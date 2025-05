Varry Brava anuncia un parón tras 15 años de trayectoria

El grupo oriolano Varry Brava ha anunciado que se tomará un descanso en su carrera musical a finales de este año. La noticia, compartida a través de un comunicado en sus redes sociales, ha sorprendido a sus miles de seguidores, aunque la banda ha aclarado que no se trata de una despedida, sino de una pausa necesaria para recargar energías y preparar nuevos proyectos.

Formado por Aarón Sáez, Óscar Ferrer y Vicente Illescas, el trío ha explicado que el parón durará aproximadamente un año. “Esto no es una despedida, simplemente es un parón necesario para volver a conectar con nosotros mismos y regresar con más ganas y más música”, aseguran los integrantes. El parón arrancará en octubre de 2025 y se prevé que dure hasta octubre de 2026, un alto en el camino que, esperan, sirva para "recargar energía y volver con más fuerza, con más ganas y, sobre todo, con más música.

Con una trayectoria ascendente desde hace 15 años, Varry Brava vivió un impulso clave tras su paso por el Benidorm Fest con el tema Raffaella, un homenaje a la icónica diva italiana que compitió por representar a España en el festival de Eurovisión. El éxito del tema les abrió puertas tanto a nivel nacional como internacional, llegando hasta sus seguidores en Italia, donde participaron en galas y realizaron entrevistas en televisión.

No obstante, la banda se remonta al año 2010, momento en el que empezaron una andadura musical con temas de la talla de No gires, Ritual o No te conozco. Así, arrancaron su carrera musical con canciones que formaron parte de su primer trabajo discográfico, Demasié (2012) que le abrió las puertas del indie nacional y de los primeros festivales por toda España. Un tirón que aprovecharon para publicar dos años después su segundo larga duración, Arriva (2014), con temas de la talla de Fantasmas, Salta o Playa que se han convertido en auténticos clásicos.

El nombre de la banda ya se había afincado, y ahora era el momento de dar un paso más y consolidarse con una propuesta diferente. El álbum Furor (2018) sentó las bases del sonido que querían conseguir los oriolanos con canciones de la talla de Un nuevo giro, La ruta del amor, El sitio perfecto o 400 bailes. Y continuaron esa senda con Hortera (2020), abriendo su horizonte y llegando a nuevos géneros que mantenían su esencia clásica.

Tras su participación en Benidorm Fest con Raffaella en 2021, mostrando su música a toda España, comenzaron a perfilar el que sería su nuevo y último proyecto. En 2023, grabaron un videoclip en distintos puntos de la Vega Baja, incluyendo Orihuela y Bigastro, mostrando su vinculación con la tierra que los vio nacer, que forma parte de su último trabajo discográfico, Sharirop (2024), que los mantiene en plena gira por las principales salas y festivales del país. Antes del parón, Varry Brava continuará sobre los escenarios con una serie de conciertos que, según adelantan, aprovecharán “para agradecer a nuestro público el apoyo incondicional y el cariño que nos han dado durante todos estos años”.