Paul Thin: "No me interesa la parte 'celebrity', yo me quedo con el arte"

Pocos artistas logran alcanzar el éxito con su primera gira nacional. Paul Thin (Granada, 2002) es uno de esos afortunados que ha conseguido hacerse un hueco en una industria musical cada vez más volátil, gracias a una manera única de entender la música. Con una personalidad muy marcada, algo que le ha permitido generar una gran legión de seguidores, presenta Reboot, un disco que apuesta por la música urbana de corte conceptual, donde lo que se dice está al mismo nivel que cómo se dice.

Después de varios conciertos en solitario, el artista surgido de la última edición de Operación Triunfo, donde quedó en segunda posición, afronta su primera gira nacional bajo el nombre Reboot Tour 2025. La cita llega este viernes 9 de mayo a la sala Magma de Alicante, con todas las entradas ya agotadas. Se trata de la primera oportunidad que tendrán sus seguidores alicantinos de verle en la provincia, en un espectáculo que se apoya en un sólido equipo de bailarines y unas visuales que refuerzan la estética del álbum.

Reboot es una mirada futurista donde expone los retales de su mente. Todo ello, desde un concepto narrativo que ensalza todavía más su propuesta. ¿Por qué hacer trabajos conceptuales que requieren más esfuerzo en lugar de un proyecto de canciones individuales?

Tengo la necesidad de darle mi punto de vista a mi creatividad; eso es lo que convierte los productos artísticos en arte. Antes tenía la duda de qué era el arte, siempre me lo preguntaba, y me costaba mucho llamarme artista. Lo veía como algo muy puro. Pero llegó un momento en el que dije: “Mira, el artista es quien hace algo con un mensaje, quien quiere dar sentido a lo que hace y a lo que cuenta”. Yo vengo de estudiar todo lo relacionado con la narración desde la estructura del cine, pero todo eso me acababa llevando a la música. Es la forma de contar una historia que más me llena, también por los referentes que tengo, desde Pink Floyd hasta Rosalía: artistas que trabajan sus álbumes desde una parte más conceptual, donde se permiten contar una historia a través de la música. Gracias a lo que he ido escuchando siempre, me vino la necesidad de hacerlo de esta manera. En mi cabeza, nunca estuvo la opción de hacerlo de otra forma.

¿Y cuál es el sentido que quería dotar a este nuevo proyecto?

Quería que fuese una historia sobre comienzos y sobre empezar de nuevo. Tener la capacidad de cerrar una carpeta con todas las ideas que había previamente y volver a empezar. Ya no solo a nivel laboral, sino en otras situaciones de la vida: hacer mi propio coming of age. Una mirada a cómo, de repente, llego a la música y empiezo a dedicarme a lo que más me gusta, en un momento en el que me independizo, me voy a otra ciudad a vivir y me toca pagar mis facturas. Por eso, para mí, era de vital importancia que este primer proyecto tuviese mi punto de vista sobre mi situación actual y sobre lo que me ha llevado hasta aquí. En el disco hablo de mis recuerdos, mis experiencias y de cómo las veo ahora que ya he pasado por este reinicio. Por eso se llama Reboot y por eso tiene toda esta simbología que es a la vez humanística y futurista.

El artista Paul Thin, subcampeón de OT 2023, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Para enfatizar el mensaje, se nutre de unas producciones musicales que logran mucho protagonismo. ¿Cómo es el proceso creativo de sus temas y hasta qué punto se deja llevar por la sonoridad de las bases?

Cuando trabajamos en las canciones, siempre está la parte más tradicional y convencional de trabajar en estudio, pensando en un tipo de percusión, con un concepto concreto... Pero antes de entrar en el estudio ya está más o menos definido hacia dónde queremos ir con cada canción. Es decir, qué ambientación le queremos dar, qué mensaje queremos transmitir y cuál es la forma de llegar a ello. Para dar un mensaje no solo se utilizan las palabras, también es importante cómo te expresas, el medio y los códigos que se usan para emitir ese mensaje. Igual que se dice en el cine eso de “no lo cuentes, muéstralo”, en la música pasa lo mismo: solo hay que dejar que el público lo escuche.

Hablemos de la tristeza, un concepto muy presente a lo largo de su trabajo. ¿Se siente mejor trabajando desde ese foco?

