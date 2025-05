"Trabajar con Antonio Banderas es una inspiración, crea sueños y los materializa"

Nacido en Alicante, en el barrio de San Gabriel hace 41 años, Aaron Cobos lleva 25 sobre el escenario y una decena de musicales en su haber, tres de ellos de la mano de Antonio Banderas. Autodidacta, trabajó tres años en Estados Unidos captando la esencia de Broadway y no descarta crear sus propias producciones en el futuro. En 2019 se rompió una pierna y los médicos le dijeron que no volvería a bailar. "Pero aquí estoy, dando guerra", ríe.

¿Qué significa ganar un premio Talía?

Aunque el motivo sea Gypsy, creo que es un reconocimiento a todos los años que llevo ya de carrera. Antes del mío ya estaba catártico porque quería que ganara mi compañera Marta [Ribera], que lleva unos años más que yo y me hacía mucha ilusión porque era su segunda nominación. Cuando luego dijeron mi nombre fue una sorpresa y sientes un abrazo en el corazón, en el alma, de parte de toda la profesión, de todas las artes escénicas, ese apoyo a la constancia, al trabajo duro, a la excelencia, eso es lo que significa para mí.

Estaba ya emocionado con el premio anterior a su compañera Marta Ribera

Sí, pegué un chillido que se oyó hasta en Cuenca (ríe). Y como todos somos compañeros, fue un alegrón. Yo abracé a Fernando Tejero, que estaba súper nervioso también, y me dijo "madre mía, no me salía ni tu apellido". Y cuando le abracé pegamos un chillido inmenso. Siento un apoyo, un amor por mis compañeros de profesión, vengan del circo, de la danza, del teatro, del texto, del musical. Ese fue el regalazo.

El actor alicantino Aaron Cobos, con el premio Talía / INFORMACIÓN

¿Qué le atrae del musical?

Es verdad que en España, aunque seamos la tercera potencia del musical en el mundo, muchos musicales son jukebox -como un Mamma Mia! o un Grease-, pero el musical es mucho más que eso. Primero, es teatro, que muchas veces nos olvidamos de que hay escenas donde se actúa sin música o con una música que viene por detrás para apoyar la historia. Y donde, de una forma natural, cuando las palabras ya no pueden llenar más, empiezas a bailar o empiezas a cantar. Es un género donde esas tres disciplinas las tienes que tener muy trabajadas y muy sincronizadas, es muy exigente y tienes que cuidarte mucho, mucho. Es el género de las artes escénicas donde más hay que trabajar previamente; hay que estar entrenadísimo, como un deportista de élite, y eso es lo que me atrae, que puedes hacer todo a la vez. Es muy enriquecedor.

Es difícil encontrar actores y acrtices que actúen, canten y bailen y puedan defenderlo durante ocho funciones a la semana

Además, como dice, genera endorfinas...

Sí, es adictivo, porque al final somos canales, como intérpretes, y todo pasa por uno. Todas esas emociones, el personaje, la historia, la música, todo se queda en ti, y si pasas por un musical es una experiencia que permanece siempre de por vida. O sea, que es maravilloso. Y gracias a Dios, ya está más valorado.

Antes se consideraba un género menor.

Exacto. Afortunadamente, la gente ya se está dando cuenta, no solo el público, sino los productores, que el género musical es de los más complicados a nivel económico, logístico, de producción. Y es difícil encontrar actores y actrices que puedan cantar, actuar y bailar a la vez y defenderlo durante ocho funciones a la semana.

Y es un teatro que funciona muy bien de público.

Sí, estamos en una época dorada del teatro musical. Es que es el poder de las canciones, del texto y de la música en directo, es algo muy bonito, muy especial. Cuando alguien viene a un musical, sea dramático o comedia, se sienta allí y se abstrae de su vida, que de eso se trata también, de que el público se meta de lleno en las historias y se olviden por un momento de sus vidas, y empaticen, les hagas pensar y disfrutar.

Ha trabajado en una decena de musicales, en España y en Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado usted desde Hoy no me puedo levantar hasta Gypsy?

Han pasado muchos años, veinticinco. Vas madurando, vas aprendiendo un montón de cosas y aprendes mucho sobre las tablas. La mejor escuela al final son las tablas, porque tienes la oportunidad de encontrarte con compañeros y compañeras que te aportan muchísimo: directores, compositores, directores musicales… y también haber estado tres años en la cuna del teatro musical en Estados Unidos te curte muchísimo. Muchos compañeros cuando me ven en el escenario dicen: "¡Si es que tú eres Broadway!". Siempre he sido autodidacta, empecé directamente en Hoy no me puedo levantar, y después ya empecé a formarme viendo DVD, vídeos de todo el abanico de teatro musical de Broadway, que ha sido mi referencia y he aprendido de ahí.

