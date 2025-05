¿Por qué España pasa directamente a la final de Eurovisión?

Si eres de los que ven Eurovisión todos los años, sabrás que, aunque España aparece en las semifinales, no participa activamente hasta la final. En esta edición del Festival de Eurovisión, con Melody como representante, la historia se repite: su canción sonará en la primera semifinal, pero no compite en ella. ¿Por qué?

Aunque veremos su actuación como invitada el martes 13 de mayo en La 1, la artista española no se juega su plaza para la gran final del sábado. La razón está en un sistema ya clásico del festival: el Big Five.

Los privilegiados de Eurovisión: el Big Five

Si cada año te sorprende que España no tenga que pasar por las semifinales de Eurovisión, no estás solo. En 2025 volverá a darse esta situación: mientras otros países compiten por una plaza en la final, Melody ya tiene asegurado su sitio en la gala del sábado 17 de mayo. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta es simple: España forma parte de un club muy exclusivo.

Desde hace años, hay un grupo de países que cuentan con una ventaja frente al resto: pasan directamente a la final del Festival de Eurovisión. No tienen que clasificarse ni esperar el veredicto del televoto. Su presencia está garantizada.

Este grupo se conoce como el Big Five, y lo forman España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. ¿Qué tienen en común? Que son los mayores contribuyentes económicos a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que organiza Eurovisión. A cambio de ese apoyo financiero, estos cinco países tienen plaza fija en la final… y también el derecho a votar en una de las semifinales. Este año, España vota en la primera, la misma en la que Melody actuará como invitada, aunque sin competir, y podremos escuchar "Esa Diva" en el escenario del festival europeo. Por si no la habías escuchado lo suficiente.

Sin embargo, la existencia del Big Five, o Big Four durante los años en los que Italia no participó en Eurovisión (2000-2010), ha levantado ampollas entre los otros países participantes por su pase directo a la final.

Melody, durante su despedida antes de viajar a Basilea para participar en el Festival de Eurovisión 2025. / JOSE VELAASCO | EUROPA PRESS

Un sistema con historia (y con polémica)

El sistema del Big Five no nació por capricho. Su origen se remonta a 1996, cuando Alemania se quedó fuera de la final tras no superar la fase clasificatoria. Aquello provocó un enfado monumental y, lo más importante, un serio problema económico para la organización del festival. Y de esos barros, estos lodos.

La solución fue sencilla y pragmática: los países que más dinero aportaran a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tendrían un sitio asegurado en la final. Así, pasase lo que pasase en las semifinales, sus televisiones —y su audiencia— estarían siempre representadas en la noche más vista del año.

Desde entonces, el Big Five ha sido un fijo en Eurovisión, aunque no sin críticas. Algunos países han expresado abiertamente su malestar con este sistema. Turquía, por ejemplo, dejó de participar en 2013 como protesta por lo que consideraba una injusticia hacia el resto de delegaciones.

¿Es una ventaja real?

Tener el pase directo puede parecer una ventaja, pero no siempre lo es. Los países que compiten en semifinales suelen tener más tiempo de pantalla, más exposición previa y más oportunidades para ganarse al público. Es por este motivo, que en las últimas ediciones del festival europeo, los artistas del Big Five también actúan en las semifinales aunque no compiten en ella.

Aun así, España seguirá formando parte de este grupo privilegiado, como lo ha hecho durante décadas. Este 2025, con Melody como representante y una canción que ha generado todo tipo de reacciones, solo queda esperar a ver cómo responde Europa.

¿Será este el año en el que volvamos a ilusionarnos con Eurovisión? ¿Conseguirá Melody romper con la mala racha española en el festival y repetir el chanelazo? El 17 de mayo saldremos de dudas.