Pedro Simón: "A los 50 años tendríamos que callarnos y dejar hablar a los jóvenes"

Nueve personajes y un único puesto de trabajo. Pedro Simón (Madrid, 1971), como periodista y narrador, capta la esencia humana del fracaso en torno a la crisis económica que asoló España en el 2008 con una sensibilidad cargada de crítica social. Peligro de derrumbe (Espasa, 2025) supone la reedición de su primera novela, donde presenta historias personales como un espejo de la sociedad española contemporánea. Incertidumbre y miedo se dan cita en una novela que incide en la identidad del ser humano.

A pesar de sus diferencias sociales, personales y de origen, los nueve personajes de la historia tienen algo en común: el desarraigo. El sistema económico les ha hecho perder algo fundamental: la seguridad, el propósito y la confianza. A través de estas personas, Simón no solo denuncia las dificultades estructurales del mundo laboral, sino también las consecuencias emocionales y psicológicas de vivir en una sociedad que parece dejar atrás a muchas personas, especialmente en momentos de crisis.

El periodista se estrena las Veladas Literarias de Maestral, en Alicante, este viernes 9 de mayo a las 20.30 horas, un acto que promete ser un encuentro con los amantes de la literatura, la gastronomía y el vino de la bodega Casa Sicilia, con un menú especialmente preparado e inspirado en la novela. Tras la cena, los asistentes podrán disfrutar de una tertulia en la que la el autor conversará con la periodista Almudena Agulló.

Cuando escribió Peligro de derrumbe, España seguía enfrentando la crisis económica de 2008. ¿Por qué ha sentido la necesidad de reeditar este libro en 2025?

Tú no eres escritor porque escribas un libro, lo mismo que no eres cirujano porque te pongas una bata blanca. Tú eres escritor cuando la gente decide que eres escritor. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí con este libro? Que la gente ha decidido que hay que reeditarlo. Esta novela estaba perdida: se publicó en 2015, tuvo su vida y desapareció, como muchísimos libros. Se había convertido en una novela inencontrable y, en la comunidad de lectores que se ha creado a raíz de la Trilogía de la familia, había una gran demanda de este libro. Espasa lo ha reeditado y yo he cambiado algunas cosas. Si me apuras, esta es una novela histórica. Se trata de un libro que habla de lo que sucedió hace más de 10 años; que todo lo que aparece nos puede parecer muy marciano, pero tiene que ver con un pasado muy reciente y con un fresco de país cuya pintura todavía no se ha secado. Yo veo muchas claves de país que, aunque no tienen que ver con las de ahora, nos recuerdan por el retrovisor lo cerca que podemos estar otra vez del derrumbe y del abismo.

Los personajes que retrata están conectados por el miedo y por la vulnerabilidad. Con el barniz novelístico, todo se intensifica.

El paisaje del libro son aquellos años de la crisis. España era como la película Mad Max. En el primer trimestre de 2009 se sumaron casi 800.000 parados más. En 2013, por tirar unos años más adelante, había cerca de un 28% de paro y 500 desahucios al día. La novela se centra en una serie de personas que en ese momento de incertidumbre están buscando un empleo. Todos lo vivimos de cerca, fue como el coronavirus de entonces, donde todos conocíamos algún muerto. Todos teníamos al lado a alguien que estaba contagiado de este mal económico. Fue una situación tremenda y, en el periodismo, yo tenía mucha plastilina de esa entre las manos: he entrevistado a gente que había sido desahuciada, personas que habían tenido que cerrar su empresa, individuos exitosos que ahora estaban en la lona más absoluta... Y son nueve personas buscando un empleo en una sala de espera, de entornos socioeconómicos muy diferentes, pero con ese miedo a no encontrar nada.

"La crisis económica del 2008 fue el coronavirus de entonces, todos conocíamos algún muerto"

Y el miedo a veces saca el lado más oscuro de las personas.

En aquella época yo tenía relación con el escritor Rafael Chirbes, que tuvo la generosidad de leerse Peligro de derrumbe antes de salir, e hizo algunos apuntes sobre el libro muy interesantes. Chirbes decía que "vivimos de lo que matamos", y esa frase en contextos de crisis como aquel se entiende perfectamente. España se convirtió en una lucha entre carnívoros, y no solo se depredaba por hambre, también por miedo. Cuando alguien tiene miedo, muerde. Y la gente mordía si había un puesto de trabajo en juego. Eso no debemos olvidarlo, porque hoy seguimos viviendo tiempos de incertidumbre brutal: económica; energética, con lo que sucedió el otro día; relacional, ya que nos vinculamos de forma muy extraña a través de la tecnología; geopolítica, basta ver lo que está ocurriendo entre India y Pakistán, dos potencias nucleares que parecen estar jugando con fuego... E incluso incertidumbre laboral, porque la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Todos estamos en el alfeizar de una ventana, y debajo siempre se abre el abismo. Bastaría una llamada de teléfono para que nos cambien la vida... o nos la jodan.