Pasa tres años en EE UU y, a su vuelta, Antonio Banderas le elige entre dos mil aspirantes para A Chorus Line. ¿Cómo fue eso?

Sí, estuve a punto de estrenar en El Rey León, pero eso se cayó, me vi sin nada y salieron los castings de A Chorus Line. Y Antonio Banderas es un reclamo para todo, aunque vaya a hacer un taller de zumo de naranja, todo el mundo se apunta (ríe). Quedar finalista y estar en A Chorus Line haciendo un personaje protagónico fue una maravilla. A partir de ahí empecé mi relación con el Teatro del Soho y con Antonio, con quien llevo ya tres proyectos, cinco años de trabajo y de amistad, porque al final se ha convertido en una familia.

Marta Ribera, Arturo Díez Boscovich, Antonio Banderas y Aaron Cobos, en los Premios Talía el pasado lunes / Chema Moya/EFE

¿Trabajar con Banderas ha sido un motor en su carrera?

Sí, ha sido un antes y un después, tanto a nivel personal como de reconocimiento nacional e internacional, porque él está muy ligado con Estados Unidos y el Teatro del Soho en Málaga no es un teatrito apartado en la capital, es que es un epicentro conectado directamente con Estados Unidos. Allí vienen Richard Gere o Meryl Streep a ver las obras de Antonio y muchos productores. Desde hace ya tres años es una pasarela directamente con el Public Theater de Nueva York, con productores de Broadway. Y luego, a nivel personal, trabajar con él es una inspiración, porque es un creador de sueños que los materializa, que trabaja con la excelencia, y eso es muy inspirador.

Gypsy está a punto de cerrar temporada, donde también ha sido asistente de dirección y capitán de baile. ¿Su carrera irá más por ese camino ahora?

Nos quedan dos semanas, hasta el 25 de mayo, y luego ya nos embarcamos para final de septiembre en la siguiente propuesta del Soho. Yo soy carne de escenario, pero soy muy creativo desde que nací y también aporto mucho en la parte creativa, artística y de dirección. No es la primera vez que lo hago, lo llevo haciendo toda mi vida también coreografiando artistas o haciendo musicales, dirigiendo cortos, largos...

Cuando eres artista es muy importante cuidar al niño que llevas dentro

Su próximo proyecto será con el Teatro del Soho, ¿cuál?

Aún no se puede decir, pero es una reposición de un musical que ya se ha hecho. Estaré en los escenarios, soy uno de los personajes principales, y en todo lo que se me requiera, detrás de las bambalinas cuidando el espectáculo y ensayándolo. Teatro del Soho ha hecho A Chorus Line, Company, Godspell, Están tocando vuestra canción y Gypsy. Así que uno de esos es (ríe).

¿Algún musical pendiente que le gustaría hacer?

La verdad es que he hecho tantos y tan diferentes, clásicos y atemporales, que yo me siento bastante realizado. Todo lo que venga lo voy a disfrutar como un enano, sea lo que sea.

¿Se ve dirigiendo sus propias producciones?

Sí. No soy el típico artista que se queda esperando a que le cojan en una audición. Soy un poco Juan Palomo, yo me lo guiso y me lo como, y siempre estoy reinventándome. No solo para mí, sino para la gente que se apunte a mi barco. Siempre hay mil cosas que hacer y una de las claves del artista para no morir, es no estar esperando y crear sus propias cosas, ya sea cortometraje, musical o teatro de texto. Y también, cuando eres artista, es muy importante cuidar al niño que llevas dentro.

En 2019 se rompió la pierna en pleno escenario, actuando en A Chorus Line. ¿Cómose recuperó?

Con un trabajo mental muy fuerte, porque además los médicos me dijeron que yo no iba a poder bailar, ni a andar igual, con lo cual fue un renacer. También vino la pandemia unos meses después y me dio más tiempo, a mí me ayudó muchísimo para la recuperación. Tuve rehabilitación durante un año, un trabajo mental muy fuerte, diciendo que a mí nadie me dice que no voy a poder volver a bailar. Te das cuenta de que no solo somos una rodilla, sino mucho más. Y con tesón, con paciencia, con trabajo y apoyo psicológico, de los fisioterapeutas y cuidándote mucho y entrenando mucho, al final, aquí estoy, dando guerra aún.

A Alicante ha venido con varios espectáculos como actor. ¿Le gustaría crear algo aquí?

He ido con Mamma Mia!, con Hoy no me puedo por levantar, con High School Musical, con Paloma San Basilio también, que estuve de coreógrafo y de actor. Claro que me gustaría, tengo esa espinita de aportar, como hace Antonio... Ojalá llegue al nivel de Antonio y pueda aportar tanto como está aportando él a Málaga y a España, pero muchas veces no depende de ti, también hay muchas peleas políticas y la cultura a veces está muy de moda y otras, de repente, es lo último.