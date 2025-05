Fijazz se hermana con el flamenco en una edición más íntima

El festival de jazz del ADDA, Fijazz, se aleja este verano de la grandiosidad y de los nombres internacionales para centrarse en una edición que hermana el jazz con el flamenco en un ambiente más íntimo y reducido con figuras de ambas disciplinas "cien por cien españolas". El festival, que se celebrará del 10 al 20 de julio en el Auditorio de la Diputación de Alicante, concentra ocho conciertos en diez días con las primeras espadas del jazz y del flamenco bajo el epígrafe de Raíz y alas.

La programación ha sido presentada este martes en la cafetería del ADDA por el director artístico del auditorio, Josep Vicent, y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, que ha felicitado al primero "por hacer grande" este festival, que cumple 13 ediciones celebrándose en el ADDA y varias décadas anteriores en distintos emplazamientos de la ciudad de Alicante, una "cita ineludible para los amantes de la buena música, que este año hace un guiño a nuestra cultura y nuestras raíces uniendo dos estilos en un mismo tronco", ha señalado Navarro.

Chano DomÍnguez / Ana Zaragoza

Josep Vicent no ha dudado en considerar esta edición la más especial desde el punto de vista creativo "porque no ha sucumbido al equilibrio de grandes nombres internacionales y el programa solo está recorrido por artistas únicos del flamenco-jazz, dos lenguajes hermanos que conversan desde la raíz al vuelo, de lo ancestral a lo contemporáneo, y por eso este Fijazz 2025 es más nuestro que nunca", ha transmitido el responsable de una programación en la que, ha aclarado, "no hay fusiones", sino "visiones", a través de "almas que se reconocen".

Cambio de escenario

Para materializar esta idea, el festival cambia de escenario, abandona la sala sinfónica y se instala en la de cámara, la Ruperto Chapí, "como si entrara en una pequeña sala de un club de jazz", ha apuntado Vicent sobre este espacio, con aforo para unas trescientas personas en cada concierto adaptándose a la filosofía de cada artista invitado. Sobre si esto puede significar también un cambio de rumbo del festival, hermanándose en próximas ediciones con otros estilos, Josep Vicent ha declarado que seguro que tiene influencia, "pero el enamoramiento del jazz con el mundo del flamenco era inevitable".

El cartel

Fijazz comienza el 10 de julio con el pianista y compositor sevillano Dorantes, "que igual se acerca a Chopin que a Bill Evans", considerado uno de los mejores embajadores de la música andaluza, que presentará El tiempo por testigo, una mezcla de jazz latino y bulerías que mantiene su esencia clásica con un trío de jazz. Otro referente del flamenco y de su apertura al jazz es el pianista gaditano Chano Domínguez, Premio Nacional de Músicas Actuales 2020, que actuará el 11 de julio.

Esta primera parte de pianistas se cierra con el vanguardista Andrés Barrios, que vuelve a los orígenes del flamenco y entrelaza músicas e identidades, que presentará Km.0 el 12 de julio junto a la bailaora Sara Sánchez y el percusionista Manuel de la Torre. El día 13 será el turno de la cantaora catalana Mayte Martín, una de las voces de mayor prestigio del panorama actual del flamenco "que canta igual que si tuviera veinte años", y su proyecto Tatuajes, en el que recupera canciones que le han inspirado y las lleva a su terreno.

Mayte Martín / INFORMACIÓN

Con Al cante, Caminero Trío busca integrar la voz jerezana de David Carpio en su repertorio de jazz-flamenco y esta nueva combinación de cuarteto, con el contrabajista Pablo Martín Caminero, "que viaja por la armonía y se abre al flamenco", se podrá disfrutar en el ADDA el 16 de julio. Al día siguiente, el 17 de julio, será el turno de María Terremoto, tercera generación de toda una saga del cante, que arrasa y conecta con nuevos públicos, interpretará Manifiesto, un viaje de búsqueda emocional, expiación y regocijo.

Tras el éxito de los conciertos de Chick Corea, Emilio Solla vuelve a Alicante el día 19 para intercambiar con Antonio Lizana sus herencias culturales de tango, folklore y flamenco, pasadas por el filtro del jazz, con temas propios y otros de Piazzolla o Atahualpa Yupanqui. Por último el armonicista alteano Antonio Serrano, miembro de la última banda de Paco de Lucía "de trayectoria inabarcable", y Kaele Jiménez, concluyen el día 20 con Jazz Caló, una propuesta con reinterpretaciones de temas emblemáticos de figuras como Paco de Lucía, Chano Domínguez, así como John Coltrane o Duke Ellington, entre otros.

Kaele Jiménez y Antonio Serrano presentan "Jazz Caló" / INFORMACIÓN

Presupuesto y abonos

El presupuesto del festival se ha reducido este año a 60.000 euros, ya que es la primera vez que "no hay que comprar billetes de avión desde Nueva York o Moscú" y ello ha permitido también homogeneizar los precios de los conciertos, todos a 25 euros, y disponer de un abono especial para el festival completo de 120 euros para las ocho actuaciones, que supone un 40% de descuento y cada concierto sale por 15 euros.

Fijazz aplicará un descuento para los menores de 30 y los mayores de 65 años (no compatible con el abono). La venta de entradas ya está a disposición del público, que se pueden formalizar telemáticamente en la web del ADDA www.addaalicante.es.