"Giroscopia", un laboratorio visual sobre cine y fotografía en la UA

El Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante (Comincrea), en colaboración con el Festival de Cine de Alicante, presentan Giroscopia. La experiencia fotográfica en el cine, un evento cultural impulsado por el alumnado y profesorado del máster a través del Aula de Cine y Audiovisual de la UA y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Se trata de un proyecto que gira en torno a la foto fija y el making of como elementos clave en el arte cinematográfico. Los organizadores explican que "algunas de las imágenes más icónicas del cine nunca aparecen en pantalla. Son capturadas por fotógrafos fijos, justo al borde del movimiento o en los descansos del equipo técnico. La foto fija no solo documenta: interpreta. No es backstage. Es una mirada paralela al cine”.

Giroscopia ha comenzado este martes con un amplio programa que incluye tres exposiciones, conferencias, proyecciones, mesas redondas y un ciclo de cuatro películas en VOS sobre fotografía y cine. La primera actividad es el Ciclo de cine VOS en torno a la temática de fotografía y cine, con sesiones en la Sede Ciudad de Alicante todos los martes de mayo a las 18:30 h, con la proyección de cuatro películas: Blow-up (Michelangelo Antonioni, 1966), el 6 de mayo; Days of Heaven (Terrence Malick, 1978), el 13 de mayo; The public eye (Howard Franklin, 1992), el 20 de mayo; y La maleta mexicana (Trisha Ziff, 2011), el 27 de mayo. Tras las proyecciones se abrirá coloquio sobre la temática de la película y su vinculación con la fotografía fija o la dirección de fotografía, unos coloquios moderados por el alumnado del Máster Comincrea, coordinados por el profesor Kiko Mora.

Exposiciones

El alumnado de Comincrea, coordinado por los profesores Claudia Ripoll y Enric Mira, también ha creado tres exposiciones de material gráfico, incluyendo foto fija y making of, que permiten descubrir el valor técnico, estético y documental de las imágenes que capturan el alma de los rodajes. Una mirada divulgativa que resalta el trabajo detrás de cámara y la importancia de la imagen fija como herramienta narrativa, artística y de archivo: Detrás del rodaje de Insurrección, Bienvenidos a una ciudad de cine y El cine elige Alicante.

Making of de la película "Pequeños calvarios", una de las películas a concurso en el Festival de Cine de Alicante / INFORMACIÓN

La primera de las propuestas expositivas, Detrás del rodaje de Insurrección, estará instalada en la FNAC de Alicante, y se inaugura el viernes 9 de mayo, 13 h. Incluye fotografías del cortometraje Insurrección (Hinojosa & Caneiro, 2024), rodado en Alcoy, que recrea la Revolución de 1873. La segunda exposición, Bienvenidos a una ciudad de cine, se expondrá en ADIF- Estación de tren de Alicante, una muestra que será inaugurada el lunes 12 de mayo, a las 13.30 horas, integrada por doce imágenes de las seis películas de la sección oficial del Festival de Cine de Alicante 2025. La tercera muestra, El cine elige Alicante, se expondrá en la Sala Aifos de la Universidad de Alicante, con un recorrido por rodajes recientes en la provincia de Alicante que ha seducido a cineastas de todo el mundo (Inauguración: miércoles 14 de mayo, a las 13 horas).

Charlas con Manolo Pavón y Lucía Faraig

La programación de Giroscopia se completa con actividades y conferencias dedicadas al mundo del cine y, en particular, al trabajo de la fotografía fija en las producciones audiovisuales. La primera cita estará protagonizada por el prestigioso fotógrafo de cine, reconocido por sus trabajos con directores como Almodóvar y Amenábar, Manolo Pavón, quien compartirá su experiencia detrás de cámara en su charla Contando historias del cine: el poder de la foto-fija y el making of, el jueves 8 de mayo, a las 19 horas, en la Sede Ciudad de Alicante. Ramón y Cajal, 4.

Al día siguiente, el viernes 9 de mayo, a las 18 horas, continuará la programación con la proyección y mesa redonda Insurrección

en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), con la participación del equipo técnico y artístico del cortometraje y proyección de su making of.

La tercera cita de este apartado, el jueves 22 de mayo a las 19 horas, contará con la reconocida fotógrafa de cine Lucía Faraig que hablará sobre su trabajo en producciones como As Bestas o Lo imposible en su conferencia Detrás de la escena (Sede Ciudad de Alicante. San Fernando, 40).

Alumnado del Máster Comincrea / INFORMACIÓN

El equipo creador de Giroscopia

Se trata de un equipo multidisciplinar y pluricultural formado por estudiantes que cursan la especialidad de emprendimiento del Máster Comincrea. Un grupo en formación guiado por un profesorado experto en los distintos ámbitos que conforman las industrias creativas, con una mirada integradora, contemporánea y comprometida con la innovación cultural. Los profesores del Departamento de Comunicación y Psicología Social responsables del proyecto Giroscopia han sido Vicente García Escrivá, Christian Fortanet, Kiko Mora, Encarni López e Inés Leal, bajo la coordinación de Enric Mira y Claudia Ripoll. El alumnado de Comincrea en Giroscopia: Margaux Auvedin (Francia); Katerina Popova (Rusia); Mohammed Essedik (Argelia); Belen Villegas (Bolivia); Luisa Vidal (España), Beatriu González (España); Andrea Quintanilla (Bolivia); Pedro Tabush (Guatemala); Angie Herrera (Colombia); e Ingrid Granda (Colombia-España).