El punk-rock nacional celebra en Ibi los veinte años del festival Marearock

Un regreso esperado. El Marearock Festival vuelve para celebrar el vigésimo aniversario de una andadura que le ha llevado a posicionarse como uno de los eventos nacionales más destacados dentro del género del punk-rock nacional. Un festival itinerante que, si bien nunca ha encontrado su sitio, este año regresa a una de sus localizaciones más especiales: se ubicará en el recinto anexo al polideportivo de Ibi, emplazamiento donde ya realizó su décimo aniversario.

El festival arrancará el jueves 26 de junio con una fiesta, conciertos de bienvenida y actuaciones de DJs en el Camping Área, y concluirá el domingo 29 también con programación propia de directos en la zona del camping, por lo que la propuesta se extenderá a lo largo de cuatro jornadas muy intensas en cuanto a programación musical. El cartel de esta edición, que se encuentra ya completamente definido, está liderado por El Noi del Sucre, Kaos Urbano y Envidia Kotxina.

El festival se nutre a su vez de otras propuestas musicales de la talla de La Élite, Parkineos, Agua Bendita, Dakidarria, Rat-Zinger, Arpaviejas, Radiocrimen, Sensa Yuma, Bihotza, Awakate, Tensö, Mata-Ratas y Ratizidas. Artistas que participarán en el escenario principal, pero que no será el único que proporcionará música a los asistentes.

El Noi del Sucre, cabeza de cartel de la XX edición del Marearock Festival / INFORMACIÓN

Dentro del espacio del camping se ubicará otro escenario donde también participarán artistas de la talla de Kamikazes, una de las bandas de cabecera del punk actual, que se ha erigido como uno de los nombres imprescindibles del género gracias a álbumes como Niños perdidos o Fuego polar. Comparten cartel, entre otros, con los alicantinos Fuckop Family, que estarán presentando los temas de su nuevo y esperado disco.

El ambiente del camping continuará con proyectos musicales de la talla de Sistema de Entretenimiento, Sin Bragas, RkeR, Desklate, Velocidad Absurda, Anne Bonny, Gudprod, Lady Freakuency o Aromarey Soundklap. Una gran variedad de propuestas sonoras de gran calado local y nacional, y una variedad de DJs que amenizarán las horas muertas en el espacio de camping ubicado bajo una pinada.

Inclusión de la música electrónica

Como novedad, el Marearock sigue renovándose y presenta un cartel que incluye un escenario organizado por el sello Savinar Records. Este escenario estará dedicado a la música electrónica en las vertientes más próximas al drum and bass, jungle, neurofunk o hardstep, con artistas nacionales e internacionales de primera línea mundial.

Kaos Urbano llega a Marearock para interpretar sus himnos en Ibi / INFORMACIÓN

El cartel lo componen artistas como Benny Page, Phibes, Vibe Chimestry, Atmos, Kursiva. Oto, Fak Scratch, Pablood Anco, Bassgame, Karlixx, Skiat, Litence, Lokura Selecta, Kinestesia, Pchy, Yaggy Beats, BNK, Wuzzup, Kali Tek, Kiwitek23, Gnaroope, Dextruction, Atomyk Sound, Azzhiel, Bleckz, Yoguitek y Yuza.

Sobre el recinto

Si algo caracteriza al festival Marearock es que vive a contracorriente entre modas. Pese a la norma no escrita que marca la actualidad de este tipo de eventos, la organización confirma que el festival permite el libre reacceso al recinto sin ningún tipo de coste adicional. Además, las entradas no son nominativas, por lo que no habrá ningún sobrecoste al pasarsela a otra persona.

En cuanto a la localización, el recinto anexo al polideportivo de Ibi cuenta con una pinada donde los asistentes podrán disfrutar de dicha área destinada a la acampada, el descanso y la programación que ofrecerá el escenario Camping Área. Las entradas se encuentran a la venta en www.festivalmarearock.com en diferentes modalidades: