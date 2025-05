Cinco propuestas escénicas para este fin de semana en Alicante

Bajo la mirada de Valle-Inclán

"Don Ramón María del Valle-Inclán" Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Sábado, 20 horas Entradas: De 16 a 20 euros

El Gran Teatro de Elche se convierte en el epicentro de la literatura dramatizada con la representación de Don Ramón María del Valle-Inclán, una obra que propone un viaje poético, escénico y emocional por la vida y el legado del célebre autor gallego. La función, programada para mañana, invita al público a sumergirse en un diálogo entre tiempos, ecos y palabras que resuenan desde la bohemia y las vanguardias del siglo XX hasta nuestros días.

Más que una biografía, la obra es una reflexión dramatizada sobre cómo la literatura puede servir como espejo —y como brújula— para comprender la vida. El montaje explora el alma inquieta de aquellos escritores que, como Valle-Inclán, vivieron primero con intensidad antes de trasladar esa experiencia al papel, hilando sus vivencias con una mirada lúcida y a veces desgarrada.

En escena, se entrelazan referencias a la pintura, la música y la irrupción de los medios de comunicación de masas, componiendo una atmósfera cargada de lirismo y crítica cultural. El resultado es una puesta en escena que trasciende la figura del autor de Luces de Bohemia para abrir un diálogo fantasmagórico entre la literatura y la vida, entre el arte y su eco en el tiempo.

Coreografía a dúo para Abril en Danza

"Amae No Kōzō" Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 20:30 horas Entradas: Desde 7,50 euros

Desde Bélgica Paper Bridge, Eliana Stragapede y Borna Babić presentan el estreno de la pieza Amae No Kōzō, dentro del ciclo de Abril en Danza, en el Teatre Arniches. Paper Bridge es una compañía de danza belga que produce la obra del dúo coreográfico Eliana Stragapede y Borna Babić. Ambos se graduaron en Codarts de Róterdam y trabajan profesionalmente con Marina Mascarell y Club Guy & Roni. Desde entonces, han bailado con coreógrafos y compañías de renombre como Peeping Tom. Su propuesta dancística, Amae No Kōzō, explora la dinámica de la codependencia en las relaciones humanas: el anhelo de ser amado pasivamente, buscando la complacencia del otro.

El dúo coreográfico Eliana Stragapede y Borna Babić. / INFORMACIÓN

Un reflejo de la lucha por la autonomía en la vejez

"El camino a la Meca" Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes y sábado, 20 horas Entradas: Desde 12 euros

El camino a la Meca, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación.

"El camino a la Meca", de Athol Fugard. / INFORMACIÓN

No me toques el cuento, la historia desconocida de las princesas Disney

"No me toques el cuento" Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 17 horas Entradas: Desde 12 euros

Todos conocen a las princesas Disney, pero No me toques el cuento va más allá de lo contado. Esta obra muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta a los pequeños porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen…

"No me toques el cuento", la historia desconocida de las princesas Disney / INFORMACIÓN

El humor irreverente de El Monaguillo aterriza en Torrevieja

"Efectivi-wonder" Lugar: Auditorio Internacional de Torrevieja Fecha: Sábado, 18 horas Entradas: Desde 22 euros

Una comparativa de épocas en formato cómico. El Monaguillo aterriza en Torrevieja con su espectáculo Efectivi-wonder, un paseo por su infancia y las diferencias entre el antes y el ahora que acude a la nostalgia para provocar la carcajada.