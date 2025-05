soydavidnavarro: la ambición de empezar de nuevo

Ficha técnica Artista: David Navarro Procedencia: Alicante Discos: El efecto Guaraná (Guaraná, 2000), Vampiros en la Habana (Guaraná, 2001), Guaraná (Guaraná, 2004), La furgoneta del amor (Guaraná, 2006), De lao a lao (Guaraná, 2008), Grabaciones 2000 - 2010 (Guaraná, 2010), Sonrisas pegajosas (Ruido pegajoso, 2013), Cuentos que olvidé en tu desván (El viaje de Elliot, 2016), Canciones de tormentas (Guaraná, 2018), Algo no está bien (soydavidnavarro, 2025). Año de comienzo: 1999

La vida tiene un gran sentido del humor. Consigue moldear a las personas a su antojo para subrayar el paso del tiempo. Alguien puede haberlo tenido todo y, al día siguiente, no tener nada; del mismo modo que se puede gozar de plena salud y despertar con una enfermedad sin cura. Vivir el ahora, sin más pretensión que aferrarse a la vida, es un lujo reservado para pocos. Y al invitado de Sonidos de Proximidad de hoy no se le caen los anillos por dar un paso atrás y emprender un reinicio artístico que le lleve a reencontrarse consigo mismo. Porque la vida no está para desaprovecharla.

Tras haber vendido más de 500.000 discos y subido al escenario en cerca de 1.000 conciertos, David Navarro ha decidido empezar de cero, con todo lo que ello implica, siendo fiel a una forma de sentir la música que le nace desde lo más profundo. El que fuera compositor, guitarrista y fundador de la banda alicantina Guaraná se adentra ahora en las profundidades de su ser y se da el gusto de pisar tierra para tomar nuevo impulso. "Asusta pensar en lo que vendrá después, sobre todo en un oficio tan incierto como este, pero tomé la decisión tras mucho meditarlo, porque sentía que me lo debía a mí mismo", confiesa.

Después de haber formado parte de una de las bandas más emblemáticas de la provincia, creadora de himnos intergeneracionales como Noche en vela o En la casa de Inés, ha llegado el momento de dar un paso al frente y encarar un proyecto en solitario "que nace de la necesidad de reafirmarme y de expulsar eso que me tengo que sacar de las costillas", admite. Ha llegado el momento de saltar al vacío y deleitar al público con un pop-rock guitarrero donde desarrollar letras pegadizas y frescas.

Su primer EP, Algo no está bien, saldrá oficialmente este jueves 15 de mayo, y el artista ya ha ofrecido un adelanto con dos sencillos cargados de ritmo: Cero y Casarte conmigo. El trabajo incluye cuatro pistas que siguen la línea de estos avances, incorporando "un punto mediterráneo y alguna composición que busca conmover al oyente". Este EP será también la primera piedra de un futuro álbum de larga duración que está cocinando a fuego lento.

David Navarro durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Ahora su subconsciente (y por qué no decirlo, su ego artístico) tiene que asimilar que los escenarios volverán a ser espacios pequeños, lejos de las grandes masas. Pasar de ver a miles de personas coreando tus canciones a actuar ante decenas en salas más íntimas. "Es la hostia subirte a un escenario y que miles de personas canten los temas que tú has compuesto, pero, pese a lo que muchos piensan, hay mucha más fuerza cuando hay menos público", se sincera.

Su primer contacto con el público dentro de este nuevo proyecto será el próximo 24 de mayo en El Refugio. Arte y Utopías de Alicante, en un concierto especial que comenzará a las 21:30 horas. "En ese concierto cantaré por primera vez en directo todas las canciones de este EP, así como temas inéditos que tengo previsto sacar a la luz próximamente", avanza David Navarro. "No obstante, también cantaré alguna canción de Guaraná, de esas que no pueden faltar y que compuse yo, y estaré acompañado por algunos invitados que harán de esa noche algo muy especial".

Así, afronta con ilusión un reto concebido para reafirmarse. Nada es casual, ni siquiera su nuevo nombre artístico, soydavidnavarro, que nace "de la necesidad imperiosa de transmitir lo que llevo guardado". Todo ello, con la experiencia que da la vida tras haber pasado por varias bandas alicantinas, haber cantado en el metro y haber tocado el cielo con el éxito de Guaraná. Se marchó porque la ilusión se desvanecía: "en los últimos tres años que estuve en el grupo sentí que ya no era mío, no me gustaba la dirección que estaba tomando y sabía que no iba a durar mucho más allí". Ahora, la música nos brinda una nueva oportunidad de reencontrarnos con David Navarro desde otra perspectiva, que ojalá le otorgue el reconocimiento que merece su persona y su trayectoria.