en el Palais Garnier, teatro emblemático donde además tuve el honor de bailar con NDT2. El canal Arte tv transmitió la obra y se vio en cines de todo el mundo.

Después de pisar esos escenarios, ¿llega a Alicante con la misma ilusión?

En 2005 ya presenté una noche completa de piezas cortas, eran mis principios como creador. En 2023, Asun me invitó con un trío, Exhausting Space, el cual bailé yo mismo en L’Escorxador de Elche. Nada que ver con esta presentación. Ahora traigo a diez bailarines y un equipo, el Dance Theatre Heidelberg al completo, y la obra está pensada a gran escala, y además será en el Teatro Principal de Alicante. ¡Es muy emocionante!

¿Cómo nace Silk?

Nace de las ganas de colaborar de nuevo con Alejandro Gómez Palomo. Decidí titular la obra Silk y basarla en la seda para celebrar su lado interdisciplinar. La seda nos aportó diferentes ideas a desarrollar que fueron muy interesantes, desde el capullo de seda y su transformación en polilla hasta las rutas de la seda que tomaron un rol crucial en el intercambio entre culturas y la formación de civilizaciones. Con Silk intento abrir un diálogo sobre el colectivo y la diversidad, más allá del género, con entidades llenas de color, sensualidad y fuerza.

¿Es fácil bailar envuelto en tela, aunque sea seda?

Muy buena pregunta. La verdad que no es nada fácil. Cada vestuario es único y está hecho a medida por Alejandro, que incluyen capas, volantes, etc. Los bailarines tienen que hacer un esfuerzo para controlar cómo se mueve cada vestuario mientras bailan la misma coreografía. Ahí está lo bello, que la fluidez que percibimos no viene sin esfuerzo. Encontrar tus propias alas requiere trabajo.

Habla de identidad a través del cuerpo ¿La conjunción con Alejandro Palomo es vital en esta pieza?

Sin duda, es más, surge de esa sinergía entre nuestras visiones artísticas. Alejandro nos sumerge en un mundo lleno de sensualidad y ambigüedad pero también de historia de la moda. ¿Cómo nos vestíamos en las épocas pre-romanas y griegas? ¿Había entonces las mismas percepciones del cuerpo que ahora? Esas preguntas están plasmadas en los diseños con muchísima naturalidad.

Es uno de los espectáculos destacados de Abril en Danza. ¿Lleva Silk mucho camino recorrido?

Sí. Es un honor que Asun Noales haya confiado en nosotros. Silk se ha representado diez veces en el teatro de Heidelberg con éxito pero es la primera vez que sale de gira. Estamos muy ilusionados y curiosos de ver cómo responde el público alicantino.

Con esta pieza se despide de la compañía como director para emprender otros proyectos. ¿Dónde?

De momento no puedo avanzar nada, aún es demasiado pronto. Lo que sé es que me gustaría seguir dirigiendo y creando. En Heidelberg también he sido programador de un festival y jurado del centro coreográfico de la ciudad, lo que me ha dado nuevas herramientas. El futuro se plantea excitante, sin duda.

Dicen que es muy buen candidato para dirigir la CND o el NDT. ¿Se ve?

Me veo por lo menos intentándolo. Empecé diciéndote que fui un alumno curioso y con ganas de aprender y creo que eso no lo he perdido por suerte. Me gusta dirigir porque realmente me interesa la profesión y quiero seguir desarrollando un estilo de liderazgo que esté acorde con el siglo XXI, ya sea en la CND, en NDT o donde me lo permitan.

¿Le gustaría volver a España?

No puedo mentir, echo de menos la cultura española. Aunque de momento mi carrera es más importante y solo me gustaría volver si pudiera seguir desarrollándome profesionalmente. Volver de gira ya me hace sentir más conectado.

¿Qué le parece el festival Abril en Danza?

Abril en Danza es un festival magnífico que hace una labor espectacular abriendo camino para que la danza se vea y se celebre. La cultura y, en este caso, la danza necesita constancia y apoyo, tanto de los políticos cómo de los medios. Abril en Danza ha conseguido esto y más, tienen el apoyo de un público que pide más danza. Espero sinceramente que continúe creciendo en el futuro.

