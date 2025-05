Miles de usuarios se quedan sin entrada para ver a Bad Bunny y señalan a las plataformas de reventa

“Una vergüenza”, afirman muchos internautas. Tras más de 24 horas haciendo colas para ver a Bad Bunny en España y después de que el mismo artista ampliara fechas durante varios días, adquirir un ticket fuera del ámbito del “mercado negro” de la reventa es misión prácticamente imposible.

El comunicador Javier Hoyos ha arremetido contra las plataformas de reventa que ya están revendiendo los boletos a precios muy superiores a los originales (desde 377 en pista a 1000 euros una entrada, dependiendo de la zona): “sois unos sinvergüenzas y no entiendo que esto esté permitido, comprarlas y al momento estar revendiéndolas en masa”. Un dinero del que no se beneficia el artista sino las plataformas de reventa que hacen caja cada vez que Ticketmaster anuncia un concierto de gran relevancia popular.

Este mismo diario ha podido comprobar cómo haciendo cola en Ticketmaster para adquirir una entrada y entrando con el número de cola 10.000 los tickets económicamente accesibles se habían esfumado (los más baratos rondan los 90 euros con gastos de gestión). Los números no parecen cuadrar y muchos señalan este fenómeno a los bots de las mismas plataformas de reventa. Además, como ya señaló este medio: el aforo total del Metropolitano quedó en 70.460 butacas.

“Me da mucha rabia que haya gente que no tenga tantos recursos para gastarse este dineral, que están deseando ir ver a Bad Bunny y que haya doce fechas no puedan ir o se tengan que dejar un pastizal para daroslo a vosotros [las plataformas de reventa] y no al cantante”, ha explotado Hoyos.