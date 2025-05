Manuel Ramos estrena un himno a la Virgen de Gracia con la Coral Tabaquera

El músico ilicitano Manuel Ramos es el organista titular de la iglesia Nuestra Señora de Gracia de Alicante desde hace ocho años y en esta parroquia le comentaron meses atrás que carecían de himno a la virgen para las grandes celebraciones. Dicho y hecho. Este jueves, 8 de mayo, con motivo del Día de Nuestra Señora de Gracia, se presenta el himno a la Virgen de Gracia creado para coro y órgano en la iglesia alicantina con letra y música de Ramos y las voces de la Coral Tabaquera.

El himno se presentará al final de un acto que comienza a las 19 horas con la misa solemne, al que seguirá a las 20 horas un concierto mariano de unos veinte minutos con obras de Mozart, Bach y Vivaldi, al final del cual se presentará el himno, de unos tres minutos, con la Coral Tabaquera y músicos de la Orquesta Barroca Valenciana que dirige Ramos.

El organista del Vaticano, el catalán Josep Solé, a la izquierda, con Manuel Ramos en su visita a Roma en febrero / INFORMACIÓN

"Para la música del himno me he inspirado en obras de grandes organistas europeos, como el responsable del órgano del Vaticano, el catalán Josep Solé, al que visité en febrero en Roma, responsable de tocar en el funeral del papa Francisco y ahora en el cónclave", apunta el organista alicantino, que conoció a Solé en un curso de verano que impartió en España. "En la última visita le conté que toqué el órgano allí hace cuarenta años, en mi primera visita al Vaticano con 17 años, que ya era organista, y el maestro de capilla del Vaticano, que era el español Pablo Colino, me dejó tocarlo. Solé me dijo que seguía siendo el mismo órgano".

Durante los últimos dos años, con motivo del Festival de Grandes Compositores, Ramos se ha empeñado en visitar y conocer la vida de autores como Verdi, Brahms, Donizetti y sus lugares de origen, así como los mejores órganos en las catedrales europeas. "En este caso, el Vaticano y las composiciones de su organista titular fue parte de esa ruta de inspiración -apunta Ramos-. Al ser el organista de Nuestra Señora de Gracia, de domingo a domingo, he ido interiorizando la vida de este centro de culto y eso, unido a estas viviencias, han servido para crear esta obra".

La letra del himno se ha armado a partir del misal de la parroquia y los textos dedicados a la Virgen de Gracia. "Es una obra solemne y sencilla a la vez para que la puedan cantar todos los fieles y, una vez se estrene, que se utilice y se potencie para cantarla en grandes ocasiones como esta", concluye el autor.