"Nos hemos dejado seducir por los fuegos artificiales de la tecnología"

Un libro divulgativo libre de jerga académica. La teoría sobre los medios de comunicación es tan extensa como apasionante, y su universo, tan amplio como los profesionales que trabajan en él. La sociedad necesita a los medios, y los periodistas necesitan a su audiencia. Catedrático de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández y experto en innovación mediática, José Alberto García Avilés (Granada, 1965) lleva más de tres décadas investigando y enseñando los caminos que puede tomar el oficio en tiempos de cambio. En su nuevo libro, Águilas y colibríes, da voz a más de 30 periodistas europeos que están reinventando la profesión desde dentro, con ideas audaces y un firme compromiso ético. Hablamos con él sobre el presente incierto del periodismo, el papel de la inteligencia artificial y la urgente necesidad de volver a conectar con el público.

Se ha embarcado en un proyecto que defiende que otro tipo de periodismo es posible. ¿Tan mal está la profesión?

Esa pregunta enlaza directamente con la razón por la que decidí escribir este libro. Hace aproximadamente año y medio, empecé a hablar con compañeros de Madrid, Barcelona o Alicante, y todos coincidíamos en lo mismo: sentimos que los periodistas vamos como pollo sin cabeza, sacando noticias como churros en un oficio donde reina la desilusión. Algunos incluso me decían que, con la inteligencia artificial, todo iba a ir a peor. Es un momento de gran incertidumbre: el modelo de negocio no termina de cuajar con el tema de las suscripciones y no sabemos qué nos deparará el futuro con la IA. Uno de mis compañeros llegó a decirme: “Nos estamos cargando el periodismo, nos estamos cargando la ilusión”. Esa frase se me quedó grabada. Yo llevo más de 30 años dedicados a la docencia y a la investigación, escribiendo artículos científicos o académicos que lee muy poca gente. Sentía que debía aportar mi granito de arena a quienes lo están pasando mal en esta situación. Entonces se me ocurrió este proyecto: contactar con periodistas de fuera de España que estén haciendo cosas interesantes, con una visión clara de hacia dónde va la profesión. Así nació Media Leaders, el germen del libro Águilas y colibríes.

¿Cómo reaccionaron al recibir esa llamada?

Para mi sorpresa, la mayoría aceptó encantada. Entrevisté a más de 30 profesionales, y descubrí que son personas muy motivadas, que ven un sentido claro a su trabajo y al papel del periodismo en la sociedad, pese a las dificultades por las que pasa la profesión. Esa fue, sin duda, la parte más enriquecedora del proceso.

¿Por qué cree que este libro puede interesar más allá del ámbito periodístico?

Porque está pensado para el gran público. Lo escribí con un lenguaje accesible, sin jerga académica ni teorías complejas. Cualquiera que tenga un mínimo interés por el periodismo puede disfrutarlo. El libro cuenta historias reales, con aciertos, fracasos y soluciones, desde una mirada cercana. Son relatos de personas que están transformando los medios de comunicación.

Habla con más de 30 periodistas innovadores en Europa. ¿Por qué ellos y no otros?

Quería centrarme en Europa. El mercado estadounidense es muy interesante, pero a veces nos resulta lejano. Llevo 12 años trabajando en un máster de Innovación en Periodismo, así que conocía ya a muchos de estos profesionales. Investigué quiénes estaban liderando proyectos transformadores en sus países, quiénes tenían capacidad de liderazgo y estaban sacando adelante medios que atravesaban dificultades. Con esos criterios, elaboré una lista inicial de unos 40 nombres, la mayoría mujeres. De ahí salieron los perfiles del libro.

En su obra los divide en dos tipos: águilas y colibríes.

Se me ocurrió sobre la marcha y creo que describe muy bien su personalidad. Las águilas vuelan alto, tienen visión de futuro, entienden bien los problemas del periodismo y no son ingenuas. Pero también son fuertes, capaces de enfrentar la tormenta. Al mismo tiempo, son como colibríes: pequeños, versátiles, con una energía tremenda y una gran capacidad para innovar y mantenerse en el aire. Representan el trabajo constante, la creatividad y el optimismo.

Portada de "Águilas y colibríes" tercer libro de José Alberto García Avilés / INFORMACIÓN

La teoría suena bien, pero transformar los medios en la práctica parece complicado.

Es una de las claves del proyecto. Las personas con las que hablo no son redactores recién llegados, sino líderes con capacidad de decisión. Por ejemplo, Luca Sofri, en Italia, fundó Il Post en 2010 con el lema “Te explicamos bien las cosas que importan”. Hoy tiene más de 60.000 suscriptores y es un ejemplo de periodismo claro, útil y riguroso. En Lituania, una periodista decidió crear un centro de investigación para combatir la corrupción, el crimen organizado y el contrabando. Fundó el Centro Báltico de Investigación con esa vocación de servicio público. No es fácil, pero con voluntad y una hoja de ruta clara, se puede reconectar el periodismo con la ciudadanía.

