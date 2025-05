8 propuestas musicales para el fin de semana en toda la provincia de Alicante

El sello inconfundible de Morgan se consolida en Elche

Morgan llega esta noche al Gran Teatro de Elche, a las 20 horas, con su nueva gira Hotel Morgan Tour 2025, título que comparte con su último álbum. El trabajo, grabado en Noruega, ha sido muy bien recibido por la crítica y confirma, una vez más, el lugar destacado que ocupa la banda tanto en estudio como sobre el escenario. Liderado por la carismática Carolina de Juan, el grupo comenzó su trayectoria cantando en inglés con el álbum North, con el que ofrecieron más de 100 conciertos. Con su inconfundible sonido, una mezcla de soul, rock y pop, y una potente puesta en escena, Morgan se ha convertido en una garantía de calidad artística en directo. Gran Teatro de Elche.

La Nucia celebra 30 años de Elefantes en la música

El legendario grupo español Elefantes, liderado por el carismático Shuarma, celebra tres décadas en la música con una gira muy especial que llega mañana al Auditorio de La Nucia. La cita será a las 20 horas, en un concierto que promete ser una muestra más de la clase, sensibilidad y elegancia que siempre ha caracterizado a la banda. Con canciones tan emblemáticas como Azul, Se me va o Que yo no lo sabía, Elefantes ha construido una de las carreras más sólidas y queridas del panorama musical español que, treinta años después, sigue demostrando que aún tiene mucha música por ofrecer y reivindica así su puesto en la industria. Auditorio de La Nucia.

La magia de la guitarra de Alejandro Hurtado en directo

Alejandro Hurtado llega esta noche, a las 20 horas, al patio de la Casa Museo Modernista de Novelda, en el recital Sentir profundo, enmarcado dentro del Festival Internacional de Música de Novelda, dirigido por el reconocido pianista noveldense Carlos Santo. Llamado a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la guitarra flamenca, Hurtado destaca por su capacidad para combinar la tradición flamenca con una ejecución técnica impecable. Casa Museo Modernista de Novelda.

Camela celebra más de 30 años sobre los escenarios en Alicante

No hay palabras que puedan medir la importancia de Camela para la cultura musical patria. Un grupo capaz de idear un género musical propio que ha trascendido de generación en generación. Actualmente están disfrutando de una gira nacional que celebra más de 30 años en la música, dando rienda suelta a los himnos que han moldeado la manera de ser de todo un país. Este espectáculo llega esta noche, a las 22 horas, a la plaza de toros de Alicante. Una oportunidad única de ver a un grupo que ha hecho historia, con más de siete millones de discos vendidos. Plaza de toros de Alicante.

Muerdo llega a Alicante sin ningún tipo de vergüenza

El cantautor Pascual Cantero, conocido artísticamente como Muerdo, estará mañana, a las 22 horas, en la Sala Stereo de Alicante con su último trabajo, Sinvergüenza, un álbum que ha consolidado su proyección internacional y que presentará en directo ante su creciente base de seguidores. Con una carrera marcada por un ascenso vertiginoso, Muerdo ha sabido ganarse un lugar destacado en la nueva canción de autor gracias a su talento creativo y su capacidad para construir letras profundas y emocionales. El éxito de su propuesta musical, que bebe del mestizaje, la poesía y los ritmos de raíz, no se limita al territorio nacional: su música ya ha conquistado escenarios de Hispanoamérica y varios países europeos, donde ha cosechado una excelente acogida. Actualmente, el artista trabaja en un nuevo proyecto junto al músico flamenco Diego Guerrero, con el que prepara una fusión de grandes clásicos latinoamericanos. Sala Stereo, Alicante.

Larry Tovar traslada su salsa venezolana a Alicante

El cantante venezolano Larry Tovar, quien ha cosechado grandes éxitos en su reciente gira por Sudamérica, llega a España para ofrecer un esperado concierto de salsa en Alicante. La cita será mañana, a las 20 horas, en la Concha de la Explanada, con entrada gratuita. Auditorio Concha de la Explanada, Alicante.

De Argentina a Alicante: El Polaco llega a la provincia

El cantante argentino El Polaco actuará mañana a las 19 horas en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. Referente de la cumbia contemporánea, el artista es también compositor y actor, con una carrera que combina música y televisión. Desde sus inicios con Una de Kal hasta su participación en programas televisivos como Bailando por un sueño o MasterChef Celebrity, El Polaco ha demostrado ser un todoterreno del espectáculo. Mañana hará vibrar al público con su energía y grandes éxitos en directo. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Kamikaze Helmets y María Ruiz, oda musical en Sant Joan

La sala Euterpe recibe hoy a las 22 horas a Kamikaze Helmets, un dúo formado por dos músicos que fusionan rock, blues y funk gracias a su experiencia en otras bandas y que ahora acrecientan en este proyecto que en directo es demoledor. El domingo, mismo lugar, pero a las 19 horas, llega María Ruiz con su gira Diez años de canciones, donde agradece el cariño y apoyo de sus seguidores con un repaso por todas sus canciones. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.