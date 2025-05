"Una casa en La Ciudad", la búsqueda vital de la ilustradora Ilu Ros

Un cómic que pone el foco en lo cotidiano. La reconocida ilustradora Ilu Ros (Murcia, 1985), una de las artistas más prolíficas del país, regresa con Una casa en La Ciudad, una novela gráfica que transita entre el pasado y el presente para entretejer una historia de búsqueda vital, precariedad y pertenencia. En esta obra, ambientada en julio de 2023, la narradora vuelve por primera vez a Londres, La Ciudad, donde residió durante ocho años, con la intención de dar forma a un libro sobre aquella etapa crucial de su vida.

El color funciona como un vehículo narrativo: no solo transmite emociones, sino que sitúa al lector en un paisaje temporal marcado por los flashbacks. La protagonista poco tiene que ver ya con aquella joven que abandonó su casa en 2011 con mil euros en el bolsillo, sin saber inglés y con el ingenuo propósito de trabajar “de lo suyo”, sin saber muy bien a qué se refería. Es un regreso a la ciudad que le recibió cuando no sabía cómo organizar su vida, una vuelta prolongada en el tiempo y condicionada por la pandemia mundial.

Este retorno a la gran urbe activa recuerdos y despierta viejas inseguridades. Mientras se reencuentra con amistades que permanecieron allí, la memoria convoca momentos felices, y otros que no lo fueron tanto. Lo que emerge de sus páginas es una reflexión honesta y nada autocomplaciente sobre la identidad y el desarraigo, explorando con delicadeza conceptos cotidianos como casa y hogar, amistad y familia, o la necesidad de hallar refugio en medio de la tormenta. El trazo de Ilu Ros, plagado de detalles, se convierte en una tabla de salvación emocional.

Un vistazo a una de las páginas de "Una casa en La Ciudad" / INFORMACIÓN

“La historia plasma un momento autobiográfico en el que me sentía muy perdida por la situación vital en la que estaba”, reconoce la autora. “Tenía 26 años y creía que ya podría empezar a trabajar, tener cierta estabilidad laboral y económica, pero la crisis económica lo hizo saltar todo por los aires”. Fue entonces cuando surgió la idea de mudarse a Londres, ciudad a la que regresa 12 años después para reconciliarse con esa etapa y, quizás, con ella misma.

Presentación en Alicante

Para acercar el contenido de este libro al público alicantino, Ilu Ros presentará Una casa en La Ciudad este martes 13 de mayo, a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante (avenida General Marvá, 14). En el acto conversará con Maila López Viñas y Marina López sobre todos los detalles de esta nueva obra publicada por Lumen en una cuidada edición física de más de 300 páginas.

Este nuevo título supone un giro en su trayectoria, alejándose del universo lorquiano de sus obras anteriores (Federico y Una trilogía rural) para sumergirse en una narrativa contemporánea, íntima y personal. Un regreso a sus inicios, a la mirada que ya exploraba en Cosas nuestras, pero ahora con una madurez renovada, donde el humor y la fantasía se entrelazan con la cotidianidad de su vida.

“Es un libro que da cabida al recuerdo, pero también a las inseguridades que me abrumaban en ese momento, lo que me permitió abrirme a la imaginación y a la ensoñación”, añade Ros. A lo largo de la historia, los sueños funcionan como sátiras oníricas, como aquel en el que imagina que su casero muere y le deja el piso en herencia, lo que acaba convirtiéndose en una pesadilla burocrática: una deuda inmobiliaria a miles de kilómetros de casa.

La murciana Ilu Ros aborda pasado y presente en su nueva novela gráfica / INFORMACIÓN

Una voz imprescindible

Desde las calles de Mula hasta los rincones más recónditos de Londres, la trayectoria de Ilu Ros es un viaje artístico y emocional. Aunque se licenció en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, no fue hasta su mudanza a la capital británica en 2011 cuando comenzó a tomarse en serio el dibujo como forma de vida. Allí, entre libros, trenes ysupervivencia, empezó a perfilar una voz gráfica íntima y reconocible.

En 2018 debutó como autora con Hey Sky, I'm on my Way: A Book About Influential Women (Lit Riot Press, Nueva York). Pero fue con Cosas nuestras (Lumen, 2020) cuando su nombre se consolidó dentro del panorama nacional. Este libro, elogiado por crítica y lectores, fue seleccionado para representar a España en la Bienal de Ilustración de Bratislava 2021 y le valió el título de Murciana del Año por el diario La Verdad.

Su salto definitivo llegó con Federico (2021), una biografía ilustrada de Federico García Lorca que se convirtió en fenómeno editorial. En 2022, con Una trilogía rural, reinterpretó visualmente Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, un proyecto galardonado con el Primer Premio al Libro Mejor Editado del Año por el Ministerio de Cultura. Ahora, con Una casa en La Ciudad (2025), Ilu Ros firma su obra más introspectiva y madura. Un cómic en el que se abandona la mirada hacia otros para mirar hacia dentro, y trazar un relato sobre la vida, la memoria y el exilio emocional. Una novela gráfica que reafirma su posición como una de las voces más lúcidas y necesarias del cómic español actual.