Pedro Simón, autor de "Peligro de derrumbe", en una imagen promocional / Esteban Palazuelos

Si escribiera esta novela desde cero ahora, ¿incluiría personajes nuevos?

No me lo he planteado porque las circunstancias económicas son muy diferentes, pero creo que los personajes todavía tienen un aliento analógico. Ahora estarían más perturbados por el onanismo de sí mismos, más preocupados solemnizando su propio yo por culpa de las aplicaciones y de la atención que exigen las redes sociales, de ser perfectos y de ser los mejores. Esa vergüenza de uno mismo y esa autoestima dañada serían todavía mayores; lo reputacional, en el mundo líquido, es tan frágil que estoy convencido de que esas personas sufrirían más y se relacionarían menos.

Hay autores que no se sienten cómodos revisitando sus creaciones pasadas. ¿Cómo ha sido su experiencia?

Los entiendo perfectamente. Cuando terminas un libro en el que has estado sumergido durante meses, como si vivieras en una cámara hiperbárica, comienza el proceso de despojamiento: empiezas a quitar páginas, y tu editora te ruega que, por favor, entregues ya el manuscrito. Porque escribir, sobre todo, es eso: quitar, tachar, tirar hojas a la basura. Y si ya cuesta hacerlo con algo recién alumbrado, imagina enfrentarte a un texto que escribiste hace diez años. Al releerlo, me he encontrado con momentos que me han dado sonrojo, otros que me han sorprendido y algunos que incluso me han causado admiración, al ver que ciertas páginas aún se sostienen. En Peligro de derrumbe he retocado cosas que entonces dejé como estaban y que hoy, al revisarlas, me han parecido superfluas o algo fuera de contexto. Digamos que me he limitado a podar la hojarasca que sobraba en la novela.

"La sociedad capitalista siempre te demanda pureza y perfección y no te permite equivocarte"

En la novela refleja la situación laboral desde diferentes perspectivas: desde la precariedad hasta la discriminación por edad, género o nacionalidad. ¿Cree que las soluciones estructurales que se han llevado a cabo durante todo este tiempo para solventar los problemas que aquí se tratan han sido efectivas?

Mira, vuelvo a Chirbes. Él decía algo así como que "la vida humana es el mayor despilfarro de la naturaleza", porque cuando alguien está en disposición de dar toda su sabiduría, se muere y hay que volver a empezar. Eso pasa un poco en las sociedades, que aprenden poco, mal y tarde. Yo en 2025 sigo viendo un país que trata muy mal a sus jóvenes, algo que no ha cambiado nada en estos diez años: viviendas impagables, sueldos de mierda, cronificación de la precariedad... Decimos que son ninis que ni estudian ni trabajan y que son unos maleducados. Sandeces que forman parte de un maltrato a los jóvenes proveniente de una gerontocracia de resabiados. A partir de los 50 años, tendríamos que callarnos y dejar hablar a los jóvenes.

En el libro deja patente una idea: "la gente que asegura que el dinero es secundario es porque no tiene problemas para llegar a final de mes".

La mirada de la sociedad capitalista siempre te demanda pureza y perfección, y no te permite equivocarte. Esto lo vemos mucho con las redes sociales, y la palabra "pureza" es muy cabrona, porque está muy cerca de los totalitarismos. El hecho de no tener trabajo te convierte en un individuo bajo sospecha. Bien porque eres un vago, porque no sirves para nada o porque has tenido oportunidades y no las has aprovechado. A mí me parece una mirada muy excluyente e insidiosa. Que nadie se piense que el 99 % de la gente que no tiene empleo se siente bien cobrando una ayuda. A la gente le gustaría realizarse; al menos, eso es lo que a mí me dice la experiencia y mi entorno.

¿El empleo es un factor determinante para la identidad de una persona?

Sin ninguna duda. Y es terrible porque esto empieza desde muy pequeñitos. A un niño le preguntas qué quiere ser de mayor y no esperas que el niño quiera ser feliz; le estás preguntando en qué va a trabajar, como si el trabajo definiera tu ser. Es tremendo, pero es la realidad.