¿Esta innovación también vale para proyectos de nicho?

Claro. Un caso interesante es La Lettre du Musicien, una revista francesa de música clásica con un público muy envejecido. Estuvo a punto de desaparecer en 2016, pero en 2018, Marie Hédin-Christophe asume la dirección y comienza su transformación con un equipo pequeño de 10 redactores en plantilla. Redefine los contenidos, conecta con jóvenes en conservatorios y escuelas, y crea una comunidad. Dos años después llega la pandemia, pero ya habían renovado su propuesta. Hoy tienen más de 5.000 suscriptores y son un modelo de supervivencia desde un nicho tan delicado como la música clásica.

Cuando se habla de crisis dentro de la profesión, suele instalarse un discurso de desesperanza.

Es cierto. Estamos en un momento muy difícil, pero también hay espacio para la esperanza. El periodismo sigue siendo un servicio público esencial. En un ecosistema dominado por la inteligencia artificial, los medios que sobrevivan serán aquellos que conecten de verdad con sus lectores y ofrezcan una información fiable, con credibilidad, que les ayude a entender el mundo. Y eso es lo que muestran las historias de este libro: que hay salida, que hay futuro si se trabaja con sentido y compromiso. También es cierto que a veces los periodistas caemos un poco en la autoflagelación porque hay nubarrones en el horizonte. Tenemos, por ejemplo, el caso de Relevo, un medio deportivo digital muy innovador que va a cerrar. Es indudable que la situación es complicada y es fácil caer en ese desánimo, precisamente ese fue el desencadenante de Águilas y colibríes.

"El periodismo local que llevan a cabo los diarios tradicionales sigue siendo esencial en nuestra sociedad"

¿Cuál es el papel del periodismo local en este ecosistema?

El periodismo local que llevan a cabo los medios tradicionales como los diarios, las radios y las televisiones sigue siendo esencial en nuestra sociedad. En primer lugar, porque si nos paramos a pensar, todo periodismo es local. Es decir, cualquier actividad periodística trata de contar lo que le sucede a personas o colectivos que viven en un entorno concreto y forman parte de una comunidad. Y esto no debemos olvidarlo. Y en segundo lugar, los medios locales desempeñan un papel fundamental para cohesionar a los miembros de una comunidad concreta: de un pueblo, de una ciudad o de una región. Por ejemplo, donde mejor encontraremos la información sobre la romería de la Santa faz es en un medio local como INFORMACIÓN, que ofrecerá crónicas, reportajes y entrevistas con todo lujo de detalles acerca de este evento. Y también en las situaciones de crisis, como el apagón que sufrimos el lunes pasado, los medios locales son idóneos para ofrecer la información que los ciudadanos necesitan. En el libro cuento la historia de la directora de un medio local que se llama Messagem Lisboa, que se dedica a contar las historias de la gente que vive en esa ciudad y que muchas veces los medios nacionales han olvidado. Es un periodismo muy necesario para entender las necesidades de las personas, conectar con sus problemas y, en la medida de lo posible, tratar de ofrecer soluciones.

Al principio del libro se destaca una frase: "Sólo los periodistas enamorados salvarán el periodismo".

Hay que tener muy clara cuál es nuestra función como periodistas, cuál es el verdadero sentido de nuestra profesión. Tenemos que estar enamorados de este oficio: de la libertad, de la verdad y del compromiso con nuestros lectores. Detrás de la mirada de estas águilas y colibríes, hay un deseo firme de que el periodismo recupere su esencia. Porque hemos dado muchos tumbos en los últimos años y nos hemos dejado arrastrar por los fuegos artificiales de la tecnología y las sucesivas revoluciones del entorno digital. Primero fue Internet, que lo cambió todo. Luego llegaron las redes sociales. Y ahora estamos en plena sacudida con la inteligencia artificial. Nos vemos empujados a hacer vídeos, a generar contenido para redes sociales, a crear herramientas basadas en IA... pero nada de eso, por sí solo, sirve para contar mejores historias. Eso es algo que solo nosotros, los periodistas, podemos aportar. Por encima de cualquier tecnología bien empleada, está la necesidad urgente de volver a la esencia del periodismo: el relato bien hecho, el contexto riguroso, la escucha atenta. Somos un valor añadido para la sociedad. Permitimos que la gente se informe, entienda y actúe gracias a lo que escribimos. Eso no lo puede reemplazar ningún algoritmo.

