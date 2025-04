Adolfo Rodríguez convierte Alicante en la capital del thriller español

Hay oficios que parecen desligados de cualquier actividad lúdica. La imagen del profesional sanitario siempre ha estado anclada a su necesidad dentro de la sociedad, pero sus mentes van más allá del entorno sanitario. En la Unidad de Quemados del Hospital General Dr. Balmis, en Alicante, Adolfo Rodríguez lleva casi una década curando pieles heridas. Enfermero y fisioterapeuta de vocación, ha aprendido a leer el cuerpo como si fuera un libro, pero cuando las luces del quirófano se apagan y el silencio se instala en los pasillos, Adolfo cambia la bata blanca por la pluma. Y escribe.

Su última novela, La noche de San Juan, publicada en enero de este año, es mucho más que un ejercicio de ficción: es el comienzo de una saga que promete convertir la provincia de Alicante en el nuevo mapa literario del crimen español. El inspector Gabriel Somoza, protagonista de esta serie, se adentra en los pasajes ocultos de una tierra luminosa por fuera, pero a menudo ensombrecida por secretos y silencios dispuestos a no ver la luz.

El personaje principal es un hombre marcado por la tragedia. Movido por la pérdida de su mujer y su hija en un accidente de tráfico, decide dejar de lado su oficio y refugiarse en la pena. Sin embargo, la desaparición de un varón, el anterior inquilino de su casa, pondrá patas arriba su presente y le sumergirá en una espiral detectivesca con la intención de obtener una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué pasó con Rafael Sierra?

Adolfo Rodríguez presenta su libro "La noche de San Juan", primer título de su nueva saga literaria / RAFA ARJONES

"La novela tiene como escenario la Coveta Fumá", explica Rodríguez. "Me documenté mucho sobre la zona y conté con el asesoramiento técnico de Ángel Ruiz, jefe de homicidios de la Policía Nacional en Mallorca". Un rigor estricto que se nota, pues la historia respira autenticidad, con diálogos precisos, tiempos medidos y escenas que podrían haber sido arrancadas del parte de un comisario. Una novela negra donde todos los vecinos de la Coveta Fumá esconden algo, entregando al lector un ejercicio de reflexión que les invita a descubrir junto con Gabriel Somoza la verdad.

Ambición literaria

No es la primera vez que Adolfo Rodríguez se asoma al mundo literario. El viaje de Hugo (2015) y La gran implosión (2021) llegaron al número uno en ventas en su categoría en Amazon, prueba de que su narrativa, directa pero sensible, ha calado en el público lector. Pero con La noche de San Juan (2025) ha nacido en él una ambición literaria que le ha hecho poner en valor sus prioridades. "Empecé a escribir en 2015 y, durante estos diez años, he tenido un recorrido bastante intermitente, porque nunca he tenido la constancia que me habría gustado", admite el autor.

Pero hubo un punto de inflexión que marcó profundamente su porvenir. La enfermedad de una de sus hijas, que ya se ha recuperado gracias al personal médico, le ha llevado a valorar la volatilidad de la vida: "Ese hecho me cambió la mente. Me he propuesto intentarlo de verdad, dar el paso y apostar por los libros con todas mis fuerzas. Si se consigue algo grande, será maravilloso. Y si no se consigue, al menos quiero saber que hice todo lo que estaba en mi mano".

Las portadas de los dos primeros títulos de la saga del inspector Gabriel Somoza / INFORMACIÓN

La segunda entrega de la saga del inspector Gabriel Somoza llega a Amazon el jueves 1 de mayo. Bajo el título La noche de los secretos, llevará al carismático inspector al Cabo de las Huertas a investigar el secuestro de la hija de Daniela Vidal. El veterano policía volverá a aliarse con Patricia Siles para enfrentarse a una carrera contrarreloj para encontrar a tres adolescentes desaparecidos en el corazón de una comunidad cerrada donde las apariencias engañan y cada vecino parece ocultar algo.

Un mundo editorial saturado

El mundo editorial es un universo en sí mismo. En este punto se encuentra la paradoja de que, cuantos más libros se editan, más difícil es acceder a una gran editorial. Los títulos duran muy poco en las mesas de novedades, destinados a acabar comiendo polvo en una estantería de canto. Si no eres un autor de prestigio, tu texto está abocado al ostracismo. De hecho, el propio Adolfo Rodríguez ha intentado publicar con alguna editorial, pero finalmente ha decidido surcar el camino de la autopublicación.

Adolfo Rodríguez durante su visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

"Intenté publicar con editorial en su momento y llegué a recibir alguna oferta, pero eran condiciones muy limitadas y actualmente no es necesariamente un problema no pertenecer a una editorial", admite. "Mira los casos de autores como Mikel Santiago o Javier Castillo. Ellos empezaron igual que yo, publicando en Amazon, en Kindle Direct Publishing. Poco a poco fueron ganando lectores fieles, y eso es lo que verdaderamente importa: construir una comunidad que te siga y que confíe en ti. Esa masa de lectores es clave para que el proyecto tenga recorrido".

El alicantino ha alcanzado su mejor versión con La noche de San Juan. Su capacidad para sumergir al lector en una trama que no decae en ningún momento, y que mantiene la tensión hasta el último minuto, hace de esta obra una lectura muy recomendada. Quizás el tiempo le permita apostar más por este camino, el de la cultura, pues los números ya parecen darle la razón: "he ganado más dinero con este libro en unos meses que con el resto de mis obras en 10 años". Su comunidad de lectores está creciendo, la gente comparte su experiencia leyendo sus títulos y los hechos confirman que estamos ante una gran promesa del mundo editorial. Porque ser enfermero y escritor es compatible, y Adolfo Rodríguez pretende defender con uñas y dientes su cometido.