Una mujer alicantina detrás de "Succession" y otras series de Hollywood

De Alicante a Hollywood. La diseñadora de producción Karol Natalia Venegas, nacida en Bogotá, pero residente en Alicante, está en proceso de consolidar su carrera en la industria cinematográfica y artística internacional. Con un perfil multidisciplinar que abarca desde la dirección de arte hasta el diseño de experiencias inmersivas, Venegas ha trabajado en exitosas producciones de HBO como Perry Mason y Succession, forma parte del equipo creativo en The Residence —una de las series más esperadas del año en Netflix— y recientemente ha presentado en Los Ángeles su instalación más íntima y reivindicativa: VulnAs.

Formada en Medios Audiovisuales por la Universidad de Buenos Aires y especializada en diseño de producción en The Los Angeles Film School, Venegas ha desarrollado un lenguaje visual propio en el que combina arte, tecnología, sostenibilidad y narrativa emocional. Su carrera comenzó con fuerza en la agencia Piddlepops, con la que participó en eventos de gran escala como el Coachella Music Festival y la feria de videojuegos E3 Expo.

Su salto a la industria audiovisual le permitió incorporarse a grandes producciones de televisión, destacando por su atención al detalle y capacidad para crear entornos realistas y estéticamente impactantes. Perry Mason, en la que colaboró, fue nominada a seis premios Emmy, incluido el de Mejor Diseño de Producción. Por su parte, Succession ha arrasado en la crítica internacional, obteniendo múltiples premios Emmy y Globos de Oro, consagrando a Venegas como una de las profesionales emergentes del diseño escenográfico en Hollywood. En el mundo del cine también ha dejado su sello en cintas como The Ritual Killer, una película estadounidense de acción y suspenso de 2023 dirigida por George Gallo y protagonizada por Cole Hauser y Morgan Freeman.

La diseñadora de producción Karol Natalia Venegas / INFORMACIÓN

Pero, ¿cuál es la labor de un diseñador de producción? Conocidos en la jerga del gremio como production designers, estos trabajadores son los responsables de crear el aspecto visual general de una película, serie, anuncio o producción escénica. Su trabajo consiste en traducir el guion y la visión del director en ambientes físicos o digitales que sean coherentes con la historia, el tono y la época representada. Por tanto, es una figura clave dentro del departamento de arte.

"Mi labor consiste en traducir la visión del director y lo que está escrito en palabras, en un lenguaje visual. Me encargo de plasmar todos los colores, todas las texturas y toda la atmósfera que sustentan la historia y que ayudan al actor a desempeñar y a desarrollar su papel", explica Venegas. En este sentido, añada que diseñar los sets de rodaje "no es solo mostrar dónde se realiza la acción, sino también el ambiente y la atmósfera generada".

Un ejercicio que permite al espectador leer entre líneas, pues los diseños de los espacios tienden a mostrar cosas que no se exponen de manera explícita. "Todo lo que no está 100% dicho en un diálogo se espera que se exprese con la ambientación, con todo lo que está alrededor, pero también supone dotar al proyecto de una gran carga emocional", remarca. Una labor que está haciéndole crecer dentro del gremio. Asimismo, en 2021 fue admitida en el sindicato IATSE Local 44, que agrupa a los profesionales del departamento de arte de Hollywood, un hito que ha abierto nuevas puertas en su carrera profesional.

Oficina de Morgan Freeman en "The Ritual Killer" / INFORMACIÓN

Método de los cinco sentidos

Hay diferentes formas de transmitir lo que se escapa del diálogo puro. En el caso de la colombiana afincada en Alicante, la ejecución se efectúa pensando en cómo se generan los recuerdos. "El cerebro suele interpretar el recuerdo de algo memorable por medio de los cinco sentidos, incluido en el cine, pese a que no se pueden experimentar ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto". En este sentido, su táctica consiste en intentar recrear esos sentidos perdidos "por medio de texturas, colores y luces", haciendo que, de alguna manera, esas ideas acaban llegando al espectador.

Siendo alicantina de adopción, su intención es poder llegar a trabajar en la provincia: "Alicante tiene una peculiaridad muy interesante para hacer cine, las horas de luz que tiene, sumado a la Ciudad de la Luz y a una arquitectura con mucho carácter", analiza la artista. En ese sentido, asegura que "me encantaría poder trabajar aquí, en este entorno, aunque todavía no me ha llegado la oportunidad".

Exposición en Los Ángeles

Actualmente, Venegas presenta VulnAs en The Ebell Gallery y Art Share L.A., una instalación artística sensorial que explora la experiencia física y emocional de los cuerpos menstruantes y su capacidad de regeneración, inspirada en su propio proceso de recuperación tras recibir un trasplante de médula ósea. La obra, profundamente simbólica, combina objetos cotidianos interactivos, sonido y narrativa, ofreciendo una experiencia transformadora que conecta lo personal con lo colectivo.

Un acercamiento al cuerpo femenino que busca otorgar la definición de "milagro" a su capacidad regenerativa. La obra se centra en la sangre como esencia de la fuerza vital, recalcando el caos de la vida y la transformación, donde las mujeres encuentran la fuerza para sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales. Las fases del ciclo menstrual abren un portal donde estos símbolos convergen, manifestando el espíritu resiliente de las mujeres.