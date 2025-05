Bryan Adams, Molotov y Tom Jones llegan a Alicante con Ibolele Producciones

Alicante se convierte este verano en un punto neurálgico del rock internacional. La promotora Ibolele Producciones vuelve a sacudir la escena musical con tres conciertos que prometen hacer historia: Bryan Adams, la banda mexicana Molotov y el legendario Tom Jones actuarán en la ciudad, consolidando a Alicante como uno de los destinos musicales imprescindibles del año.

Con una reputación que no deja de crecer, Ibolele Producciones vuelve a situar a Alicante en el mapa de los grandes circuitos musicales gracias a su ciclo «Alicante Goldest Legends». Este programa no solo ha traído a la ciudad nombres míticos de la música, sino que ha transformado la experiencia del directo en algo más que un concierto: una vivencia.

Este 2025, uno de los platos fuertes es el regreso del canadiense Bryan Adams con su tour «Roll With The Punches», una gira que recorre solo seis ciudades en España, y entre ellas, Alicante. La cita será el 4 de junio en Área 12. No es casualidad, puesto que Adams ya dejó huella en el público español con su tour anterior, y ahora vuelve con más fuerza, nuevas canciones y una promesa cumplida para sus fans.

El canadiense Bryan Adams regresa a Alicante con su tour «Roll With The Punches». / INFORMACIÓN

El concierto se anuncia como una mezcla explosiva entre nostalgia y actualidad. Sonarán himnos atemporales como «Summer of ‘69», «Heaven» o («Everything I Do») «I Do It for You», pero también se presentarán temas de su nueva producción, que conserva ese estilo inconfundible que ha mantenido a Adams en la cima durante décadas. Sus actuaciones no son solo conciertos: son reuniones de energía colectiva, donde cada nota golpea con la fuerza de un recuerdo compartido.

Pero la potencia del verano alicantino no se detiene ahí. El 12 de julio, Área 12 recibe a Molotov, una banda que no deja indiferente. Los mexicanos, referentes del rock latino con tintes de punk, metal y hip-hop, son conocidos tanto por su contundente sonido como por sus letras cargadas de crítica social. En 2023 ganaron el Grammy Latino al mejor álbum de rock por «Solo d’lira», confirmando que siguen tan vigentes como siempre.

El 12 de julio, Área 12 recibe a Molotov, una banda que no deja indiferente. / INFORMACIÓN

El paso de Molotov por Alicante será, sin duda, una descarga de adrenalina, rebeldía y provocación. Para muchos, sus conciertos son un acto político tanto como artístico. Con canciones que tocan temas como la corrupción, la desigualdad o la censura, el grupo convierte cada actuación en una sacudida de conciencia envuelta en distorsión y ritmo imparable.

Y como si eso fuera poco, la leyenda viva del soul y el pop Tom Jones también pisará suelo alicantino. Actuará el 13 de agosto en la Plaza de Toros de Alicante, en un concierto que promete ser una celebración de su inconfundible voz y su vasto repertorio. Con más de seis décadas de carrera y clásicos como «It’s Not Unusual», «Delilah» o «Sex Bomb», Jones demostrará por qué sigue siendo una de las voces más poderosas y carismáticas del panorama musical internacional.

Ibolele Producciones

Detrás de estos conciertos está Ibolele Producciones, una promotora que lleva años redefiniendo qué significa organizar eventos musicales en España. No solo se trata de traer artistas de renombre. Su enfoque es crear experiencias de alto impacto, con un control meticuloso de cada aspecto del show: sonido, iluminación, montaje, comunicación y promoción. No es coincidencia que artistas como Bob Dylan, Simple Minds, James Blunt, Chayanne o Joaquín Sabina hayan pasado por sus manos. Tampoco que lo hayan hecho figuras del pop nacional como Aitana o David Bisbal.

Desde Ibolele lo tienen claro: la música no se limita a lo que pasa en el escenario. Es todo lo que lo rodea. Por eso diseñan eventos desde cero, construyendo no solo conciertos, sino encuentros entre artistas y público que dejan huella. La elección de Alicante como una de las pocas paradas de Bryan Adams en su gira es un ejemplo de esa visión. También lo es apostar por un grupo como Molotov o una figura consagrada como Tom Jones, cuya trayectoria habla por sí sola.

Así, su objetivo va más allá del entretenimiento. Buscan hacer de cada show una historia que contar. Alicante, por tanto, no es solo una ciudad de paso en una gira. Es el escenario principal de un verano donde la música será protagonista, gracias a una promotora que ha aprendido a combinar ambición, calidad y pasión.

Así que, para quienes quieran sentir la vibración real de la música en directo, Alicante ya tiene sus fechas marcadas: Bryan Adams el 4 de junio, Molotov el 12 de julio y Tom Jones el 13 de agosto. Tres noches distintas, un mismo espíritu. Y una sola recomendación: no quedarse fuera.