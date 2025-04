De Miles Davis a Quincy Jones: un recorrido musical por la historia del jazz en Alicante

La Fundación Mediterráneo se suma a la celebración del Día Internacional del Jazz con el concierto Una historia del jazz vol. II: Revolución entre culturas, a cargo de la Sedajazz Big Band, una de las formaciones más prestigiosas del panorama jazzístico español. La actuación tendrá lugar el próximo miércoles 30 de abril, a las 20 horas, en el Aula de Cultura de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1). Las entradas, con un precio general de 18 euros, ya están disponibles tanto en la taquilla como en la web oficial de la Fundación Mediterráneo: www.fundacionmediterraneo.es .

Este espectáculo plantea un recorrido musical y emocional a través de la historia del jazz, desde sus orígenes como crisol de culturas en el siglo XX hasta su expansión global como sinónimo de libertad artística. Con un enfoque divulgativo y profundamente estético, el concierto repasa la evolución del género a través de 16 piezas agrupadas en tres bloques temáticos: El caldo primario, Expansión y diversidad cultural y Modernidad, experimentación y libertad.

El programa se abre con clásicos como Boplicity de Miles Davis, Fables of Faubus de Charles Mingus o Whisper Not de Quincy Jones, para sumergirse después en obras que fusionan el jazz con otras tradiciones: Indian Lady de Don Ellis, De Camino de Perico Sambeat o Nutville de Horace Silver. El repertorio culmina con referentes del jazz eléctrico como Chameleon de Herbie Hancock o el inclasificable Space is the place de Sun Ra.

La voz de Sara Dowling, una de las vocalistas más aclamadas del jazz actual, aportará una dimensión íntima al concierto con temas como That Old Black Magic, Frenesí o Time After Time, reinterpretados con elegancia y emoción. Asimismo, Sedajazz Big Band reúne a un elenco de músicos excepcionales, muchos de ellos solistas en importantes formaciones nacionales e internacionales. La sección rítmica corre a cargo de Kontxi Lorente (piano), Iván Cebrián (guitarra), Dario di Lecce (contrabajo) y Felip Santandreu (batería), mientras que los vientos —saxos, trompetas y trombones— aportan la potencia sonora característica de las big bands históricas.

Imagen del primer JazzDay en la calle, en la Plaza Santa María durante el 2019 / INFORMACIÓN

Más actuaciones a pie de calle

Para cerrar la agenda cultural del género improvisado, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el segundo gran concierto colectivo de la programación alrededor del Día Internacional del Jazz, contando con marching band y DJ incluidos. La música se alargará durante toda la tarde con actuaciones de formaciones como Klau&Simone, Fusta i Jazz, Barrera, Claudio H, So Funk, HBQ, Doodlers, Big Band Casa Sofía y The Funker Brothers.

Al terminar y en la sala Skool, una jam session y la mejor música enmarcarán la JazzDay Party. A su vez, también se clausurará la exposición colectiva Jazzart 2025, con obras de Juanjo Hernández, Jaume Marzal, Marina Iborra o Javier Pastor, en el Centro Municipal de las Artes con el recital Por los cuatro costados de la poetisa Isabel Giui.