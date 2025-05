Todas las figuras valencianas unidas contra la dana

La mañana acompañaba. Un sol de justicia llenó todos los rincones de la capital del Turia y la brisa mediterránea, que estuvo presente, no molestó. Pero además fue también una mañana repleta de actos en honor a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad. Comitivas de todos los pueblos de la provincia peregrinaron hasta la Plaza de la Virgen para acompañarla por las calles de Valencia, un hecho que también restó presencia en la gran plaza de Valencia. Pese a todo, el calor humano y la emoción en los rostros del público estuvo presente desde el principio. El cartel compuesto por figuras valencianas se remató con cuatro de los mejores recortadores del panorama nacional. Un espectáculo genuinamente valenciano que no defraudó y que debe servir para paliar en parte de los destrozos materiales provocados por el desastre natural de la dana. Las heridas del corazón tardarán más tiempo en cicatrizar.

Abrió la mañana un emotivo minuto de silencio que estremeció a todos, únicamente el sonido de la solitaria trompeta de “El Soro” llenó de consuelo una angustia que todavía sigue muy presente. En lo puramente taurino los novillos de Álvaro Cuvillo dieron buen juego en general, aunque faltó en general algo más de transmisión en las embestidas.

Manzanares toreando por el pitón izquierdo / Antonio Vigueras

Se gustó Ponce con el capote, toreando a la verónica a su novillo. Tuvo que medirlo mucho porque no le sobraban las fuerzas. Vestido de riguroso negro, Ponce brindó al público de Valencia una faena que anduvo entre el cuidado y la delicadeza, pero todo vestido con su estética única. No fue fácil que el novillo, que quería más que podía, aguantara toda la faena. Mató de una buena estocada y paseó la primera oreja de la mañana. Valencia sigue siendo poncista.

Le siguió Vicente Barrera, que volvía a pisar la arena de su plaza. Recibió a su novillo con un ramillete de verónicas con el compás abierto que remató con una media de mucho sabor y profundidad. Tras derribar al caballo en varas el de Cuvillo, Barrera brindó al público y al cielo. El gusto estético estuvo presente durante todo el trasteo. Sonó el pasodoble de estreno Pepa Rodríguez y Barrera aprovechó las virtudes de su novillo, que era repetidor y se venía con mucha prontitud. Se gustó Barrera con la zurda, mano por la que vimos templados naturales. Volvió a torear en redondo por la derecha con muletazos largos y muy templados. Una faena muy entonada de Barrera que nos recordó pasadas tardes de gloria en esta y en otras muchas plazas. Se perfiló en la suerte natural y mató de una efectiva estocada que le valió para cortar una oreja, aunque el público pidió la segunda con mucha fuerza.

Manzanares siempre despierta interés y admiración a partes iguales y Valencia es también su plaza. Salió su novillo muy suelto y no se centró hasta que pasó por los dos caballos. La lidia no fue fácil. Brindó el alicantino al público y comenzó cuidándolo mucho. En la distancia corta y con la muleta siempre por delante, Manzanares empezó a ligar las series por los dos pitones al son del pasodoble Cielo Andaluz. La lástima fue que el novillo se vino a menos y únicamente le permitió lucir con dos series de mucho ajuste y elegancia. Mató en la suerte natural de una estocada entera. Cortó una oreja.

Un momento de máximo riesgo en el toro de recortes vivido ayer en Valencia / Antonio Vigueras

Román Collado regresaba a Valencia tras su triunfo de Fallas y recibió a su novillo con una larga desde el tercio seguida de cuatro verónicas de hinojos en la arena combinando con chicuelinas y rematando con una media arrodillado. El público se puso en pie. Brindó al respetable y volvió a colocarse de rodillas para iniciar la faena. El novillo se movió mucho y con calidad, especialmente por el pitón izquierdo, por donde vinieron las series más profundas. El público se animó mientras sonaba el pasodoble Nerva y Román, que administró muy bien los tiempos entre series, brilló ante un público entregado al valenciano. Tras una faena larga, mató de estocada en la suerte contraria tras un pinchazo. Su frescura y variedad se premió con una oreja, pese a la gran petición de la segunda.

Por su parte, el novillero de Chiva, Simón Andreu, recibió a su novillo a porta gayola. El inicio de la faena transcurrió con el sonido de fondo de la mascletà que sonaba desde la plaza del Ayuntamiento. Andreu demostró tener frescura, claridad de ideas y buen oficio. El novillo se movió mucho, pero con poca clase. No le importó este hecho al novillero que estuvo firme, con decisión y quedándose muy quieto. Pero el novillo, que decía poco, le obligó a tirar de repertorio para que la cosa no decayera. No dejó de insistir el de Chiva por los dos pitones sufriendo una voltereta. Mató de un pinchazo hondo en la suerte contraria que fue suficiente. Dio una vuelta al ruedo.

La parte final de la mañana estuvo protagonizada por cuatro de los mejores recortadores del panorama nacional frente a un toro de Adolfo Martín, que medía mucho y cortaba en cada arrancada. Los cuatro vestidos a la usanza goyesca brillaron con saltos imposibles, recortes milimétricos y mucha cercanía con los pitones. Sin duda y en conjunto, la mañana de Valencia supuso un espectáculo mayúsculo. Al final, con el festival de Valencia se cierra la temporada en el coso de la calle de Játiva. Según anunció la propia empresa, este año no habrá Feria de Julio por obras de mejora de la plaza. Ojalá merezca la pena ese parón veraniego tan poco oportuno.