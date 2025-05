Una agenda musical para todos los gustos

Luis Fercán y La Otra llevan la música de cantautor a Sant Joan

La sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant acoge este fin de semana dos noches de música con nombre propio. Esta noche, a partir de las 22 horas, el escenario recibirá a Luis Fercán, considerado uno de los grandes cantautores de la escena española actual. Tras sus inicios en varias bandas de su Galicia natal, Fercán debutó en solitario con el exitoso álbum Grieta, iniciando una carrera meteórica que lo ha llevado a actuar por todo el país. Su actual gira, que comenzó en marzo, concluirá en septiembre con más de cien fechas en su agenda. Mañana sábado, también a las 22 horas, será el turno de Isa Casanova, conocida artísticamente como La Otra. Su música, que fusiona crítica social y sensibilidad intimista, la ha llevado a actuar en importantes festivales de España y Latinoamérica. Llega a Euterpe con su nuevo disco Vuelve y compartirá escenario con Jhana Beart, artista que dio el salto de la percusión al canto, cosechando reconocimientos como su nominación a los Premios Max a Mejor Producción Musical y su participación en la banda sonora de una película estrenada en Estados Unidos tras su paso por Polonia. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

De OT a agotar entradas: el fenómeno de Paul Thin

El segundo finalista de la última edición de Operación Triunfo, Paul Thin, llega esta noche a las 21 horas a la sala Magma Club con su gira de presentación de Reboot, su primer álbum de estudio. Con apenas 22 años, el joven artista granadino se ha consolidado como uno de los nuevos referentes de la música española, gracias a una propuesta que mezcla sonidos urbanos, experimentación y una estética conceptual muy marcada. Reboot es una carta de presentación valiente y creativa, en la que Paul explora distintos estilos con personalidad propia y una puesta en escena que promete sorprender al público. Sala Magma, Alicante.

Rata Blanca, las leyendas del rock argentino en San Vicente

La mítica banda argentina Rata Blanca llega mañana sábado a las 21 horas a la sala The One de San Vicente del Raspeig, en el marco de su gira internacional con la que celebran más de 30 años sobre los escenarios. Considerados una de las formaciones más influyentes del rock iberoamericano, Rata Blanca ha compartido cartel con grandes nombres como Mötley Crüe o Def Leppard, y cuenta con tres discos entre los mejores de la historia del rock en español. Pese a los cambios en su formación a lo largo de los años, su legado musical permanece intacto, convirtiéndolos en una referencia indiscutible del hard rock argentino. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Los veteranos Rata Blanca hacen parada en Alicante en su gira europea. / INFORMACIÓN

Itaca Band muestra su nuevo sonido en Alicante

La energía desbordante de Itaca Band aterriza esta noche a las 20 horas en la Sala Marearock con un estilo completamente renovado, donde presentarán su nuevo trabajo Entre algoritmos y latidos, un disco que marca una evolución sonora en la trayectoria de la banda. Reconocidos por tener uno de los directos más potentes del panorama nacional, y con canciones que se han convertido en himnos generacionales con el paso del tiempo como Temerario, Todas nuestras luchas o 180, el grupo ofrece ahora una propuesta renovada en la que fusionan su característico estilo mestizo con elementos electrónicos, sin perder la esencia festiva y combativa que los ha definido desde sus inicios. El resultado es un viaje musical lleno de ritmo, sorpresas y emociones, que promete romper con todo lo establecido hasta ahora. Sala Marearock, Alicante.

Itaca Band se reinventa e incorpora sonidos electrónicos a su música. / INFORMACIÓN

Energía sonora con Disonancia Expansiva y Cemënteri

Mañana sábado, a partir de las 20 horas, El Búnker acoge un doble cartel que promete ser una descarga de energía sonora difícil de olvidar. Por un lado, Disonancia Expansiva, el nuevo y arriesgado proyecto de los hermanos Peters (Edgar y Víctor), exintegrantes de los míticos KLS. Y por otro, Cemënteri, una de las bandas más punzantes del post-punk actual, que llega con su nuevo disco bajo el brazo: Panorama en llamas. El Búnker, Alicante.

La voz de Ángela González en Elche, una poeta en su refugio

Fiel al espíritu de su nombre, la sala El Refugio del Poeta de Elche acoge mañana sábado a las 21 horas a Ángela González, una cantautora con una larga trayectoria marcada por la sensibilidad y la autenticidad. Comenzó su carrera a los 16 años, componiendo al piano canciones que nacen directamente de sus vivencias y emociones. A lo largo de los años ha colaborado con artistas de la talla de Rozalén o Maldita Nerea, y ha pisado escenarios de numerosos festivales por todo el país. Su propuesta, íntima y honesta, convierte cada actuación en una experiencia personal. El Refugio del Poeta, Elche.

La delicadeza sonora de Ángela González llega mañana a Elche. / INFORMACIÓN

El flamenco y la música clásica se fusionan en Villena

La Asociación Cultural Somos Anti Xenofobia celebra este 2025 sus dos décadas de activismo y compromiso social. Para conmemorar la ocasión, el Teatro Chapí de Villena acogerá hoy a las 20 horas un concierto muy especial: Sastipen Tali (Salud y Libertad), de la prestigiosa pianista Miriam Méndez, conocida como La Princesa Descalza, una artista sevillana pionera en fusionar el flamenco con la música clásica. Teatro Chapí, Villena.