Depende de cómo me pille el día, pero generalmente es un lugar desde el que me siento muy cómodo trabajando. Sobre todo porque a la gran mayoría de creadores se nos hace más fácil trabajar desde el drama. Cuando nos dedicamos a esto, suele ser porque somos personas muy intensas; nace de manera natural y viene del querer soltar cosas de uno mismo. Muchas veces la música hace de psicólogo, y sirve como una puerta para que, de alguna manera, dejemos salir lo que llevamos dentro. Cuando tienes muchas cosas en el interior y abres esa puerta, generalmente las más felices se quedan dentro y expulsas las más complicadas. Esas son las primeras en convertirse en canción.

Ahora que es un personaje público, ¿buscará otros métodos para exponerse al público?

Prefiero ser consecuente conmigo mismo. Cuando una persona se dedica a contar, todo viene impregnado de su persona. Puedes intentar decir más o menos cosas sobre ti, pero todo lleva tus creencias y tus experiencias, aunque sea de forma pasiva. Para no ir en contra de lo que yo mismo hago, prefiero dejarme ser y sentirme reflejado en aquello que escribo. Este es un trabajo muy vocacional y requiere mucho de la persona que lo hace.

Tiene las ideas muy claras pese a llevar poco tiempo en la industria. ¿Cómo vivió ese cambio de vida al salir de Operación Triunfo?

Es algo extraño. Al principio no te das cuenta de todo lo que está pasando. No porque no quieras, sino porque están ocurriendo tantas cosas que tu cerebro no logra procesarlo. Hay que comprarse un piso, firmar contratos, asistir a muchos eventos... Tu mente automáticamente pasa página y se aferra al presente. Por eso, cuando tiempo después paras, ya has asimilado todo. En mi caso, no fue un gran shock, pero no deja de ser un salto enorme en cuanto a estilo y ritmo de vida. Un día estás estudiando en la facultad y al otro publicas un disco que te da de comer.

El granadino Paul Thin presenta su nuevo álbum "Reboot" / INFORMACIÓN

En sus temas refleja la existencia de demonios en su mente. ¿La fama no le ha permitido eliminarlos?

Que te conozca más gente no influye en lo que pasa en tu cabeza. De hecho, creo que genera demonios nuevos. Esa nueva vida viene con su propia luz, pero también con sus propias sombras.

Una de las canciones del disco, Vértigo, refleja un poco esa separación entre el yo artista y el yo persona. Ahora mismo se encuentra en un momento donde llena sus conciertos allá por donde va, pero la industria es tan volátil que no se sabe dónde estará mañana. ¿Piensa en ello?

Suelo tenerlo siempre en cuenta para que no me pille en un mal momento cuando de repente baje. Creo que es importante ser consciente de que la fama, como todo, sube y baja. Antes de OT ya venía de tener un gran número de seguidores en Twitch y, de repente, bajaron una barbaridad y dejé de dedicarme al mundo del streaming. Luego llegó la música gracias a OT, un escaparate enorme que te impulsa muchísimo, pero después baja el fenómeno televisivo y tienes que empezar a hacerlo crecer tú. La vida es muy cíclica y hay que ser consciente de ello para que ese vértigo desaparezca. Después de la caída, siempre se puede volver a escalar.

¿Cómo valora su posición actual en la industria?

Creo que sigo formando parte de un nicho muy concreto: el de concursante de OT. He conseguido llegar a públicos un poco más amplios, pero todavía tengo que seguir dando golpes en la mesa para demostrar que soy más que eso. Hay que trabajar duro para seguir desarrollando mi proyecto e innovando en la música. Igualmente, creo que la industria musical está encontrando artistas nuevos superinteresantes, con una forma muy especial y única de ver la cultura y el arte. Si no soy yo, será otro, pero esto funciona a base de crear e innovar. Por mi parte, seguiré haciendo cosas nuevas y, si algún día me convierto en una figura capaz de generar tendencias y cambios en la industria, lo celebraré.

¿Alguna vez se ha arrepentido de comenzar a ser un personaje público?

Va por días. Hay momentos en los que ser un personaje público te da ciertas ventajas, pero otras veces complica la vida cotidiana. Hace que momentos que podrían ser completamente normales se vuelvan incómodos. La clave está en aprender a convivir con esas situaciones. Es raro que gente a la que no conoces sepa sobre ti, pero también tiene una parte muy bonita de conexión con el público. Hay personas a las que les importa lo que haces, y eso genera un vínculo muy especial entre fan y artista. Son dos caras de una misma moneda. Está la parte celebrity y la parte artística. Yo, personalmente, me quedo con el arte.